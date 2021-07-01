Результаты компании Micron в очередной раз превзошли ожидания рынка
В конце вчерашней торговой сессии Micron, американская компания, специализирующаяся на производстве микросхем и полупроводников для запоминающих устройств, представила результаты за третий финансовый квартал.
После предыдущих результатов за квартал, опубликованных ранее в этому году, компания вновь превзошла ожидания рынка: прибыль на акцию составила 1,88 доллара США, а выручка – 7 420 млн долларов США по сравнению с ожидаемыми 1,77 долларов США на акцию и выручку в размере 7 200 млн долларов США.
На вчерашней торговой сессии акции компании выросли на 2,47%, при этом годовой рост составил 13,04%, опередив индекс Nasdaq. Несмотря на такие хорошие новости, в ходе предварительных торгов сегодня цена упала почти на 2%.
С технической точки зрения, на графике ниже можно увидеть, как после сильного восходящего тренда, благодаря которому цена установила рекордные максимумы 12 апреля на уровне 96,95 долларов за акцию, начался нисходящий тренд. В результате цена сформировала двойное дно в районе 200-дневной скользящей средней, таким образом завершив отрицательную дивергенцию, которую мы можем увидеть на дневном графике благодаря индикатору MACD.
После отскока вверх от линии 200-дневной скользящей средней, цена торгуется около текущего уровня сопротивления в районе максимумов начала июня на уровне коррекции Фибоначчи 50%. Пробитие этого уровня сопротивления вверх может стать причиной роста цены в поисках ценового значения 90 долларов за акцию.
Такое возможное восходящее движение усилится, если краткосрочная скользящая средняя (белого цвета) пересечет среднесрочную скользящую среднюю (оранжевого цвета). С другой стороны, мы видим, что стохастический индикатор находится вблизи зоны перекупленности, поэтому исключить возможный откат в поисках новой точки импульса нельзя.
Источник: Admirals MetaTrader 5, Micron, Daily – Диапазон данных: c 15 февраля 2020 г. по 1 июля 2021 г. по состоянию на 1 июля 2021 г. в 11:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020: 39.79%
- 2019: 69.49%
- 2018: -22,84%
- 2017: 87,59%
- 2016: 54,80%
Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на более 3000 акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
-
Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
-
Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
-
С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
-
Анализ подготовлен независимым аналитиком Роберто Рохасом, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.
-
Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
-
Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
-
Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.