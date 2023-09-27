Отчеты по ВВП США и Великобритании в центре внимания инвесторов

Сентябрь 27, 2023 14:37

Отчеты по ВВП США и Великобритании за второй квартал являются одними из самых важных финансовых данных на этой неделе. Дебаты между республиканцами и демократами по поводу государственного финансирования продолжаются: надвигается потенциальная угроза приостановки работы правительства.

Согласно опросу Reuters, большинство экономистов City считают, что Банк Англии повысил процентные ставки в последний раз, завершив этот цикл. 47 из 62 опрошенных аналитиков прогнозируют, что Банк Англии снова оставит процентную ставку без изменений на уровне 5,25% на своем следующем заседании в ноябре. В опросе Reuters также говорится, что ставки Банка Англии, как ожидается, останутся неизменными как минимум до июля следующего года, а затем упадут до 4,75% к концу 2024 года.

Отчет Австралийского бюро статистики показал, что месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии вырос на 5,2% г/г до августа 2023 года по сравнению с годовым ростом на 4,9%, наблюдавшимся в июле. Аналитики рынка предполагают, что Резервный банк Австралии (РБА) будет вынужден обсудить еще одно повышение ставок в целях борьбы с инфляцией.

Отчет по ВВП США за II квартал 2023 года

Ожидается, что Бюро экономического анализа США (БЭА) опубликует данные о ВВП страны за второй квартал 2023 года. Экономисты прогнозируют, что экономика США вырастет на 2,1% в квартальном исчислении, следуя темпам роста в первом квартале. Федеральный комитет по открытому рынку повысил прогноз роста ВВП до 2,1% на 2023 год, что является заметным повышением по сравнению с прогнозировавшимся в июне ростом на 1,0% и увеличением на 1,5% в 2024 году.

Федеральная резервная система также снизила ожидаемый уровень безработицы на 2023 год, что в сочетании с обновленным прогнозом по ВВП предполагает, что более высокие ставки могут сохраняться дольше, чем первоначально ожидалось.

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогнозы по ВВП США в своем последнем отчете. Аналитики Moody’s отметили: «Мы повысили наш прогноз по росту экономики США в 2023 году с 1,1% до 1,9% в свете сильного экономического импульса». Они также сохранили прогноз по росту экономики США на 1,0% на 2024 год.

Отчет по ВВП Великобритании за II квартал 2023 года

Национальная статистическая служба (ONS) опубликует данные по ВВП за второй квартал утром в пятницу. Аналитики рынка предполагают, что темпы роста ВВП составят 0,2% и 0,4% в квартальном и годовом исчислении соответственно. Этот отчет важен, поскольку последние данные показали, что экономика Великобритании изо всех сил пытается избежать рецессии.

В последнем отчете Economic Outlook от KPMG, опубликованном 25 сентября, говорится, что высокие процентные ставки, сохраняющаяся неопределенность и низкая производительность могут стать причиной того, что Великобритания будет изо всех сил пытаться удержаться на плаву во второй половине года, при этом прогноз роста ВВП составит 0,4% в 2023 году и 0,3% в 2024 году.

Данные индекса потребительских цен в Токио в сентябре 2023 г.

Статистическое бюро Японии опубликует данные об индексе потребительских цен в Токио в пятницу. Экономисты ожидают, что базовая инфляция в Токио в сентябре составит 2,6% в годовом исчислении. Следует отметить, что базовая инфляция в августе составила 2,8%.

Протокол Банка Японии показал, что правление обсуждало, может ли повышение заработной платы продолжаться, в то время как прибыли многих фирм остаются низкими.

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