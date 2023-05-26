Южноафриканский рэнд: впереди трудные времена?

Май 26, 2023 14:06

Южноафриканский рэнд (или ранд) — одна из тех валют, о которой вы слышите не часто. Это логично, поскольку южноафриканский рэнд не так известен, как, например, доллар США и британский фунт. Однако некоторые Форекс-трейдеры включают его в свои торговые портфели, пытаясь заработать на колебаниях его стоимости.

В этой статье вы найдете ценную информацию о южноафриканском ранде и экономике Южной Африки, которую вам стоит учитывать проведении исследований рынка.

Общие сведения по южноафриканскому рэнду

Южноафриканский рэнд является официальной валютой союза Зоны рэнда, в которую входят Южная Африка, Намибия, Лесото и Эсватини. Рэнд на голландском и африкаанс означает «горную цепь». Если вам интересно, какое отношение цепь имеет к рэнду, вы, вероятно, не знаете, что самые большие залежи золота в Южной Африке были обнаружены в горной цепи, на которой был построен город Йоханнесбург.

Южноафриканский рэнд был введен в обращение в 1961 году. В течение следующих 25 лет валюта ЮАР переживала последствия экономики, истерзанной высокими показателями инфляции и жесткими международными экономическими санкциями. В середине 1985 года правительство было даже вынуждено на несколько дней приостановить торговлю валютой, чтобы остановить ее быстрое обесценивание.

Южноафриканскому рэнду нелегко укрепиться по отношению к основным валютам, поскольку высокая инфляция, бюджетный дефицит и проблемы с энергоснабжением ложатся на экономику. Тем не менее, Южная Африка считается страной с развивающейся рыночной экономикой, предоставляющей инвестиционные возможности. В отчете Всемирного банка говорится, что ЮАР по большей части удалось восстановить ВВП, снизившегося из-за пандемии коронавируса. За последние пару лет власти занялись инвестициями в возобновляемые источники энергии, объявив о новых привлекательных стимулах.

Экономика Южной Африки: горнодобывающая промышленность – один из столпов

Экономика ЮАР является третьей по величине в Африке после Нигерии и Египта. Экономика ЮАР является самой промышленно развитой на континенте. Южная Африка известна своей быстрорастущей горнодобывающей промышленностью.

В исследовании, опубликованном Boston Consulting Group, отмечается, что горнодобывающая промышленность страны дает 8% ВВП и обеспечивает рабочие места для почти 500 000 человек.

В другом отчете Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге говорится, что Южная Африка обладает запасами руды на сумму более 2,5 трлн долларов США, при этом 16 сырьевых товаров входят в десятку лучших на международном уровне. Южная Африка обладает крупнейшими в мире запасами металлов платиновой группы (МПГ; 88%), марганца (80%), хромита (72%) и золота (13%). Она занимает второе место по залежам минералов титана (10%), циркония (25%), ванадия (32%), вермикулита (40%) и плавикового шпата (17%).

Резервный банк ЮАР ужесточает политику, рэнд ослабевает

За последние 18 месяцев Южно-Африканский резервный банк много раз повышал свою процентную ставку, отслеживая действия крупных центральных банков в попытке стабилизировать инфляцию. Общая потребительская инфляция замедлилась с 7,1% в марте до 6,8% в апреле (в годовом исчислении). Согласно отчету, опубликованному Статистическим управлением Южной Африки, апрельский показатель оказался минимумом за последние 11 месяцев.

Резервный банк предлагает очередное повышение процентной ставки

25 мая Комитет по денежно-кредитной политике повысил стоимость заимствований на 50 базисных пунктов, превзойдя ожидания повышения ставки на 25 базисных пунктов. Процентная ставка достигла самого высокого уровня с апреля 2009 года.

В своем заявлении после заседания правление Южно-Африканского резервного банка заявило: «Общая инфляция, по прогнозам, останется выше верхней границы целевого диапазона инфляции до третьего квартала этого года и только ко второму кварталу 2025 года вернется к середине целевого диапазона».

Резервный банк прогнозирует рост ВВП на 2024 и 2025 годы на уровне 1,0% и 1,1% соответственно. В этом году совет по-прежнему прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3%.

Получил ли южноафриканский рэнд вотум доверия аналитиков?

10 мая южноафриканский ранд обвалился, достигнув трехлетнего минимума по отношению к доллару США, в то время как международные и внутренние государственные облигации также упали. Инвесторы и трейдеры чувствовали себя неуверенно, поскольку опасения по поводу плановых отключений электроэнергии усилились с наступлением зимы в южном полушарии.

Аналитики Commerzbank предполагают, что южноафриканский ранд, возможно, продолжит падать, несмотря на агрессивную денежно-кредитную политику, проводимую Резервным банком. «Рэнд страдает из-за неблагоприятной среды, в которой в настоящее время доминируют дебаты о госдолге США, а также из-за постоянных внутренних проблем страны, включающих энергетический кризис, плохие перспективы роста и высокий уровень безработицы, а также сомнительные внешнеполитические решения. Это ответственность правительства», — отмечают они в своем отчете.





В отчете об экономике Южной Африки эксперты по развивающимся рынкам Goldman Sachs написали: «Опасения по поводу более частых отключений электроэнергии и их влияния на и без того плохие перспективы роста усилились. А учитывая, что инфляция все еще высока и неожиданна даже при низком росте, Южно-Африканский резервный банк сталкивается с трудностями и поэтому может повышать ставку более сдержанно, чтобы закрепить ожидания и поддержать резко обесценивающуюся валюту».

Торговля южноафриканским рэндом для начинающих

Южноафриканский ранд является одной из самых продаваемых валют на африканском континенте. Валютные пары, такие как ранд по отношению к доллару США или ранд по отношению к британскому фунту, включаются в портфели трейдеров, которые хотят воспользоваться колебаниями стоимости ранда. Тем не менее, торговля валютой сопряжена с риском.

Один из способов снизить торговый риск — улучшить свои торговые знания. Торговля — это не только скорость, инстинкт и доскональное знание рынка. Ваши средства подвергаются опасности в тот момент, когда вы начинаете торговать. Однако инструменты управления рисками находятся в вашем распоряжении, и вы должны уметь их использовать при необходимости.

Как научиться ими пользоваться? Многие Форекс-брокеры предлагают исчерпывающие образовательные материалы, включая курсы по трейдингу, вебинары и семинары, электронные книги и другую полезную информацию. Воспользуйтесь возможностью изучать основы торговли и свести к минимуму стресс и беспокойство, наслаждаясь своим торговым опытом.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.