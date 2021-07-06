Неоднозначные данные по индексу ZEW в Германии

Июль 06, 2021 16:50

Если в июне мы комментировали позитивные экономические данные IFO Германии, то в ходе сегодняшней торговой сессии стали известны данные важного немецкого индекса ZEW, в отношении уверенности инвесторов и в отношении текущей ситуации.

Эти данные публикуются Европейским центром экономических исследований. Настроения немецких институциональных инвесторов определяются путем проведения опроса среди около 350 финансовых учреждений и аналитиков в отношении их ожиданий на следующие 6 месяцев и текущего восприятия ситуации.

Понимание этого важного показателя очень простое: если его значение выше нуля, значит настроения оптимистичны, ниже нуля – пессимистичны.

После публикации этих данных мы можем видеть явное несоответствие между текущей ситуацией и доверием инвесторов, поскольку индекс доверия инвесторов ZEW по отношению к текущей ситуации он оказался намного превзошел ожидания рынка, составив 21,9 пункта по сравнению с ожидаемыми 5 пунктами.

С другой стороны, значение индекса доверия инвесторов упало больше, чем ожидалось, достигнув 63,3 пункта, по сравнению с ожидаемыми 75,2 пункта после достижения 79,8 пункта в прошлом месяце.

Приведенные выше данные вместе с положительными данными IFO, которые мы обсудили в вышеупомянутом анализе, говорят о том, что инвесторы верят в устойчивое восстановление экономики Германии и, следовательно, европейский локомотив продолжит свое развитие в ближайшие месяцы.

Несмотря на такие положительные макроданные, если посмотреть на график H4, можно увидеть, как в течение последних нескольких сессий DAX30 торгуется практически без изменений, повысившись лишь на 0,10% в этом месяце.

С технической точки зрения, после отметки исторических максимумов 14 июня DAX30 продолжил консолидацию в течение нескольких последних сессий. В результате цена пересекла медвежью скользящую среднюю на H4 и временно потеряла среднее значение 200-дневной скользящей средней (красного цвета), но в кноце концов ей удалось подняться выше.

В настоящее время DAX30 имеет два важных уровня сопротивления, представленных линией краткосрочного нисходящего тренда красного цвета и уровнем сопротивления около 15 700 пунктов. Прорыв этих уровней может привести к формированию нового восходящего импульса в поисках рекордных максимумов. И наоборот, если цена пробьет уровень 200-дневной скользящей средней, скорее всего, мы станем свидетелями дальнейшей коррекции до следующего уровня поддержки, выделенного нижней красной полосой.

Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, H4 – Диапазон данных: c 14 мая 2021 г. по 6 июля 2021 г. по состоянию на 6 июля 2021 г. в 13:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

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