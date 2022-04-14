Банк Канады присоединился к агрессивной политике. Сезон отчетов способствует росту фондовых рынков

Апрель 14, 2022 13:00

Как и ожидали аналитики, Банк Канады повысил ключевую процентную ставку с 0,5% до 1%, присоединившись к позиции Федеральной резервной системы США и Банка Англии по ужесточению денежно-кредитной политики. Центральные банки принимают различные меры для снижения темпов инфляции, вызванной восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19 и опасениями стран относительно нехватки предложения на рынках сырой нефти.

Канадский доллар укрепился относительно доллара США после выхода вышеупомянутых новостей, создав тем самым перспективу усиления соперничества и роста волатильности валютной пары в мае, когда, как прогнозирую аналитика, Федеральная резервная система повысит процентную ставку в США до 1%.

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ЕЦБ отходит от агрессивной политики

В отличие от Банка Канады и Федеральной резервной системы, ЕЦБ не ужесточает свою политику, и многие ожидают, что банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне 0% во время объявления о своем решении сегодня. Еврозона столкнулась с серьезными проблемами из-за инфляционного давления и опасений населения относительно вероятной рецессии, вызванной конфликтом в Украине. Повышение процентных ставок в этих обстоятельствах может увеличить риск дефолта на кредитных рынках домашних хозяйств и компаний. Возможно, мы увидим резкие колебания валютных пар с евро, если рынок станет свидетелем неожиданных решений со стороны центрального банка.

Начало сезона отчетов

Мировые фондовые биржи выросли с началом сезона отчетов, возглавляемого крупными туристическими компаниями, такими как Delta Airlines, которая сообщила о доходах за первый квартал, которые превзошли ожидания рынка, а также спрогнозировала, что в течение следующих трех кварталов компания снова начнет получать прибыль.

Отчеты о прибыли и убытках, на которые стоит обратить внимание сегодня, включают финансовых гигантов Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Корпоративные отчеты финансового сектора могут дать важные сведения об ожидаемых процентных доходах в следующем квартале.

На товарных рынках цены на сырую нефть не подают признаков снижения. Аналитики ожидают, что спрос на сырую нефть продолжит расти по мере роста числа поездок и снятия ограничений, введенных ранее по всему миру из-за COVID-19.

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