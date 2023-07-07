Торговля турецкой лирой и прогнозы аналитиков

Торговля турецкой лирой: переломный момент?

Июль 07, 2023 14:28

Турецкая лира требует внимательного подхода, если начинающий трейдер решил включить ее в торговую стратегию. На стоимость турецкой валюты повлияли решения центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, которые время от времени становились предметом споров среди аналитиков. В этой статье мы поделимся ценной информацией о торговле турецкой лирой, чтобы помочь начинающим трейдерам принимать обоснованные решения.

Ключевые сведения о турецкой лире

Турецкая лира (TL - код:TRY) является официальной валютой Турции. Османская лира, ее предшественница, была введена в 1844 году и заменена турецкой в 1927 году. В прошлые десятилетия турецкая лира была привязана к британскому фунту стерлингов, французскому франку и доллару США. Книга рекордов Гиннеса оценивала турецкую лиру как наименее ценную валюту в мире в 1995 и 1996 годах, а также с 1999 по 2004 год.

По данным Всемирного банка, Турция является 19-й по величине экономикой в мире с ВВП примерно в 906 млрд долларов США. Однако рост экономики замедлился по мере того, как в последнее десятилетие ослабевал импульс реформ, и все усилия были направлены на поддержку роста с помощью кредитных бумов и стимулирования спроса, что усилило внутреннюю и внешнюю уязвимость. Большой долг частного сектора, постоянный дефицит счета текущих операций, высокая инфляция и безработица усугубляются макрофинансовой нестабильностью с августа 2018 года.

Как турецкая лира отреагировала на изменения денежно-кредитной политики?

Человек, который торговал турецкой лирой по отношению к доллару США в третьем квартале 2021 года, вероятно, не смог бы предсказать падение стоимости лиры. На 1 августа 2021 года один доллар США был равен 8,3 турецких лир, как показано на месячном графике ниже.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDTRY, Monthly – Диапазон данных: с 1 мая 2018 г. по 6 июля 2023 г. по состоянию на 6 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

С тех пор доллар США постоянно укреплялся по отношению к турецкой лире, при этом 6 июля обменный курс достиг уровня 1 доллара США = 26,04 турецких лир.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDTRY, Daily – Диапазон данных: с 16 января 2023 г. по 6 июля 2023 г. по состоянию на 6 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Турецкая лира ослабла почти на 28% за первые 6 месяцев года на фоне финансовой политики, как предполагают некоторые экономисты. 22 июня Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) объявил о своем решении повысить процентные ставки на 650 базисных пунктов, что стало первым повышением ставок с марта 2021 года.

Однако действия центрального банка не удовлетворили инвесторов, поскольку большинство экономистов ожидали повышения на 1150 базисных пунктов.

Торговля турецкой лирой: Центральный банк сможет помочь?

Высокие показатели инфляции и снижение стоимости турецкой лиры стали главной проблемой для потребителей в последние несколько лет. Не имея возможности следить за ростом цен, они, как правило, сокращают свои покупки и переоценивают свои бюджетные расходы. Согласно данным статистической службы страны, индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП) Турции за июнь снизился до 38,21% и 40,42% в годовом исчислении.

Следует отметить, что Хафизе Гайе Эркан была назначена главой Центрального банка Турецкой Республики, учреждения, которое, как ожидается, будет играть ключевую роль в усилиях по стимулированию экономики страны, пострадавшей от кризиса. Эркан также является первой женщиной, возглавившей Центральный банк Турецкой Республики, продемонстрировавшей солидное резюме и опыт работы в одних из крупнейших банков США.

После последнего повышения ставки 22 июня правление центрального банка отметило: «Комитет решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ситуации в ценовом поведении».

Торговля турецкой лирой и прогнозы аналитиков

Аналитики ING предполагают, что в июне годовая инфляция снизилась на фоне более высоких, чем ожидалось, месячных показателей, но тенденция к снижению с октября, похоже, подходит к концу. В отчете, опубликованном 5 июля, аналитики голландского банка предположили: «Потенциальные корректировки регулируемых цен могут также повысить общую инфляцию. Нам еще предстоит увидеть точку равновесия обменных курсов и процентных ставок, учитывая, что переход к более традиционной политике потребует времени. В будущем участники рынка сосредоточатся на новой среднесрочной программе правительства, о которой, как сообщается, будет объявлено в сентябре».

Аналитики Goldman Sachs предположили, что турецкая лира может ослабнуть до 28 за доллар США за 12 месяцев по сравнению с предыдущим прогнозом в 22. Однако экономисты были застигнуты врасплох в первой декаде июня, когда турецкая лира потеряла больше позиций, чем ожидалось. В своем отчете (3 июня) они отметили: «Мы думаем, что это вопрос того «когда», а не «если» валюта значительно ослабнет. При этом вероятность более крупной разовой корректировки сильно возросла. Мы считаем, что выбор Мехмета Симсека в качестве нового министра финансов и казначейства увеличивает вероятность того, что денежно-кредитная политика сдвинется в сторону более традиционного направления».

Мурат Окчу, профессор экономики Университета Сулеймана Демиреля, в беседе с финансовыми журналистами Al Jazeera предположил: «Индустрия готова к обменному курсу 25 лир за доллар США. Фактически, даже обменный курс доллара между 25 и 28 лир не будет выглядеть чем-то аномальным», добавив, что не следует ожидать, что лира достигнет уровня стоимости 2014 года.

Аналитики MUFG подчеркнули изменение денежно-кредитной политики центрального банка и отметили необходимость восстановления доверия. В своем отчете они пишут: «В июне турецкая лира резко ослабла по отношению к доллару США, закрывшись на уровне 26,063 (упав с 20,701). Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) повысил ставку однонедельного репо на 6,50 процентных пункта до 15,00%. Сейчас важно, чтобы политики в Турции восстановили доверие иностранных инвесторов. Потребуется время, чтобы восстановить доверие инвесторов, учитывая опасения, что изменение политики может оказаться недолгим, поскольку оно повлечет за собой болезненную корректировку экономики».

Управление рисками при торговле турецкой лирой

Торговля турецкой лирой требует осторожности, поскольку за последние несколько лет турецкая валюта фиксировала серьезные колебания, которые могут работать как в пользу, так и против вас, в зависимости от вашей стратегии. Взлеты и падения турецкой лиры, безусловно, не остаются незамеченными опытными трейдерами, но как насчет начинающих трейдеров?

Начинающие трейдеры, которые хотят включить турецкую лиру в свои стратегии, должны проанализировать, какие факторы влияют на стоимость турецкой валюты и почему. Торговля без необходимых знаний таит в себе подводные камни, которые могут привести к потере средств. Инструменты управления рисками, предоставляемые брокерами, позволяют минимизировать потери в случае, если рынок начнет двигаться против вас.

Изучение того, как использовать инструменты управления рисками, важно для начинающих трейдеров. Тем, кто начинает свое торговое путешествие сейчас, следует использовать обучающие материалы, такие как электронные книги, блоги, вебинары и другие видео, чтобы закрепить свои знания. Инструменты управления рисками помогут уменьшить стресс, пока вы будете заниматься разработкой лучшей возможной стратегии.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.