Экономика Новой Зеландии: что нужно знать

Апрель 28, 2023 16:51

Если вы только начали изучать мир трейдинга, валютные пары c новозеландским долларом, вероятно, являются одними из вариантов, предлагаемых вашим брокером. Торговля валютными парами даст вам возможность узнать о валютах то, о чем вы, возможно, никогда раньше не слышали. Хотя новозеландский доллар не так популярен, как доллар США, британский фунт или евро, это одна из самых торгуемых валют в мире. Поскольку Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) находится в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, было бы неплохо узнать кое-что об экономике Новой Зеландии.

В этой статье вы найдете ценную информацию о новозеландском долларе, экономике и перспективах страны.

Что нужно знать об экономике Новой Зеландии?

Многие трейдеры называют новозеландский доллар «киви», и в некоторых отчетах говорится, что среди самых торгуемых валют в мире, он занимает десятое место. Валюта Новой Зеландии также используется на некоторых островах Тихого океана, таких как острова Кука, острова Питкэрн и т. д.

РБНЗ выпустил первые банкноты в 1934 году. Задача РБНЗ заключается в достижении и поддержании стабильности общего уровня цен в среднесрочной перспективе при одновременной поддержке максимально устойчивой занятости.

Австралия находится недалеко от Новой Зеландии, что облегчает торговлю между двумя странами. Более 16% продукции, продаваемой Новой Зеландией, ежегодно отправляется в Австралию, а 13% ее импорта приходится на Австралию.

Но важно знать, что Австралия не является крупнейшим деловым партнером Новой Зеландии. Большая часть торговли Новой Зеландии приходится на Китай. Фактически, Новая Зеландия ежегодно отправляет 20% своих товаров в Китай, а Китай является источником 17% ее импорта.

Немного статистики об экономике Новой Зеландии

Согласно данным, предоставленным Всемирным банком, экономика Новой Зеландии занимает 49-е место в мире по размеру номинального валового внутреннего продукта (ВВП). Опрос, проведенный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показал, что государственный долг Новой Зеландии составляет 52,8% национального ВВП. Последний экономический обзор Новой Зеландии, опубликованный ОЭСР, показал, что рост реального ВВП, по прогнозам, замедлится до 1,0% в 2023 году и 1,2% в 2024 году.

Согласно последнему прогнозу развития мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Новой Зеландии вырастет на 1,1% в 2023 году и на 0,8% в 2024 году; следует отметить, что экономика Новой Зеландии выросла на 2,4% в 2022 году.

РБНЗ ужесточает денежно-кредитную политику

В середине апреля министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон заявил журналистам CNBC, что в стране может начаться рецессия, но она будет неглубокой, настаивая при этом на том, что экономика страны Океании крепкая и устойчивая.

Отчет Статистического управления Новой Зеландии по ИПЦ за первый квартал 2023 года показал долгожданный сюрприз: рост инфляции составил 1,2% в квартальном исчислении и 6,7% в годовом исчислении, что значительно ниже прогноза рынка в 1,5% и оценки РБНЗ в 1,8%.

РБНЗ провел самое агрессивное ужесточение политики с 1999 года, когда была введена официальная ставка наличности (OCR), подняв ее до 5,25%, начиная с октября 2021 года. Последнее повышение ставки на 50 базисных пунктов удивило большинство рыночных аналитиков, которые предполагали, что центральный банк Новой Зеландии может даже приостановить ужесточение денежно-кредитной политики из-за плохих погодных условий, создавших проблемы в марте. Следует отметить, что ни один из экономистов, опрошенных Reuters за несколько дней до заседания РБНЗ, не прогнозировал повышения ставки на 50 б.п.

Правление РБНЗ четко заявило о своей агрессивной позиции в объявлении после заседания, опубликованном 5 апреля, отметив: «В целом последние данные, включая падение ВВП в 4 квартале 2022 года, указывают на то, что уровень экономической активности оказался ниже предполагавшегося в февральском заявлении. Члены комитета отметили, что инфляция, тем не менее, все еще слишком высока и устойчива, а занятость превышает максимально устойчивый уровень. Комитет согласился, что он должен продолжать повышать официальную ставку наличности (OCR), чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 1-3% и выполнить свою задачу».

Торговля новозеландским долларом и управление рисками

Валютные пары с новозеландским долларом, такие как NZD/USD, NZD/GBP или даже AUD/NZD, часто появляются в заголовках финансовых новостей. В мире торговли новозеландский доллар является валютой, которая привлекает внимание, поскольку она тесно связана с торговлей сырьевыми товарами, а также из-за корреляции экономики страны с Австралией и Китаем.

Управление рисками важно для каждого трейдера, но особенно для новичков, независимо от торгуемых инструментов. Вы можете столкнуться с риском финансовых потерь, поскольку вам, вероятно, не хватает необходимого опыта для принятия обоснованных решений. Использование методов управления рисками поможет вам увеличить шансы на успех. Ордера стоп-лосс и другие торговые инструменты управления рисками могут использоваться для снижения риска убытков. Это позволит вам расслабиться и ясно мыслить во время внесения изменений в свой торговый план.

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