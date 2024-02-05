Торговля австралийским долларом: сможет ли он восстановиться?

Февраль 05, 2024 17:02

Австралийская экономика является одной из самых сильных в регионе Юго-Восточной Азии и Океании. Несмотря на свой потенциал, австралийская экономика не стала исключением для неблагоприятных экономических условий, которые повлияли на показатели крупнейших экономик мира.

В результате австралийский доллар, прозванный трейдерами «оззи», изо всех сил пытается восстановить свою устойчивость по отношению к доллару США, но пока далек от своего многолетнего максимума, достигнутого сентября 2017 года, когда он торговался на уровне 0,80 доллара США.

В этой статье мы рассмотрим, как развивалась австралийская экономика за последние несколько месяцев и с какими трудностями может столкнуться австралийский доллар.

Резервный банк Австралии примет решение по ставкам

В среду Резервный банк Австралии (РБА) объявит свое решение по стоимости заимствований. РБА был одним из первых центральных банков, принявших строгую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляционным давлением.

Экономисты предполагают, что совет центрального банка Австралии, скорее всего, сохранит ставки без изменений. РБА не корректировал ставки в последние несколько месяцев, поскольку отслеживает влияние высокой стоимости заимствований на экономику страны.

Аналитики рынка ANZ предполагают, что австралийскому центральному банку пока еще слишком рано «разворачивать» свою политику в сторону снижения процентных ставок, поскольку инфляция в некоторых ключевых областях остается выше целевого показателя. Комментируя политику РБА, они отмечают: «Вероятно, РБА сохранит путь ужесточения политики и ястребиный тон в февральском заявлении. Тем не менее, риски, вероятно, будут смещаться в сторону более раннего начала снижения ставок».

ИПЦ в Австралии снижается, но недостаточно

Отчет, опубликованный Австралийским бюро статистики 31 января, показал, что в четвертом квартале инфляция потребительских цен в Австралии упала до 4,1% в годовом исчислении. Эта цифра удивила аналитиков, поскольку они ожидали, что инфляция составит 4,3%. Более низкий, чем ожидалось, показатель, судя по всему, отодвинул ожидания снижения процентных ставок, поскольку уровень цен, похоже, снижается без какого-либо смягчения денежно-кредитной политики.

Комментируя данные по инфляции в Австралии, казначей страны Джим Чалмерс написал в X: «Сегодняшние долгожданные результаты превзошли ожидания рынка, но мы знаем, что населению все еще приходится трудно, поэтому снижение налога на прожиточный минимум @AustralianLabor для средней Австралии так важно».

Австралийский казначей добавил: «Новые данные @ABSStats показывают, что мы очень приветствуем и поощряем прогресс в борьбе с инфляцией. Политика правительства помогает в этом, но эта миссия не выполнена, потому что мы знаем, что население все еще находятся под давлением».

Экономисты EY сообщили репортерам The Guardian, что согласно данным по инфляции, 13 повышений ставок РБА с мая 2022 года сработали, поэтому не было причин поднимать ставку, добавив, что «внутренние источники инфляционного давления еще присутствуют, в том числе сохраняющиеся высокий спрос на жилье, рост страховых взносов и ограниченность рынка труда».

Что говорят аналитики относительно австралийского доллара

Экономисты CIBC Capital Markets заявили в своем отчете, что они не ожидают ослабления австралийского доллара по отношению к доллару США, и сохранили свой прогноз на первый квартал без изменений. В своем отчете они отмечают: «Мы ожидаем, что сокращения ставки РБА начнет не раньше третьего квартала (после ФРС). Стабильная политика РБА на фоне сокращений ФРС и сила австралийского сектора услуг означают, что австралийский доллар должен оставаться относительно стабильным, несмотря на продолжающуюся слабость Китая. Мы считаем, что пара AUD/USD продолжит реагировать на ожидания ФРС – учитывая, что вероятность снижения ставки FOMC сейчас составляет 50%, мы считаем, что дальнейшее снижение AUD ограничено, и сохраняем наш прогноз AUD/USD на уровне 0,6600 в первом квартале».

Источник: Admirals MetaTrader 5, AUD/USD, Monthly – Диапазон данных: с 1 мая 2016 г. по 2 февраля 2024 г. по состоянию на 2 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Отчет, опубликованный Rabobank, похоже, соответствует прогнозу CIBC относительно устойчивости австралийского доллара. Экономисты Rabobank написали: «На фоне спекуляций о том, что свежие прогнозы РБА могут означать, что может потребоваться немного больше времени (чем предполагалось ранее), чтобы инфляция вернулась к целевому уровню, РБА, вероятно, сохранить более агрессивную политику, чем ФРС или ЕЦБ. На первый взгляд, это должно оказать поддержку паре AUD/USD. Однако, по нашему мнению, рынок, скорее всего, продолжит закладывать в цену снижения ставок ФРС, которые ожидались в первой половине этого года. Это предполагает возможность укрепления доллара США в ближайшем будущем».



Источник: Admirals MetaTrader 5 , AUD/USD, Daily – Диапазон данных: с 22 сентября 2023 г. по 2 февраля 2024 г. по состоянию на 2 февраля 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Аналитики Danske Bank предполагают, что экономический рост и процентные ставки, такие как ставки ФРС, могут оказать давление на австралийскую валюту. Комментируя динамику валютной пары AUD/USD, они отметили: «Поскольку опережающие индикаторы Австралии уверенно указывают на снижение, а экономические данные США по-прежнему остаются стабильными, мы ожидаем, что относительные ставки и экономический рост будут оказывать давление на AUD/USD в будущем. AUD/USD по-прежнему находится под сильным влиянием глобальных настроений, где прогноз по инфляции и снижения ставок остаются ключевым фактором. В целом мы считаем, что ФРС выберет более постепенный темп снижения ставок, что станет фактором поддержки для доллара США. Мы сохраняем наш нисходящий прогноз без изменений».

Торговля австралийским долларом с Admirals

Валютная пара австралийский доллар к доллару США (AUD/USD) является одной из самых торгуемых среди трейдеров форекс. Поскольку Австралия является одной из самых сильных экономик в регионе и тесно связана с Китаем, упоминания австралийского доллара в финансовых СМИ являются обычным явлением.

Начинающим трейдерам, которые хотели бы включить пару AUD/USD, а также пары AUD/NZD, EUR/AUD, AUD/JPY в свои портфели, следует сосредоточиться на изучении принципов торговли и получить доступ к информации, связанной с вышеупомянутыми валютами.

Брокеры предоставляют доступ к ряду образовательных материалов, таких как статьи, руководства, вебинары и видео, которые помогают начинающим трейдерам понять, как работает торговля. Расширение знаний о торговле позволяет начинающим трейдерам понять, как строить стратегию, а также управлять своими рисками, используя ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Торгуйте на безрисковом демо-счете

Хотите практиковать торговые навыки, не подвергая риску свои средства? Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть безрисковый демо-счет в Admirals и начать тестировать свои торговые стратегии, используя виртуальные средства!

Торгуйте без риска на демо-счете Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.