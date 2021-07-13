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Экспорт в Китае продолжает набирать обороты

Июль 13, 2021 16:10

В апреле мы отмечали, что после начала пандемии коронавируса в прошлом году, Китай, похоже, справляется с этой ситуацией лучше, чем большинство стран, несмотря на то, что все началось в городе Ухань. 

Ранее мы наблюдали за тем, как производство на китайских заводах не только увеличивалось, но и цены превосходили ожидания рынка, увеличиваясь в годовом исчислении более высокими темпами, чем в 2018 году. 

В ходе сегодняшней торговой сессии мы смогли убедиться, в том что товарооборот между Китаем и остальным миром вырос на 27,1% в первой половине 2021 года. Это еще раз подтверждает прочную позицию азиатского гиганта в мире после пандемии, поскольку положительное сальдо торгового баланса Пекина составило 252,7 млрд долларов благодаря значительному росту экспорта. 

Размолвки между Китаем и США сохраняются, несмотря на уход Дональда Трампа, поскольку обе державы контролируют торговлю на международном уровне, что привело к смещению оси геополитики от традиционной американо-европейской в сторону азиатско-тихоокеанской. 

Несмотря на то, что китайская экономика стала одной из тех, кому удалось остаться в плюсе после этого кризиса, и что в прошлом году ее фондовый рынок испытал сильный рост, в первой половине этого года индекс Hang Seng вырос только на 5,86% по сравнению с ростом на 14,41% индекса SP500, 12,5% – Nasdaq или 12,73% – Dow Jones.  

С технической точки зрения, если посмотреть на дневной график индекса, можно увидеть, что падение от уровня максимумов совпадает с отрицательной дивергенцией между ценой и ее осцилляторами MACD и Stochastic. Это привело к мгновенной потере уровня 200-дневной скользящей средней и пробитию нижней границы бокового канала красного цвета. 

В настоящий момент цена совершает откат до линии 200- дневной скользящей средней, поэтому в течение следующих торговых сессий стоит наблюдать за тем, сможет ли она восстановиться до этого уровня. Если пробитие вниз и убыток подтвердятся, скорее всего, мы станем свидетелями сильного нисходящего движения к следующему уровню поддержки около 25 960 пунктов. 

Пока цене не удастся подняться выше линии среднесрочного нисходящего тренда, которая берет свое начало от годовых максимумов, настроения будет оставаться негативными. 


Источник: Admirals MetaTrader 5, HSI50, Daily – Диапазон данных: c 19 февраля 2020 г. по 13 июля 2021 г. по состоянию на 13 июля 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние пять лет 

  • 2020: -3,40%  
  • 2019: 9,07%  
  • 2018: -13,61%  
  • 2017: 35,99% 
  • 2016: 0,39% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova