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  4. Результаты за квартал JP Morgan и Goldman Sachs превзошли прогнозы аналитиков

Результаты за квартал JP Morgan и Goldman Sachs превзошли прогнозы аналитиков

Июль 14, 2021 16:49

Как и в последние недели, вчерашняя торговая сессия проходила во время споров относительно роста инфляции в США, и в очередной раз индекс потребительских цен в США превзошел ожидания рынка. В результате  закрытие индексов Dow Jones, SP500 и Nasdaq было отмечено снижением на 0,31%, 0,35% и 0,38% в  соответственно. 

Помимо инфляции в США, на сегодняшней торговой сессии мы также узнали данные индексов потребительских цен в Великобритании и Испании, которые также оказались выше, чем ожидал рынок. Индекс потребительских цен в Великобритании составил 2,5% по сравнению с ожидаемыми 2,2%, в то время как индекс потребительских цен в Испании достиг 2,5% вместо ожидаемых 2,4%. 

С другой стороны, во время вчерашней торговой сессии мы также узнали о квартальных результатах двух гигантов рынка – JP Morgan Chase & Co и Goldman Sachs. Как и результаты, опубликованные в апреле, новые данные за второй квартал оказались очень положительными и  также превзошли ожидания рынка. 

JP Morgan – крупнейший банк Соединенных Штатов, представил крайне положительные результаты за квартал: банк получил прибыль на акцию в размере 3,78 долларов США и выручку в размере 31,4 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 3,16 долларов США на акцию и выручку в размере 30 млрд долларов США. 

Несмотря на хорошие результаты, цена акций снизилась на 1,49% из-за неопределенности, вызванной инфляцией в Соединенных Штатах. 

С технической точки зрения, на дневном графике можно увидеть, что, хотя долгосрочный тренд явно бычий, с середины февраля прошлого года цена движется в боковом диапазоне, при этом уровень поддержки находится около 147 долларов (красная полоса). 

Важно, уделять пристальное внимание движению цены, поскольку она может сформировать фигуру «плечи-голова-плечи», и если та подтвердится, восходящий тренд может смениться на медвежий. Более того, такая смена тренда может быть подтверждена возможным пробитием уровня поддержки (красная полоса), хотя цена впоследствии столкнется с основным уровнем поддержки – линией 200-денвной скользящей средней. 

Напротив, если цене удастся сохранить данные уровни поддержки, настроение будет оставаться бычьим благодаря хорошим квартальным результатам, однако при этом стоит очень внимательно следить за развитием ситуации с инфляцией и тем, как это влияет на финансовые рынки. 
  
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, JP Morgan, Daily – Диапазон данных: c 24 февраля 2020 г. по 14 июля 2021 г. по состоянию на 14 июля 2021 г. в 11:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: -8.85% 
  • 2019: 42.80% 
  • 2018: -8.72% 
  • 2017: 23.93% 
  • 2016: 30.68% 

 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova