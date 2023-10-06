Японская иена и опасения по поводу валютных интервенций

Октябрь 06, 2023 12:45

Если вы следите за финансовыми новостями, скорее всего, 4 октября вы прочитали о том, что некоторые рыночные аналитики подозревают возможную интервенцию японского правительства, чтобы помочь японской иене укрепиться. Интервенции на валютных рынках, связанные с такими крупными экономиками, являются нетипичным явлением и, конечно, финансовые СМИ не могут его упустить.

Что произошло и почему? Прочтите нашу статью, чтобы узнать больше об истории интервенций на валютном рынке, связанных с японской иеной, и их причинах. Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Япония отказывается раскрывать информацию о возможной интервенции на валютном рынке

3 октября японская иена еще больше ослабла, торгуясь по отношению к доллару США немного выше отметки 150,00 – самого низкого уровня, зафиксированного за последние 12 месяцев. Однако на следующей торговой сессии японская валюта отреагировала укреплением почти на 2%, а курс USD/JPY поднялся до 147,30 JPY.

Быстрое восстановление иены заставило многих валютных аналитиков предположить, что министерство финансов страны сыграло свою роль, вмешавшись в работу валютного рынка с целью повышения стоимости валюты. Аналитики UBS в беседе с репортерами Reuters заявили, что «интервенция здесь полностью соответствовала бы недавним предупреждениям высокопоставленных чиновников и их поведению в прошлом. Власти, возможно, не смогут немедленно преломить тренд на валютных рынках. Тем не менее, подобный выход на рынок дает сильный сигнал и помогает выиграть время для того, чтобы другие вещи встали на свои места».

Когда репортеры спросили министра финансов Японии Сюничи Судзуки, имела ли место интервенция, он ответил, что не хочет «комментировать, вмешивалась ли Япония в валютный рынок». Судзуки подчеркнул, что быстрые движения на валютном рынке нежелательны, а стабильность важна. Министр финансов Японии приемлемы любые варианты для борьбы с чрезмерными движениями и подтвердил, что курсы валют должны устанавливаться рынком.

Следует отметить, что Судзуки упомянул: «Мы предприняли только те шаги, которые были понятны властям США». Несколько дней назад министр финансов США и экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что одобрение США интервенций Японии на валютном рынке будет зависеть от деталей ситуации.

Японская иена и история интервенций

Если интервенция на валютном рынке действительно произошла, это был не первый случай для Японии. Во время азиатского финансового кризиса (1997-1998 гг.) Япония напрямую вмешалась на валютный рынок, чтобы поддержать иену, когда в августе 1998 года обменный курс между долларом США и японской валютой достиг 148,00 иен.

Более десяти лет спустя, в 2011 году, японское правительство и Банк Японии поспешили продать японскую иену на валютных рынках, поскольку она слишком сильно укрепилась по отношению к американской валюте, торгуясь на уровне 82,87 (15-летний минимум).

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Источник:, USDJPY, Monthly – Диапазон данных: с 1 ноября 2017 г. по 5 октября 2018 г. по состоянию на 5 октября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В начале сентября (7 сентября) 2022 года правительство и центральный банк Японии выразили обеспокоенность по поводу ослабления иены из-за «быстрых, односторонних» движений на рынке форекс. Две недели спустя решение Банка Японии сохранить сверхнизкие процентные ставки привело к новой интервенции, направленной на поддержание стоимости иены на приемлемом уровне. Однако этого было недостаточно, поскольку в октябре пара USD/JPY торговалась на отметке 151,94, самом низком уровне за последние 32 года.

Зачем японским властям вмешиваться в рынок Форекс?

Ни для кого не секрет, что на мировой финансовый рынок повлияло ужесточение денежно-кредитной политики, проводимой крупными центральными банками по всему миру. Федеральная резервная система стала лидером, увеличив стоимость заимствований до уровня, невиданного за последние десятилетия, а Банк Англии и Европейский центральный банк последовали ее примеру.

Политика ФРС укрепила доллар США по отношению к его основным конкурентам. Хотя экономисты предполагали, что приостановка повышения ставок может привести к их снижению в следующем году, данные, поступающие с рынка труда, и базовая инфляция, указывают на то, что центральный банк США, вероятно, продолжит поддерживать ставки на высоком уровне дольше, чем первоначально ожидалось.

Напротив, Банк Японии по-прежнему проводит мягкую денежно-кредитную политику, как и в предыдущие годы, при этом инфляция пока находится на низком уровне, но выше целевого показателя Банка Японии в 2%. Однако сила доллара США и ослабление иены привели к негодованию японских компаний и потребителей, поскольку фирмы перенесли производственные линии за границу, а стоимость импорта товаров выросла.

Поддержка японской иены является дорогостоящим решением. В сообщении Reuters говорится, что Япония имеет валютные резервы в размере 1,3 трлн долларов США. Укрепление иены потребует расходования части резервов, отчего возникает вопрос: сколько Япония готова потратить на поддержку своей валюты?

Управление рисками при торговле японской иеной

Когда вы начинаете торговать, вам следует принять во внимание одну вещь: торговля сопряжена с риском. Будучи начинающим трейдером, у вас не будет необходимого опыта и знаний, чтобы определять верный курс действий при торговле. Кроме того, ваши рефлексы и понимание торговой среды могут не соответствовать требуемым стандартам. Но не отчаивайтесь.

Изучение того, как работает торговля, и доступ к правильным инструментам управления рисками станут хорошей отправной точкой для начинающих трейдеров. В Интернете есть широкий спектр образовательных материалов, связанных с трейдингом, таких как электронные книги, практические руководства и видео, что дает начинающим трейдерам возможность узнать больше и получить ответы на свои вопросы.

Когда дело доходит до инструментов управления рисками, нет никаких сомнений в том, что начинающим трейдерам следует включать их в свои торговые стратегии. Благодаря этим инструментам вы можете реализовывать стратегии и устанавливать лимиты, которые могут снизить ваши потенциальные убытки. Изучение того, как работают инструменты управления рисками, необходимо любому новичку в мире трейдинга, поскольку это поможет защитить ваши средства и оградить вас от лишнего стресса.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.