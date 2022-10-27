В чем разница между инвестиционными и торговыми новостями?

Октябрь 27, 2022 19:18

В этой статье вы узнаете о различиях между инвестиционными и торговыми новостями, а также о том, какой вид новостей подойдет для ваших финансовых целей. Мы рассмотрим следующие вопросы:

частота новостей фондового рынка,

время и частота валютных и товарных новостей,

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы.

Инвестиционные новости или торговые новости – что выбрать? Их часто воспринимают как нечто единое, между ними есть существенные различия с точки зрения сроков, частоты, тематики и финансовых предпочтений. Знание различий поможет вам понять, когда стоит учитывать тот или иной тип информации при принятии финансовых решений.

Когда результаты компании имеют наибольшее значение

Если вы заинтересованы в отслеживании результатов компании и покупке или продаже акций на основе основных показателей деятельности компании, возможно, вам лучше инвестировать на новостях.

Выделяют квартальные, полугодовые и годовые отчеты компаний с большой капитализацией, котирующихся на публичных фондовых биржах. Сезоны отчетности длятся примерно первые шесть недель каждого квартала и, в зависимости от результатов, могут существенно повлиять на настроения инвесторов и рыночные тренды.

Если результаты компании превосходят ожидания рынка, инвесторы, как правило, обретают уверенность, и их настроения улучшаются, что зачастую приводит к росту производительности сектора или даже всей биржи. Позитивное настроение может распространиться и на другие регионы, поскольку инвесторы закладывают в цену активов результаты крупнейших транснациональных компаний.

Если сезон отчетности преподносит негативные результаты, массовые продажи на рынках практически неизбежны. Это сопровождается падением цен на акции и негативными настроениями.

Насколько далеко вы строите планы?

Инвестиционные новости выходят в предсказуемые этапы календарного года, и хотя результаты компании могут оказаться хорошими, плохими или посредственными, многие инвесторы следуют долгосрочной стратегии и держат акции в своих портфелях независимо от новостей. Другие придерживаются среднесрочной стратегии и могут скорректировать свои портфели в соответствии со своими ожиданиями на квартал или полугодие.

В течение сезона отчетности рыночные тренды могут отличаться от общих экономических условий. Даже если экономика в целом переживает спад, инвесторы могут вместо этого сосредоточиться на доходах и составе своих портфелей. Стоит отметить, что наибольшее влияние на торговые рынки оказывают экономические индикаторы.

Когда цены и экономика имеют наибольшее значение

Если вы следите за новостями о ценах на товары и валюты, возможно, вы предпочтете следить за торговыми новостями, которые поступают к трейдерам в виде экономических бенчмарков. Анализ экономических показателей часто включается в торговые новости.

Экономические бенчмарки часто являются краткосрочными показателями, например ежемесячные отчеты по занятости. Трейдеры учитывают эти новостные события, когда принимают торговые решения, что часто приводит к эффекту домино на цены на сырьевые товары, такие как сырая нефть или золото, и стоимости валютных пар.

Некоторые стили торговли – как внутридневная торговля и скальпинг – основаны на краткосрочных эффектах экономических новостей. Природа торговых новостей прекрасно подходит для этих стилей, поскольку они могут вызвать краткосрочные изменения цен, когда часть или все глобальное торговое сообщество, насчитывающее примерно 10 миллионов человек, принимает решения на основе последних новостей об экономических событиях.

Что общего между стилями торговли и инвестирования?

Есть ли что-то общее между стилями торговли и инвестирования? В последние годы, когда акции стали более доступны на онлайн-рынках, финансовый инструмент «Контракт на разницу» (CFD) стал популярным методом для торговли на ценовых изменениях акций и индексов. По сути, CFD можно торговать во время роста или падения цен, вызванных важными новостными событиями. Торговать CFD можно на несколько базовых активов, включая индексы фондового рынка и акции.

Когда управление рисками имеет наибольшее значение

Торговые и инвестиционные новости являются важным источником информации, но неразумно полагаться на них на 100%, когда есть другие источники, которые также могут помочь вам в принятии решений. К ним относятся технический анализ, мнения аналитиков и финансовые консультации от квалифицированных специалистов.

В заключение можно сказать, что торговые и инвестиционные новости различаются по трем важным аспектам: источнику новости (компания или бенчмарк); на какие базовые активы они влияют, какой подход использует трейдер – долгосрочный и краткосрочный.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.