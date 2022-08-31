В центре внимания данные по занятости населения в США и инфляции в ЕС

Август 31, 2022 12:16

Ключевые данные по занятости населения в США и предварительные данные по инфляции в ЕС находятся в центре внимания трейдеров.

Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP должны быть опубликованы сегодня, в среду, 31 августа. Результаты за август ожидаются на уровне 200 тыс. по сравнению с 128 тыс. в июле. Отчет ADP часто называют предшественником отчета Non-Farm Payrolls, который будет опубликован в пятницу, 2 сентября.

До сих пор в этом году отчеты о занятости носили позитивный характер, несмотря на опасения по поводу рецессии и инфляции, поскольку спрос на сотрудников резко вырос. Резкий рост спроса на рынке труда связан с возобновлением работы экономики США после спада, вызванного COVID-19.

Тем не менее, согласно недавней речи председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, Федеральная резервная система считает, что показатели рынка труда начнут ухудшаться.

«…весьма вероятно, произойдет некоторое смягчение условий на рынке труда. В то время как более высокие процентные ставки, более медленный рост экономики и мягкие условия на рынке труда снизят инфляцию, они также негативно скажутся на домохозяйствах и предприятиях», – председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Прогноз центрального банка бросил тень на рынок труда в США, который поддерживал доллар США и увеличил склонность инвесторов к принятию риска на фондовых рынках. Поскольку стоимость доллара США может резко измениться во время публикации данных по занятости, любые неожиданные результаты могут вызвать ответную реакцию на рынках.

Что касается других новостей, сегодня должен будет опубликован предварительный годовой отчет по инфляции в еврозоне. Ожидается, что показатель в августе вырастет до 9% от предыдущего уровня в 8,9%. Если фактические результаты превзойдут ожидаемые, волатильность кросс-курсов с евро может вырасти на фоне ожиданий реакции со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в виде повышения процентной ставки до 0,75%.

Еще важным торговым событием на сегодня является публикация годовых результатов по ВВП в Канаде за второй квартал. Согласно прогнозам, экономический рост во втором квартале составит 4% по сравнению с 3,1% в предыдущем квартале.

Другой бенчмарк будет опубликован в четверг, 1 сентября: Германия объявит данные по розничным продажам в годовом исчислении за июль, которые, как ожидается, составят -6,5% по сравнению с -8,8% в июне. Если фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых, возможно, мы увидим колебания евро.

Наконец, в четверг, 1 сентября, будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, значение которого, как ожидается, снизится с 52,8 в июле до 52 в августе. Окончательные результаты могут повлиять на стоимость кросс-курсов с долларом США, если они окажутся лучше или хуже ожидаемых.

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