Результаты компании Micron в очередной раз превзошли ожидания рынка

Июль 01, 2021 15:45

В конце вчерашней торговой сессии Micron, американская компания, специализирующаяся на производстве микросхем и полупроводников для запоминающих устройств, представила результаты за третий финансовый квартал.

После предыдущих результатов за квартал, опубликованных ранее в этому году, компания вновь превзошла ожидания рынка: прибыль на акцию составила 1,88 доллара США, а выручка – 7 420 млн долларов США по сравнению с ожидаемыми 1,77 долларов США на акцию и выручку в размере 7 200 млн долларов США.

На вчерашней торговой сессии акции компании выросли на 2,47%, при этом годовой рост составил 13,04%, опередив индекс Nasdaq. Несмотря на такие хорошие новости, в ходе предварительных торгов сегодня цена упала почти на 2%.

С технической точки зрения, на графике ниже можно увидеть, как после сильного восходящего тренда, благодаря которому цена установила рекордные максимумы 12 апреля на уровне 96,95 долларов за акцию, начался нисходящий тренд. В результате цена сформировала двойное дно в районе 200-дневной скользящей средней, таким образом завершив отрицательную дивергенцию, которую мы можем увидеть на дневном графике благодаря индикатору MACD.

После отскока вверх от линии 200-дневной скользящей средней, цена торгуется около текущего уровня сопротивления в районе максимумов начала июня на уровне коррекции Фибоначчи 50%. Пробитие этого уровня сопротивления вверх может стать причиной роста цены в поисках ценового значения 90 долларов за акцию.

Такое возможное восходящее движение усилится, если краткосрочная скользящая средняя (белого цвета) пересечет среднесрочную скользящую среднюю (оранжевого цвета). С другой стороны, мы видим, что стохастический индикатор находится вблизи зоны перекупленности, поэтому исключить возможный откат в поисках новой точки импульса нельзя.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Micron, Daily – Диапазон данных: c 15 февраля 2020 г. по 1 июля 2021 г. по состоянию на 1 июля 2021 г. в 11:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 39.79%

2019: 69.49%

2018: -22,84%

2017: 87,59%

2016: 54,80%

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