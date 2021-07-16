Компания Intel может приобрести GlobalFoundries

Июль 16, 2021 15:45

Пока все находятся в ожидании, когда Intel опубликует свои результаты за квартал 22 июля, американская газета Wall Street Journal опубликовала сообщения о том, что компания, возглавляемая Пэтом Гелсингером, может быть заинтересована в приобретении GlobalFoundries приблизительно за 30 млн долларов.

Компания GlobalFoundries в настоящее время принадлежит Mubala Investment Co принадлежащая правительству Абу-Даби, хотя, как и Intel, ее штаб-квартира находится в калифорнийском городе Санта-Клара.

GlobalFoundries специализируется на производстве крупносерийных интегральных схем для полупроводниковых компаний, таких как AMD, Broadcom или Qualcomm. Таким образом, с помощью этого потенциального приобретения Intel может нанести удар по своим конкурентам и увеличить производство микросхем в то время, когда из-за кризиса полупроводников спрос на них находится на рекордном уровне. Таким образом, благодарю этому потенциальному приобретению будущие результаты Intel могут значительно улучшиться.

С технической точки зрения цена акций этой компании крайне подвержена сомнениям на рынке, связанным с инфляцией в Соединенных Штатах. После публикации результатов за первый квартал в апреле акции Intel находились в сильной коррекции, которая вызвала падение до уровней, невиданных с января. Цена сформировала двойное основание (красная линия) возле уровня восстановления Фибоначчи 61,8% после потери нескольких уровней поддержки. Это не противоречит медвежьей дивергенции, которую мы видим между ценой и индикатором MACD.

После это цена продолжила движение в широком боковом диапазоне между красной и зеленой полосами, пытаясь восстановить 200-дневную скользящую среднюю. Стоит внимательно следить за результатами следующей недели, потому что, если Intel удастся превзойти ожидания рынка, мы увидим новый импульс роста. Хотя до тех пор, пока цена не преодолеет верхнюю полосу сопротивления (зеленую), надеяться на долгосрочную перспективу не стоит.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Intel, Daily – Диапазон данных: c 2 марта 2020 г. по 16 июля 2021 г. по состоянию на 16 июля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: -16.76%

2019: 27.53%

2018: 1.67%

2017: 27.27%

2016: 5.28%

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