ВВП Великобритании вырос в январе, инфляция в США остается высокой

Март 13, 2024 14:46

Экономика Великобритании, похоже, вновь стала на путь роста, поскольку отчет Национальной статистической службы (ONS) показал, что в январе экономика выросла.

Февральский показатель ИПЦ в США оказался выше, чем ожидалось, что подтверждает заявления ФРС о том, что им необходимо увидеть убедительные признаки замедления экономики, прежде чем перейти к снижению процентных ставок.

ВВП Великобритании вырос в январе

Отчет ONS показал, что в январе экономика Великобритании выросла на 0,2%, чему способствовали секторы услуг и строительства. Показатель роста ВВП совпал с ожиданиями аналитиков.

Экономисты Barclay сообщили репортерам CNBC, что показатели ВВП «представляют собой не очень позитивную картину, но лучше тех, что были в конце прошлого года. Промышленность и производство показывали слабые результаты в нескольких последних отчетах, после чего можно было бы ожидать некоторого восстановления. И это приятно видеть, но нам нужны подобные результаты на более продолжительной основе, чтобы убедиться в устойчивости».

Комментируя данные по ВВП Великобритании, экономисты ING отметили: «Нам не следует переоценивать показатели ВВП за один месяц, но мы считаем, что это говорит о постепенном восстановлении активности, которое мы ожидаем в ближайшие месяцы. Мы считаем, что снижение общего ВВП в четвертом квартале, который стал вторым кварталом отрицательного роста подряд и, следовательно, ознаменовал начало технической рецессии, вряд ли повторится в первом квартале 2024 года».

Индекс потребительских цен в США вырос в феврале

По данным Федерального бюро статистики труда США, индекс потребительских цен в США, измеряющий стоимость товаров и услуг, увеличился на 0,4% в месячном исчислении и на 3,2% в годовом исчислении. Годовая инфляция превзошла ожидания, заставив аналитиков поверить в то, что Федеральная резервная система может отложить снижение процентных ставок.

Доллар США вырос по отношению к другим валютам сразу после объявления данных по инфляции. Аналитики Commerzbank заявили: «Снижение инфляции в США застопорилось. В феврале потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как в целом, так и без учета энергоносителей и продуктов питания. В частности, выросли цены на услуги, что отражает рост затрат на заработную плату. Таким образом, высокий уровень инфляции в январе был ожидаем. Данные подтверждают наше мнение о том, что рынок переоценивает потенциал снижения процентных ставок Федеральной резервной системой».

Члены правления ЕЦБ комментируют процентные ставки

Член Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллерой де Гальо заявил, что центральный банк выигрывает битву с инфляцией, но сохраняет бдительность. Что касается снижения ставок, он упомянул: «Выводы, которые мы, в Европейском центральном банке, должны сделать, вероятно, заключаются в снижении ставок весной, и я напоминаю вам, что во Франции и Европе этот сезон длится с апреля по 21 июня».

Член правления ЕЦБ Питер Казимир предложил начать обсуждение вопроса о снижении процентных ставок, но подчеркнул, что совету директоров необходимы более веские доказательства перспектив снижения инфляции. Казимир отметил, что ЕЦБ следует подождать до июня, прежде чем начать корректировать процентные ставки, и добавил, что торопиться в этом вопросе было бы неразумно и не выгодно.

ОПЕК: сильный рост мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах

Согласно отчету, опубликованному 12 марта, ОПЕК придерживается своего прогноза относительно сильного роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. «Хотя некоторые риски снижения сохраняются, продолжение ожидаемой динамики с начала года может привести к дополнительному потенциалу роста мировой экономики в 2024 году. Траектории роста Индии, Китая, а также США в 2024 и 2025 годах могут превысить текущие ожидания», — отмечается в отчете ОПЕК.

Торгуйте на безрисковом демо-счете в Admirals

Хотите практиковать торговые навыки, не подвергая риску свои средства? Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть безрисковый демо-счет в Admirals и начать тестировать свои торговые стратегии, используя виртуальные средства!

Торгуйте без риска на демо-счете Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.