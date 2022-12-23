3 способа следить за торговыми новостями в социальных сетях

Декабрь 23, 2022 09:49

Являются ли социальные сети надежным источником торговых новостей?

Это очень хороший вопрос, учитывая охват и влияние соцсетей в 21 веке. У Twitter 400 миллионов пользователей, а у Facebook, по последним подсчетам, целых 2,9 миллиарда активных пользователей. Деловая сеть LinkedIn может похвастаться 756 миллионами пользователей, а YouTube — 2,3 миллиарда пользователей. Почти половина американцев читает новости в социальных сетях. Это красноречиво говорит об огромном количестве доступной информации и о необходимости быть на связи и оставаться в курсе событий.

Большинство авторитетных финансовых новостных порталов активны в социальных сетях, и трейдеры нередко первыми узнают важные рыночные новости в Твиттере или Фейсбуке. Тем не менее, независимо от того, как быстро информация распространяется в социальных сетях посредством репостов и комментариев, квалифицированный источник новостей сильно отличается от неквалифицированного источника новостей.

Реакция рынка на новости так же важна, как и сами новости. Реакция рынка может проявляться в социальных сетях в режиме реального времени, предоставляя важную информацию о человеческом факторе и эмоциях, вызванных внезапными изменениями.

Поскольку социальные сети стали такой неотъемлемой частью средств массовой информации, а некоторые из них, как Meta Platforms, являются акциями с огромной капитализацией, вот три способа анализа финансовых новостей на этих платформах для новичков.

1. Учитывайте качество источника

Очень важно учитывать качество источника: поступает ли информация из авторитетного финансового издания или из другого надежного источника? Когда новость достаточно значима, чтобы стать вирусной, тысячи пользователей поделятся ею в своих профилях. Проверьте статью, чтобы убедиться, что она поступает из квалифицированного источника, потому что они обязаны перепроверять свои истории для подтверждения точности фактов.

Найдя оригинальную статью, проверьте ее на наличие цитируемых источников, чтобы понять, основана ли она на реальных фактах. Например, в статье о том, покинет ли Илон Маск пост главы Twitter, первоисточником будет прямая цитата Илона Маска о его решении.

В настоящее время Илон Маск является генеральным директором Twitter и имеет в данной соцсети учетную запись, на которую подписано более 100 миллионов пользователей, а это означает, что твиты являются основным источником информации о бизнесмене. Одна из проблем заключается в том, что необходимо убедиться в том, что учетная запись, на которую вы подписаны, является подлинным аккаунтом Илона Маска, поскольку существует множество подражателей и учетных записей, выдающих себя за официальную страницу. Это типичная проблема для социальных сетей. В конце концов, Илон Маск также возглавляет другую крупную компанию — Tesla Motors, поэтому важно следить за подлинностью твитов в ленте Twitter.

2. Предвзятое отношение

Есть два вида предвзятого отношения при просмотре информации. Один — предвзятость, вытекающая из мнений пользователей социальных сетей, другая — предвзятость пользователя. Фильтрация фактов через сито осведомленности о ваших собственных и чужих предубеждениях поможет обнаружить крупицы информации, имеющей отношение к рынку.

Например, непрекращающаяся история о видении метавселенной основателем Facebook Марком Цукербергом вызывает бесконечное количество мнений наблюдателей, экспертов по виртуальной реальности и публикаций, посвященных технологиям. Эти мнения публикуются в аккаунтах изданий в социальных сетях, и некоторые из них могут оказаться очень влиятельными. Хотя мнения могут быть обоснованными, лучше проверить их в профиле Марка Цукерберга в Facebook для получения прямой информации из источника.

Марк Цукерберг также пишет о других социальных сетях Meta Platform — WhatsApp и Instagram. Посты — это окно в стратегию компании и отражение целей генерального директора. Некоторые посты Марка Цукерберга бывают достаточно значительными, чтобы изменить курс акций компании, поэтому стоит следить за его обновлениями в Facebook.

3. Геополитические события и события в области общественного здравоохранения

Геополитические события и события в области общественного здравоохранения могут влиять на рынки, а в эпоху социальных сетей новости часто исходят от людей, проживающих в пострадавшей стране. Воздействие COVID-19 на различные сообщества широко освещалось, например, в социальных сетях. Была отмечена нехватка продовольствия из-за проблем в цепочках поставок. Или, например, прогрессом распространения вакцины делились крупные фармацевтические компании.

Информацию, которую вы видите в социальных сетях, можно перепроверить в Google News и подтвердить, прочитав хотя бы еще один надежный источник. Это может быть оригинальный пресс-релиз фармацевтической компании или статья известной медиакомпании.

В заключение отметим, что социальные сети являются важным источником торговых новостей, если вы сверяете их с другими надежными источниками и помните о предвзятости и возможности введения читателя в заблуждение из-за поддельных учетных записей.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.