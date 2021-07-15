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  4. Корпорация AIG продаст часть своего страхового бизнеса компании Blackstone за 2 200 млн долларов

Корпорация AIG продаст часть своего страхового бизнеса компании Blackstone за 2 200 млн долларов

Июль 15, 2021 15:40

Во время вчерашней торговой сессии Blackstone и AIG объявили, что достигли соглашения о приобретении американским фондом 9,9% страхового и пенсионного бизнеса. 

Это часть стратегии AIG по преобразованию пенсионного подразделения в независимую компанию, чтобы материнская компания могла сосредоточиться на других видах страхования. Blackstone согласилась заплатить 2 200 млн долларов США за приобретение. 

AIG планирует представить результаты за второй квартал 4 августа. Нам следует обратить на них особое внимание, поскольку результаты за 2020 год и за первый квартал этого года были неоднозначны: прибылью на акцию превзошла ожидания рынка, но выручка оказалась ниже. 

С технической точки зрения, несмотря на то, что за первое полугодие акции AIG выросли на 25,73%, с начала июня цена находится в коррекции. Это привело к потере 12,17% и достижении минимумов марта прошлого года в точке пересечения уровня поддержки (красная полоса) и линии 200-дневной скользящей средней. 

Потеря этих уровней поддержки может вызвать дальнейшую коррекцию в направлении следующих уровней поддержки в районе 42,60 и 41,50 доллара за акцию. Потеря этих уровней может поставить под угрозу восходящий тренд, установив движение цены против долгосрочной линии тренда. 

С другой стороны, похоже, что эта новость была хорошо воспринята рынком, поскольку во время предварительных торгов сегодня акции вырасли почти на 5,6% до 49 долларов за акцию. Важно понять, сможет ли цена превысить и поддерживать уровень в 48,90 доллара. В случае, если ей это удастся, вероятнее всего, будет сформирован новый восходящий импульс, который поможет цене достичь годовых максимумов. 
 
AIG Daily Chart  
Источник: Admirals MetaTrader 5, AIG, Daily – Диапазон данных: c 27 февраля 2020 г. по 15 июля 2021 г. по состоянию на 15 июля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: -26.24% 
  • 2019: 30.25% 
  • 2018: -33.85% 
  • 2017: -8.77% 
  • 2016: 5.39% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova