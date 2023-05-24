В центре внимания ВВП США, снижение индекса потребительских цен в Великобритании

Май 24, 2023 14:17

Предварительный отчет по ВВП США за первый квартал года станет одной из самых значимых публикаций данных на этой неделе.

В Великобритании отчет по ИПЦ показал, что в апреле общая инфляция резко снизилась и составила 8,7% в годовом исчислении. Тем не менее, цифра оказалась все же выше 8,2%, ожидавшихся экономистами.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ), как и ожидалось, повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. В своем заявлении после заседания правление РБНЗ подчеркнуло, что ставка будет оставаться на ограниченном уровне в обозримом будущем, чтобы гарантировать, что инфляция потребительских цен вернется к целевому диапазону 1-3% в год, поддерживая при этом максимальную устойчивую занятость.

Предварительный отчет по ВВП США за 1 квартал 2023 г.

Ожидается, что Бюро экономического анализа США (БЭА) опубликует предварительные данные о росте ВВП страны в первом квартале 2023 года. По прогнозу экономистов, темпы роста ВВП США, вероятно, составят 1,1% в квартальном исчислении (как и в 4 квартале 2022 года).

Показатель ВВП будет принят во внимание управляющим советом Федеральной резервной системы, поскольку центральный банк пытается бороться с инфляцией путем ужесточения денежно-кредитной политики. Национальная ассоциация экономики бизнеса США (NABE) опубликовала отчет, в котором ожидаемый рост ВВП в этом году составил 0,4% по сравнению с ростом на 0,9% в 2022 году. В отчете NABE отмечается: «Ожидается снижение процентных ставок, замедление инфляции в 2024 году, в то время как рост числа рабочих мест замедлится, а уровень безработицы вырастет».

Отчет по индексу потребительских цен в Токио за май

В пятницу утром Статистическое бюро Японии опубликует майский отчет по ИПЦ в Токио. Аналитики рынка считают, что инфляция в Токио вырастет до 3,9% в годовом исчислении. В апреле показатель ИПЦ составил 3,5%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что базовая потребительская инфляция в Токио в мае, которая считается опережающим индикатором, достигнет 3,3%.

Ранее в этом месяце инфляция национального базового индекса потребительских цен составила 3,4% в годовом исчислении. Эта цифра подтвердила ожидания корректировки стимулов Банка Японии в этом году. Экономисты BNP Paribas отметили: «у Банка Японии, вероятно, не будет другого выбора, кроме как пересмотреть свой прогноз по инфляции в июле. С ростом инфляционных ожиданий шансы на корректировку политики могут возрасти».

Розничные продажи в Великобритании в апреле

Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) опубликует отчет о розничных продажах за апрель. Экономисты предполагают, что розничные продажи в апреле упали на 2,8% в годовом исчислении. Высокая стоимость жизни, по-видимому, сказалась на розничных продажах, поскольку семейные бюджеты Великобритании страдают от высокой инфляции, а повышение процентных ставок Банком Англии не улучшает ситуацию для потребителей.

В отчете Retail Economics говорится: «Намерения тратить средства в сфере розничной торговли сталкиваются с расстановкой приоритетов в областях, ранее упущенных из виду во время пандемии, включая предстоящие летние отпуска. Это означает, что население относится к тратам с большей осторожностью. Покупатели, желающие сэкономить на предметах первой необходимости, совершают покупки в дискаунтерах, чтобы снизить еженедельные расходы в продуктовых магазинах».

Отчет о заказах на товары длительного пользования в США за апрель

Отчет о заказах на товары длительного пользования за апрель является последней важной публикацией данных из США на этой неделе. Аналитики предполагают, что в апреле заказы упали на 1,1% в месячном исчислении, хотя в марте Бюро переписи населения зафиксировало значительный рост на 3,2%. Заказы на товары длительного пользования, публикуемые Бюро переписи населения США, измеряют стоимость заказов, полученных производителями на товары длительного пользования, то есть товары, срок службы которых составляет три года и более, например автомобили и бытовая техника.

В документе, опубликованном Институтом Брукингса (Вашингтон), Бен Бернанке, бывший глава Федеральной резервной системы, и Оливье Бланшар, главный экономист МВФ с 2008 по 2015 год, заявили, что всплеск инфляции, начавшийся в 2021 году, был в значительной степени вызван изменениями на энергетических рынках и нехваткой автомобилей и других товаров длительного пользования.

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