Австралийский доллар: что нужно знать

Апрель 13, 2023 19:24

Австралийский доллар (AUD), или «австралиец», как его называют некоторые трейдеры, является одной из самых сильных валют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Австралийский доллар входит в число самых популярных валют, торгуемых на мировых рынках: на его долю приходится примерно 6,0% дневного оборота, а его средний объем составляет 479 млрд долларов США.

Резервный банк Австралии (РБА) в своем отчете «Driver of the Australian Dollar Exchange Rate» отмечает: «Сырьевые товары составляют большую долю экспорта Австралии, и поэтому изменения цен на сырьевые товары приводят к изменениям экспортных цен. Более высокие экспортные цены на сырьевые товары означают, что для покупки такого же количества экспортных товаров из Австралии требуется больше австралийских долларов. В результате спрос на австралийские доллары растет, и валюта укрепляется. Австралийский доллар часто называют товарной валютой».

В этой статье вы найдете полезную информацию об австралийском долларе, экономике страны и денежно-кредитной политике РБА.

Движения цены австралийского доллара

Австралийский доллар обвалился по отношению к американскому доллару 19 марта 2020 года, достигнув самого низкого уровня с 2003 года в 0,5510 доллара США. В отчете Национального банка Австралии (NAB), опубликованном в апреле 2020 года, отмечается, что усиление понижательного давления на AUD/USD было вызвано падением цен на сырьевые товары не только из-за шока спроса в результате разворачивающегося глобального экономического спада, но и из-за краха цен на нефть из-за шока предложения.

Источник: Admirals MetaTrader 5 AUD USD, Monthly – Диапазон данных: 1 сентября 2015 г. – 13 апреля 2023 г. по состоянию на 13 апреля 2023 г. Обратите внимание: прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

1 мая 2021 года австралийский доллар вырос по отношению к доллару США, достигнув уровня 3-летнего максимума, но в следующие месяцы сдал позиции, достигнув 2-летнего минимума в октябре 2022 года.

Источник: Admirals MetaTrader 5 AUD USD, Daily – Диапазон данных: 6 декабря 2022 г. – 13 апреля 2023 г. по состоянию на 13 апреля 2023 г. Обратите внимание: прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



В этом году австралийский доллар потерял в стоимости 2,5% по отношению к доллару США. В отчете Bloomberg говорится, что падение произошло на фоне банковских потрясений в США, падения доходности казначейских облигаций и решения Резервного банка Австралии приостановить повышение ставок, чтобы оценить перспективы.

Что нужно знать об экономике Австралии?

Согласно данным, предоставленным Всемирным банком, экономика Австралии занимает 13-е место в мире по размеру номинального валового внутреннего продукта (ВВП). Опрос, проведенный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показал, что государственный долг Австралии составляет 83,7% национального ВВП.

Согласно последнему прогнозу развития мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Австралии вырастет на 1,6% в 2023 году и на 1,7% в 2024 году; следует отметить, что австралийская экономика выросла на 3,7% в 2022 году. Казначейство Австралии и Резервный банк Австралии (РБА) прогнозируют темпы роста ВВП на уровне 1,5% в 2023 и 2024 годах.

В том же отчете МВФ говорится, что инфляция составит 5,3% в 2023 году и снизится до 3,2% в 2024 году. Аналитики РБА прогнозируют, что инфляция достигнет 4,75% в этом году и 3,5% в 2024 году.

Казначей Австралии Джим Чалмерс заявил журналистам ABC: «ситуация в мире стала более сложной в течение последних месяцев. ... Министерство финансов считает, что наша экономика значительно замедлится в конце этого года. Это произойдет из-за замедления мировой экономики и влияния более высоких процентных ставок и здесь, дома. Так что нам предстоит столкнуться с разными препятствиями со всего мира».

РБА оценит эффект своей денежно-кредитной политики

4 апреля совет управляющих РБА объявил о своем решении приостановить ужесточение денежно-кредитной политики. В заявлении по итогам заседания говорится, что полный эффект от существенного повышения процентных ставок еще не ощущается. Члены совета РБА подчеркнули, что потребительская инфляция, похоже, достигла своего пика, но может потребоваться дальнейшее ужесточение, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню.

В отчете стратеги Westpac написали: «Поскольку австралийские рынки вновь открылись после Пасхи, шансы на повышение денежной ставки РБА на 25 базисных пунктов в мае составили около 25-30%. Майское повышение остается основным сценарием развития событий Westpac в преддверии выхода важных данных по CPI за первый квартал 26 апреля. После мая рыночные цены, вероятно, начнут снижаться».

Глава РБА Филип Лоу сказал The National Press Club: «Третий момент заключается в том, что Совет Резервного банка готов более медленному возвращению инфляции к целевому уровню, чем некоторые другие центральные банки. Наш последний прогноз предполагает возвращение инфляции к целевому уровню к середине 2025 года».

Торговля австралийским долларом и снижение рисков

Валютные пары с австралийским долларом, такие как AUD/USD, AUD/GBP или даже AUD/NZD, часто фигурируют в заголовках финансовых новостей. Австралийский доллар — это валюта, которая привлекает внимание, поскольку она тесно связана с торговлей сырьевыми товарами, а также из-за корреляции экономики страны с Китаем.

Как и в случае с любым торговым инструментом, управление рисками имеет решающее значение для трейдера, особенно для начинающего. Как начинающий трейдер, вы можете столкнуться с такими рисками, как потеря средств, поскольку вам, вероятно, не хватит опыта, чтобы определить, какой курс действий будет правильным. Чтобы улучшить свои торговые навыки и свои шансы на успех, необходимо научиться использовать инструменты управления рисками. Например, использование таких инструментов, как ордер стоп/лосс, поможет вам минимизировать риски при торговле. В результате вы будете испытывать меньше стресса и сможете настроить торговую стратегию так, как вы хотите.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.