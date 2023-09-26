Индекс доллара США достиг 10-месячного максимума на фоне переговоров о сокращении государственных расходов

Сентябрь 26, 2023 14:31

Последняя неделя сентября началась с того, что мировые рынки пришли к соглашению по решениям по процентным ставкам, принятыми на прошлой неделе.

В США государственное финансирование снова стало темой дебатов между республиканцами и демократами. Однако в отчете Bloomberg говорится, что обе стороны почти достигли соглашения о предотвращении потенциальной приостановки деятельности правительства. Тем временем доллар США достиг 10-месячного максимума по отношению к корзине валют.

Во вторник британский фунт достиг 6-месячного минимума по отношению к доллару США, поскольку пауза Банка Англии, взятая им в отношении повышения ставок и связанная с худшими, чем ожидалось, показателями PMI, опубликованными в пятницу, оказала давление на рост валюты.

США: государственное финансирование под вопросом

Поскольку закон о государственных расходах истекает в последний день сентября, снова вырисовывается угроза приостановки деятельности правительства из-за нехватки финансирования. Пока время идет, группа сенаторов-республиканцев пообещала сбалансировать государственный бюджет, что делает возможным приостановку работы правительства, поскольку они не согласны со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, который добивается соглашения между своей партией и демократами.

Приостановка работы правительства означало бы приостановку выплаты зарплат федеральным служащим США и закрытие ряда государственных служб. Инвесторы обеспокоены тем, что будет означать остановка экономики в четвертом финансовом квартале в условиях и без того хрупкого фондового рынка.

Правительство Японии подготовит пакет мер поддержки экономики

В понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что поручит кабинету министров подготовить пакет мер поддержки экономики. Во время своего выступления Кисида сказал: «Цель заключается в том, чтобы перейти от экономики, основанной на сокращении затрат, к экономике с активными инвестициями. Экономический пакет направлен на защиту населения от роста цен. Частное потребление и капвложения нестабильны и не обладают достаточной силой».

Японский премьер-министр не забыл упомянуть валютный рынок, повторив, что он должен двигаться стабильно, отражая при этом фундаментальные показатели, и добавив, что правительство будет продолжать внимательно следить за движениями валютного рынка, поскольку резкие движения валютного курса нежелательны.

Лагард: Ослабление в третьем квартале не исключено

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, согласно экономическим показателям, в третьем квартале не исключено дальнейшее ослабление экономики. В своем выступлении Лагард отметила: «Снижение спроса на экспорт еврозоны и влияние жестких условий финансирования замедляют рост, в том числе за счет снижения инвестиций в жилищное строительство и бизнес. Сектор услуг, который до недавнего времени был устойчивым, сейчас также ослабевает. Рынок труда до сих пор остается устойчивым, несмотря на замедление экономики, при этом уровень безработицы остается на своем историческом минимуме в 6,4% (данные за июль). Но хотя занятость выросла на 0,2% во втором квартале, создание рабочих мест в секторе услуг замедляется, как и общий импульс».

В понедельник евро упал до самого низкого уровня, зафиксированного за последние шесть месяцев, по отношению к доллару США.

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