Торговля венгерским форинтом: что нужно знать

Август 07, 2023 14:54

Не все знают, что венгерский форинт (HUF) является официальной валютой Венгрии. Венгерский форинт не стоит в одном ряду с самыми торгуемыми валютам в мире, как, например, доллар США или британский фунт. Тем не менее, торговля венгерским форинтом по отношению к основным валютам достаточно распространена в мире трейдинга. Хотя Венгрия является относительно небольшой европейской экономикой, она прилагает все усилия, чтобы улучшить свое место и статус.

Если вы хотите узнать больше о торговле венгерским форинтом и экономических перспективах Венгрии, читайте нашу статью.

Венгерская экономика и форинт

В течение многих лет Венгрия входила в состав восточного блока, что, среди прочего, означало серьезные ограничения, сказывающиеся на экономической активности, и способности следовать за современными экономиками и конкурировать с ними. После распада блока более 30 лет назад Венгрия изо всех сил пыталась найти свой путь с точки зрения экономического прогресса, поскольку ей нужно было приложить много усилий, чтобы улучшить свои возможности.

Однако все изменилось благодаря геостратегическому положению Венгрии: ее расположение в центре континента сыграло крайне важную роль. В настоящее время Венгрия занимает 58-е место среди крупнейших экономик. В Глобальном индексе инноваций Венгрия заняла 34-е место в 2022 году, набрав 39,8 балла. Венгерское агентство по продвижению инвестиций (HIPA) отметило: «Доверие иностранных инвесторов к венгерской экономике непоколебимо, о чем свидетельствует объем инвестиций в размере 6,5 млрд евро в 2022 году, что является рекордно высоким показателем в истории продвижения инвестиций в Венгрии. Всего было закрыто 92 крупные сделки с ПИИ, что позволило создать около 15 000 новых рабочих мест и сохранить десятки тысяч из них».

Венгерский национальный банк (Magyar Nemzeti Bank - MNB) — центральный банк Венгрии, созданный в 1924 году. Согласно его веб-сайту, его миссия — «достижение и поддержание стабильности цен». (...) Без ущерба для своей основной цели MNB должен поддерживать стабильность системы финансового посредничества, повышение ее устойчивости, ее вклад в экономический рост; кроме того, MNB должен поддерживать экономическую политику правительства и его политику в отношении экологической устойчивости, используя имеющиеся в его распоряжении инструменты».

MNB также отвечает за выпуск венгерских форинтов. Форинт получил свое название от итальянского города Флоренция, в то время как это слово использовалось венграми в австро-венгерскую эпоху для описания имперской валюты, которая на немецком языке называлась «гульден». В 1946 году, сразу после окончания Второй мировой войны, MNB ввело форинт.

Венгрия не уточнила, когда и перейдет ли она на евро. Нынешний глава MNB заявил, что не хотел бы отказываться от независимости страны, когда речь идет о корпоративном налогообложении. Согласно сообщению Reuters, «министр финансов Михай Варга заявил, что Венгрия работает над выполнением условий, но не имеет четких сроков перехода на единую валюту, и этот вопрос пока не стоит на повестке дня».

Венгерский форинт на рынке

Венгерский форинт переживал лучшие дни по отношению к доллару США и евро. Как вы можете видеть на месячном графике USD/HUF ниже, до начала 2022 года венгерская валюта торговалась ниже отметки 335 HUF по отношению к доллару США.

К сожалению, следующие 6 месяцев оказались неблагоприятными для венгерского форинта, который сильно ослаб, торгуясь на уровне многолетнего минимума (431 венгерский форинт) по отношению к доллару США в декабре 2022 года.

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Источник:, USDHUF, Daily – Диапазон данных: 30 мая 2023 г. – 3 августа 2023 г. по состоянию на 3 августа 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Кульминация негативных событий в экономике ЕС, смягчение денежно-кредитной политики Венгерским центральным банком и продолжение снижения процентных ставок нанесли ущерб венгерскому форинту, который с середины июля снова потерял позиции по отношению к доллару США и евро.

