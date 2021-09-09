Неопределенность на рынках, вызванная предстоящим заседанием ЕЦБ, негативно сказывается на банковском секторе

Сентябрь 09, 2021 12:45

Внимание рынка на этой неделе было сфокусировано на сегодняшнем заседании Европейского центрального банка, поскольку опасения, связанные с восстановлением экономики, неуклонно росли в течение нескольких последних часов.

На протяжении последних недель мы наблюдали ухудшение состояния мировой экономики, о чем свидетельствовало снижение индекса доверия немецких инвесторов, что еще раз подтверждает зависимость экономики от мер, принимаемых центральными банками.

Рынок ожидает, что Европейский центральный банк последует примеру ФРС и подтвердит, что начало сворачивания программы покупки активов, скорее всего, начнется в конце года. Многие считают, что Кристин Лагард, возможно, подтвердит дату начала, но не более того, поскольку после плохих данных по безработице в США, опубликованных на прошлой неделе, данное событие может быть отложено на какое-то время.

В частности, в августе в США было создано 235 000 новых рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 665 000, и если учесть, что предварительный ВВП США за второй квартал не оправдал ожидания рынка (6,6% по сравнению с прогнозируемыми 6,7%), то вполне вероятно, что объявление начала сокращения программы будет отложено до ноября.

Больше всего рынок переживает по поводу того, что данное решение Федеральная резервная система или Европейский центральный банк примут поспешно. Отмена стимулов на фоне отчасти негативных макроэкономических данных и отсутствия полного контроля над пандемией может привести к резкой коррекции основных индексов фондового рынка.

Во время вчерашней торговой сессии из-за такой неопределенности сильно пострадал банковский сектор: мы наблюдали падение на 2,31%, 1,31%, 0,46% и 1,53% акций Banco Santander, BBVA, Deutsche Bank и BNP Paribas соответственно.

После вчерашнего снижения акции Banco Santander восстановились до важного уровня поддержки, представленного красной полосой в области, где проходит линия 200-дневной скользящей средней (красная). Эта скользящая средняя выступала в качестве основного уровня поддержки с конца января, когда цена начала двигаться внутри важного восходящего канала, из которого она вышла в июле, сформировав позднее текущее боковое движение.

Если неопределенность на рынке сохранится, то котировки, вероятно, продолжат коррекцию, а потеря упомянутого уровня поддержки может привести к формированию сильного медвежьего импульса, первой целью которого станет ценовой диапазон 2,75/2,85 евро за акцию.

Не стоит ожидать формирования нового восходящего импульса до тех пор, пока цене не удастся пробить линию среднесрочного нисходящего тренда снизу вверх, начало которого было положено в июне после достижения ценой годового максимума на уровне около 3,5 евро за акцию.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Santander, Daily – Диапазон данных: 17 июня 2019 г. по 8 сентября 2021 г. по состоянию на 8 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Доходность за последние пять лет:

2020: -28.99%

2019: -6.12%

2018: -27.04%

2017: 13%

2016: 9.91%

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