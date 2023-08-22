Экономисты сосредоточили внимание на симпозиуме в Джексон-Хоул

Август 22, 2023 14:24

Экономисты и аналитики рынка сосредоточились на cимпозиуме в Джексон-Хоул, ежегодном собрании Федеральной резервной системы, который пройдет 24-26 августа в Вайоминге. В понедельник центральный банк Китая удивил инвесторов, снизив некоторые процентные ставки, но не так сильно, как ожидалось.

Китай снизил процентные ставки, но не так сильно, как ожидалось

В понедельник Народный банк Китая (НБК) объявил о своем решении снизить основную ставку по однолетним кредитам, оставив при этом пятилетнюю ставку неизменной. Некоторые аналитики рынка ожидали более радикального изменения денежно-кредитной политики центрального банка, поэтому решение не оправдало их ожидания. Данные по экономической активности в стране показали, что экономика Китая изо всех сил пытается вернуться в привычное русло с начала года, однако спрос, похоже, падает.

Экономисты Capital Economics сообщили репортерам CNBC, что НБК, похоже, не собирается идти на более резкое снижение ставок. Они предположили, что китайское правительство, вероятно, предоставит дополнительную финансовую поддержку для стимулирования экономики.

Аналитики Kiwibank прогнозируют снижение ставки Новой Зеландии в мае 2024 года

В отчете, опубликованном Kiwibank, говорится, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) может начать снижение процентных ставок в мае 2024 года. В отчете упоминается следующее: «Политика в отношении ставки оказалась более ястребиной, чем мы надеялись. Мы были удивлены, увидев, что курс такой политики был продлен до 2026 года. ... Новое повышение процентной ставки может произойти в любой момент. Во-первых, РБНЗ хочет, чтобы недавнее ужесточение политики оказало влияние на домохозяйства в полной мере в ближайшие месяцы. Мысли о снижении ставок намеренно подавлялись, чтобы поддерживать оптовые ставки, а, следовательно, и ставки по ипотечным и другим кредитам, на высоком уровне. Мы по-прежнему считаем, что следующим шагом будет снижение ставок. Теперь мы предполагаем, что первое сокращение произойдет в мае следующего года».

Компания Nomura пересмотрела прогноз по экономическому росту Китая

Ссылаясь на слабые финансовые данные за июль и предупреждая о продолжающемся падении, компания Nomura изменила свой прогноз по экономическому росту Китая в этом году, снизив его до 4,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,1%. Однако прогноз Nomura по росту экономики на 2024 год остался неизменным на уровне 3,9%.

Экономисты Nomura написали в своем отчете: «В ближайшие месяцы рост будет переживать продолжающееся давление, поскольку сдерживаемый после пандемии спрос на путешествия вскоре исчерпает себя».

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