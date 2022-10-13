Торговые новости для начинающих: стоит ли вести торговый журнал по трейдингу на новостях?

Октябрь 13, 2022 15:16

В этой статье вы узнаете о преимуществах ведения торгового журнала (дневника) при трейдинге на новостях.

Установите свои текущие и будущие финансовые цели.

Оставляйте комментарии о реакции рынка на торговые события.

Разрабатывайте торговые сценарии на основе ваших наблюдений.

Добавляйте напоминания об интересующих вас торговых событиях.

Торговля на финансовых новостях дает гораздо больше, чем просто прибыль и убытки. Хотя статистические данные рассказывают часть истории, вы не найдете подробностей о том, как вы достигли своих результатов. В следующий раз вы, вероятно, будете искренне благодарны записям в своем дневнике.

Чтобы начать вести журнал, сначала определитесь с частотой записей. Возможно, вы захотите записывать свои наблюдения ежедневно или еженедельно. Это зависит от времени появления новостного события, которое вас интересует, и количества времени, которое у вас есть.

В итоге ваш торговый журнал будет представлять собой историю о том, когда, как и почему вы достигли высоких, средних и низких показателей эффективности.

Установите свои текущие и будущие финансовые цели

У любой истории есть начало. Первый шаг — установить текущие цели и обновлять их в соответствии с вашим прогрессом и результатами. Один из вариантов устанавливать ежеквартальные, полугодовые и ежегодные цели.

Финансовые цели включают в себя сумму денег, которую вы собираетесь инвестировать, и ваш целевой диапазон доходности, например, первоначальные инвестиции в размере 200 фунтов стерлингов в первом квартале с ожидаемой доходностью 3-5%. Вы всегда должны торговать только той суммой средств, потерю которой вы можете себе позволить, поскольку торговля сопряжена с риском.

Оставляйте комментарии о реакции рынка на торговые события

Аналитики составляют прогноз по каждому торговому событию. Например, когда Великобритания публикует свои последние данные об экономическом росте, это важное торговое событие, вокруг которого аналитики строят прогнозы.

Важные торговые новости и прогнозы рынка можно найти в Календаре Форекс от Admirals.

Разрабатывайте торговые сценарии на основе ваших наблюдений

Ваши наблюдения за тем, как рынок реагировал на каждое событие, могут быть ценной информацией при разработке торговых сценариев.

Были ли результаты неожиданными? Если да, то обратите внимание на то, как отреагировал рынок, как сильно изменились цены и в каком направлении. Совпали ли результаты с прогнозами аналитиков? Обратите внимание, как отреагировали другие трейдеры и изменились ли цены.

Разработка негативных, позитивных и нейтральных сценариев поможет вам понять, по каким ордерам стоит добавить стоп-лосс, а также определить потенциальные точки входа и выхода.

Не лишним будет отслеживать такие показатели, как графики технического анализа, которые вы использовали во время торговли, и делать снимки экрана, чтобы добавлять их в свой журнал в качестве напоминания.

Записывать инструменты, которые вы использовали, также будет полезно, когда позже вы будете ломать голову, пытаясь вспомнить... как же назывался тот плагин?

Вывод: стоит найти время, чтобы сделать заметки о реакции рынка.

Добавляйте напоминания об интересующих вас торговых событиях

Существует ряд важных торговых новостей, которые выходят регулярно, но только вам решать, какие из них вам интересны. Многое зависит от вашего опыта и знаний. Если вы новичок, вы можете посетить образовательные вебинары от Admirals, чтобы получить базовое представление о трейдинге, прежде чем начать торговать.

Как правило, основные события, влияющие на рынок, включают отчеты о ВВП, занятости населения, производительности в промышленности, контрольные показатели деятельности сектора услуг, а также решения центральных банков по процентным ставкам и заявления о денежно-кредитной политике. Есть и много других новостных событий. Как только вы решите, какие из них важны для вас, добавьте их в свой календарь и торговый журнал.

Устанавливайте напоминания о важных торговых событиях

При торговле на новостях важно все делать вовремя, поскольку цены могут измениться до, во время и после публикации экономического отчета. Установка напоминаний за несколько дней до публикации важного отчета дает вам время для разработки торговых сценариев и проведения исследований.

Таким образом, торговые новости являются основным компонентом структуры рынка, а следовательно, стоит вести торговый журнал о своем опыте, который поможет вам планировать свои стратегии и торговую рутину.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.