Возрождение Netflix: конец стриминговых войн?

Январь 29, 2024 12:16

За последние несколько лет инвесторы и трейдеры стали свидетелями так называемых «стриминговых войн», одним из главных участников которых является Netflix (NFLX). В то время как число подписчиков большинства потоковых компаний росло в период пандемии, Netflix стала одной из самых популярных и, похоже, сохранила данный импульсу, когда ситуация в мире стабилизировалась.

Как известно, цифры не лгут, и в этой статье у вас будет возможность взглянуть на информацию, касающуюся результатов деятельности Netflix и прогнозов аналитиков.

Акции Netflix подорожали после отчета за четвертый квартал

23 января Netflix, как и ожидалось, опубликовала отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года. Результаты превзошли ожидания аналитиков, что усилило оптимизм в отношении роста Netflix.

Согласно отчету, число подписчиков Netflix достигло 260,8 миллиона, причем только за последний квартал прошлого года их число выросло на 13,1 миллиона. Аналитики ожидали, от 8 до 9 миллионов новых пользователей Netflix.

Отчет о прибылях сопровождался заявлением совета директоров, в котором говорилось следующее: «Учитывая, что наши конкуренты приспосабливаются к этим изменениям, логично ожидать дальнейшей консолидации, особенно среди компаний с крупными и сокращающимися линейными сетями. Мы не заинтересованы в приобретении линейных активов. Мы также не верим, что дальнейшие слияния и поглощения среди традиционных развлекательных компаний существенно изменят конкурентную среду, учитывая консолидацию, которая уже произошла за последнее десятилетие».

Netflix борется с обменом паролями и добавляет новые программы

В последние несколько месяцев Netflix начала принимать меры по предотвращению обмена паролями, поскольку некоторые подписчики делились учетными записями с членами семьи или друзьями, что нанесло ущерб доходам от приложения. Помимо установки таких ограничений, Netflix внедрила новые виды учетных записей с поддержкой рекламы и более низкими комиссиями.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Netflix Inc. (#NFLX), Monthly – Диапазон данных: с 1 апреля 2016 г. по 26 января 2024 г. по состоянию на 26 января 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Netflix объявила, что потратит 5 млрд долларов США на трансляцию шоу World Wrestling Entertainment (WWE) Raw, начиная с января 2025 года. Десятилетнее соглашение указывает на то, что Netflix может участвовать в прямых трансляциях спортивных событий в будущем.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Netflix Inc. (#NFLX), Daily – Диапазон данных: с 12 сентября 2023 г. по 26 января 2024 г. по состоянию на 26 января 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Согласно отчету Reuters, WWE Raw стало лучшим шоу U.S. Network, принадлежащей Comcast, собрав за год 17,5 миллионов новых зрителей. Медиа-аналитики Bank of America заявили, что Netflix имеет хорошие возможности для рекламы и разработки спортивных программ, которые могут привлечь новую аудиторию к профессиональному реслингу, ссылаясь на успех документального сериала «Formula 1. Драйв выживания» в США.

Мнение аналитиков относительно будущего Netflix

Аналитики рынка в беседе с репортерами Yahoo Finance подняли целевую цену акций компании и добавили: «Netflix преуспевает по всем показателям. Успех их борьбы с обменом паролями, внедрение дешевого варианта подписки с рекламой и продолжающийся рост на более дешевых развивающихся рынках превратили травму 2022 года в далекое воспоминание».

Однако другие отчеты, например отчет Morningstar, менее оптимистичны: «Хотя мы прогнозируем, что рост числа подписчиков останется относительно высоким, мы также считаем, что катализаторы резкого роста в прошлом году, заметно ослабнут в 2024 году. Но наш трезвый взгляд на число новых подписчиков сети не должен затмевать, насколько впечатляющими оказались результаты Netflix. Акции опережают сами себя, и мы ожидаем, что Netflix сохранит позицию лидера».

Экономисты Deutsche Bank подняли целевую цену с 460 до 525 долларов США, но предупредили инвесторов относительно оценки компании, подчеркнув, что «Netflix по-прежнему остается лучшей среди вертикально интегрированных производителей/программистов/дистрибьюторов. Тем не менее, мы считаем, что лидерская позиция Netflix полностью заложена в цену акций. Мы считаем, что многократное расширение из-за этого маловероятно, учитывая, что, на наш взгляд, пик роста прибыли на акцию произойдет в 2024 году».

Торговля Netflix и стриминговые войны

Акции Netflix популярны среди инвесторов и трейдеров, поскольку положительные финансовые отчеты вызвали огласку в СМИ. Привлеченные этим начинающие трейдеры могут рассмотреть возможность торговли акциями Netflix или акций других потоковых компаний. Опытные трейдеры считают, что выбор финансовых инструментов для торговой стратегии должен быть результатом тщательного анализа.

Начинающие трейдеры, которым не хватает опыта, могут прокачать свои торговые знания, изучая практические руководства и статьи, просматривая вебинары или посещая семинары. Хотя опыт, безусловно, ценен, начинающие трейдеры, знакомые с тем, как работает торговля, имеют больше шансов на успех по сравнению с трейдерами, которые пренебрегают самообразованием.

И последнее, но не менее важное: начинающие трейдеры должны привыкнуть к использованию инструментов управления рисками, таких как ордера стоп-лосс и тейк-профит. Эти инструменты доступны на самых популярных торговых платформах, таких как MT4 и MT5.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.