Мнения аналитиков о венгерском форинте и денежно-кредитной политике Венгрии

В своем отчете Европейская комиссия (ЕК) предположила, что уровень инфляции снизится в последующие кварталы благодаря эффекту базы, снижению цен на сырьевые товары, недавнему повышению курса валюты и слабому потребительскому спросу. Прогнозируется, что среднегодовой уровень инфляции увеличится с 15,3% в 2022 году до 16,4% в 2023 году, а затем снизится до 4,0% в 2024 году.

MNB в настоящее время борется с самым высоким уровнем инфляции в ЕС, составившим в июне 20,1% в годовом исчислении, в то время как экономика страны замедляется. Банк запустил цикл смягчения политики, поскольку высокие процентные ставки практически задушили заимствования. На своем последнем заседании правления политики MNB снизили процентные ставки, подчеркнув, что благоприятная среда позволяет смягчить денежно-кредитную политику, но добавили, что «жесткие денежно-кредитные условия необходимы в текущих условиях для достижения ценовой стабильности».

Комментируя решения MNB, в отчете, опубликованном 25 июля, аналитики ING написали: «Сентябрьское заседание по ставкам также будет ключевым из-за нового отчета об инфляции, содержащего обновленный прогноз центрального банка в отношении инфляции. Новый прогноз даст MNB, возможно, поможет банку раскрыть свой генеральный план в отношении следующего этапа смягчения. В сентябре мы прогнозируем лишь заявление о предстоящем новом этапе, а в октябре будет принят символический шаг».

Анализируя перспективы венгерского форинта в отчете, опубликованном 11 июля, аналитики Commerzbank заявили: «Мы прогнозируем, что форинт восстановит свои позиции к концу года, потому что инфляция, вероятно, будет снижаться быстрее, чем скорость, с которой MNB будет снижать ставки, и поэтому реальная процентная ставка станет менее отрицательной – поэтому мы видим EUR/HUF, торгующуюся в диапазоне 365. Но мы прогнозируем более слабый форинт в 2024 году, потому что: Венгрия более подвержена инфляции, чем Польша или Чешская Республика, что еще раз снизит реальную процентную ставку Венгрии, когда инфляция окажется устойчивой в 2024 году. Ситуация вокруг споров Венгрии с Европейской комиссией по фондам ЕС не утихает. Последнее руководство правительства предполагает, что ее условия не будут выполнены в ближайшее время. Поэтому эта ситуация сопряжена с высокими рисками».

Экономисты Erste Bank предположили следующее: «Недавние комментарии министра финансов Михая Варги о том, что стабильная и не ослабевающая валюта – в интересах Венгрии, могут указывать на то, что правительство не будет призывать к чрезмерному смягчению денежно-кредитной политики, которое может привести к более ослаблению валюте HUF».

Управление рисками при торговле венгерским форинтом

Теперь, когда вы знаете важнейшую информацию о венгерском форинте, вы можете рассмотреть возможность добавления его в свой торговый портфель. Однако, если вы являетесь начинающим трейдером, вы должны помнить, что торговля сопряжена с риском. Это значит, что хорошая подготовка и тщательное изучение торговых техник и стратегий помогут вам достичь ваших целей.

В Интернете доступен широкий спектр учебных материалов, которые помогут вам понять, как работает трейдинг и как инструменты управления рисками помогут вам снизить риск. Все, что вам нужно сделать, это найти их и посвятить время изучению того, как работает торговля и как вы можете минимизировать риски. Электронные книги и статьи, вебинары и подкасты доступны в любой момент, так почему бы вам не воспользоваться ими?

Будучи брокером с более чем 20-летним опытом работы на рынке, мы не можем не подчеркнуть, что начинающие трейдеры должны знать, как работают инструменты управления рисками (такие как стоп-лосс). Построение вашей торговой стратегии должно включать в себя использование этих инструментов, которые помогут вам снизить риски в случае, если рынки начнут двигаться против вас.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.