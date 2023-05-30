Финансовые власти Японии проведут встречу, иена укрепляется

Май 30, 2023 14:34

Министерство финансов Японии объявило, что представители министерства встретятся с Банком Японии и членами Агентства финансовых услуг с целью обсуждения международных финансовых рынков. СМИ предполагают, что брифинг после встречи, возможно, будет включать предупреждения относительно спекулятивных движений против японской иены.

Следует отметить, что японская валюта укрепилась, так как предстоящая встреча попала в заголовки финансовых новостей. С пятницы японская иена колеблется рядом с уровнем шестимесячного минимума.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда повторил, что центральный банк будет терпеливо следовать мягкой денежно-кредитной политике, поскольку до достижения стабильного уровня инфляции в 2% еще далеко. Уэда также отметил, что Банк Японии продолжит операции по покупке облигаций.

МВФ: экономика США вырастет на 1,7% в 2023 году

В отчете, опубликованном МВФ, говорится, что экономика США, по прогнозам, вырастет на 1,7% в 2023 году и на 1,0% в 2024 году. Экономисты МВФ предположили, что, несмотря на ожидаемое снижение инфляции потребительских цен в этом году, инфляция сохранится выше целевого уровня в 2% до следующего года.

Главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева сказала: «Инфляция остается неизменно высокой, ценовой индекс расходов на личное потребление указывает на то, что работа еще не завершена… Честно говоря, нужно продолжать следить за данными, чтобы понять, что еще потребуется, чтобы довести инфляцию до целевого уровня». Глава МВФ предупредила, что «нереализованные убытки от владения долгосрочными ценными бумагами увеличатся как в банках, так и в небанковских организациях, а стоимость нового финансирования как для домашних хозяйств, так и для корпораций может стать неуправляемой. Такое ужесточение финансовых условий может спровоцировать рост числа банкротств [и] ухудшить кредитный рейтинг».

Credit Suisse обновил прогноз по процентной ставке Банка Англии

Поскольку инфляция в Великобритании неожиданно выросла в предыдущем месяце, экономисты Credit Suisse пересмотрели и обновили свой прогноз по процентной ставке Банка Англии: «Мы повысили наш прогноз по процентной ставке Банка Англии с 4,75% до 5,0%. Теперь мы ожидаем еще двух повышений ставки со стороны Банка Англии на 25 базисных пунктов (в июне и августе), учитывая отсутствие снижения ставок в 2023 году. Это было вызвано неожиданным повышением инфляции в Великобритании».

Аналитики Credit Suisse также заявили: «Мы ожидаем, что Банк Англии повысит ставки до уровня ниже рыночного (где пиковая ставка составляет 5,4%). Мы считаем, что общая инфляция продолжит снижаться, а в следующих отчетах мы увидим снижение силы базовой инфляции. Мы также ожидаем умеренную рецессию, которая должна позволить Банку Англии сделать паузу в августе».

Bank of America: повышение процентной ставки ФРС в июне

Аналитики Bank of America предположили, что повышение процентной ставки в июне может стать сигналом для ФРС: «Для повышения ставки ФРС необходимо выполнить три условия. Во-первых, это публикация сильных экономических данных, во-вторых, сильные отчеты по экономическим данным и, в-третьих, небольшой стресс региональных банков».

По мнению аналитиков Bank of America, инфляция остается слишком устойчивой, чтобы ФРС взяла длительную паузу в повышении ставки. Они добавили, что, если центральный банк США решит отказаться от повышения ставки в июне, сохранится возможность повышения ставки в июле.

Прогноз Nomura по ставкам ЕЦБ и Банка Англии

Экономисты Nomura предположили, что за последние месяцы Европейский центральный банк (ЕЦБ) и управляющие Банка Англии стали придавать больше значения данным при корректировке своей денежно-кредитной политики.

Они отмечают: «Более слабые данные и недавние менее ястребиные комментарии привели к очередному повышению ставки ЕЦБ в мае, и мы ожидаем еще два повышения на 25 базисных пунктов до максимального значения в 3,75% к июлю. Проанализировав последние данные по инфляции, мы изменили нашу позицию и теперь считаем, что Банк Англии будет повышать ставки на 25 базисных пунктов на следующих трех заседаниях. Таким образом, мы прогнозируем пиковые ставки на уровне 3,75% для ЕЦБ и 5,25% для Банка Англии. Мы предполагаем снижение ставок обоими центральными банками приблизительно через год после последнего повышения (2,75% для ЕЦБ и 4% для Банка Англии)».

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