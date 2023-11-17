Торговля тайским батом: что нужно знать

Ноябрь 17, 2023 14:21

Таиланд известен своей богатой культурой, чистейшими пляжами и вкусной кухней. Королевство Таиланд, носившее ранее название Сиам, является одним из главных туристических направлений в мире, привлекающим внимание жителей Америки, Европы и Азии.

Многие из вас, возможно, не знают, что Таиланд является второй по величине экономикой в Юго-Восточной Азии после Индонезии. Поскольку экономика страны привлекает иностранных инвесторов, тайский бат, местная валюта, завоевал долю на рынке Форекс.

В этой статье мы поделимся ценными сведениями о торговле тайским батом (THB) и о том, как развивалась экономика Таиланда за последние несколько месяцев.

Экономика Таиланда: показатели и перспективы

Экономика Таиланда с населением почти 70 миллионов человек является одной из крупнейших экономик региона и девятой по величине в Азии. Экономика Таиланда основана на экспорте, который составляет 58% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Отчет, опубликованный Международным валютным фондом (МВФ), показал, что его аналитики верят в экономический потенциал Таиланда, улучшая свои прогнозы на 2024 год. Исследование МВФ показало, что экономика Таиланда, по прогнозам, вырастет на 2,7% в этом году и на 3,6% в следующем году на фоне крайне неопределенной глобальной обстановки. Экономисты Фонда заявили, что улучшение внешнего спроса и продолжающийся устойчивый рост частного потребления помогли экономике Таиланда, и ожидают, что это влияние отразится на темпах роста ВВП в следующем году.

Отчет Всемирного банка, опубликованный в октябре, не выражал оптимизма в отношении будущего экономики Таиланда. Аналитики Всемирного банка снизили свои прогнозы на 2023 и 2024 годы, сославшись на ослабление мирового спроса, которое может нанести ущерб экспорту. В отчете отмечается, что экономика Таиланда, вероятно, вырастет на 3,4% в этом году и на 3,5% в 2024 году, причем оба показателя ниже тех, которые Всемирный банк объявил в апреле. В сопроводительном отчете говорится: «Регион Восточной Азии и Тихого океана будет самым быстрорастущим и наиболее динамичным из основных регионов мира в 2023 году, хотя ожидается, что рост замедлится в соответствии с более медленным ростом в Китае».

Данные о росте ВВП были не единственным вопросом, который затронул Всемирный банк. Главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитья Матту заявил журналистам, что «страна и регион выросли благодаря открытости для торговли, инвестиций и производства, но в сфере услуг она по-прежнему гораздо менее склонна к реформам. Нам нужна реформа, чтобы эффективно использовать технологии и давать возможность всем получать выгоду от их результатов».

Тайский бат (THB) и Банк Таиланда

Банк Таиланда (BOT) является центральным банком страны. Центральный банк Таиланда начал свою деятельность в декабре 1942 года. Согласно сайту BOT, его основная роль заключается в «обеспечении упорядоченных внутренних макроэкономических и финансовых условий для поддержки стабильного и устойчивого экономического роста тайской экономики». BOT формулирует и реализует денежно-кредитную политику, выпускает тайский бат, контролирует банковские учреждения и стремится сохранить финансовую стабильность.

Тайский бат (THB) – официальная валюта страны, выпускаемая BOT. История бата началась в начале 1900-х годов, и она была бурной. Валюта Таиланда дважды (1956–1973 и 1984–1997 годы) была привязана к доллару США. В июле 1997 года привязка тайского бата была отменена, что привело к падению стоимости валюты, поскольку азиатский финансовый кризис начал оказывать влияние на экономику региона. Люди, взявшие кредиты в долларах США, столкнулись с серьезными проблемами, поскольку их доходы были в батах, что лишило их возможности выплачивать свои долги, а многие предприятия обанкротились.

Однако с тех пор многое изменилось, и сейчас экономика Таиланда является одной из самых сильных в регионе и к 2037 году страна поставила цель достичь статуса развитой экономики. Согласно исследованию Банка международных расчетов (BIS), тайский Бат – 22-я по самая торгуемая валюта в мире.

Бат теряет позиции, BOT, скорее всего, прекратит повышение ставок

27 сентября BOT удивил инвесторов и экономистов, повысив процентные ставки на 25 базисных пунктов. Последнее повышение стало восьмым подряд, в результате чего ставки достигли 10-летнего максимума.

Помощник управляющего центрального банка Пити Дисьятат сообщил агентству Reuters, что ослабление бата не было причиной повышения ставок, подчеркнув, что валюта движется в соответствии с валютами других стран, которые находятся под давлением сильного доллара США. Следует отметить, что в этом году тайский бат потерял 5% своей стоимости по отношению к американскому доллару.

Рыночные аналитики, работающие в BM Intelligence Group (BMI), предположили, что недавнее повышение процентных ставок знаменует собой конец текущего цикла ужесточения процентных ставок. Экономисты Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), похоже, согласны с этим, отмечая, что неожиданное повышение может быть просто упреждающим ударом по потенциальному инфляционному давлению в будущем, добавляя, что они не прогнозируют каких-либо новых шагов по ужесточению денежно-кредитной политики со стороны BOT.

Еще одним фактором, который может сыграть роль в принятии решений BOT по денежно-кредитной политике, могут стать низкие показатели инфляции за последний месяц. Опрос показал, что в октябре общий уровень инфляции составил -0,31% в годовом исчислении. Это первая отрицательная ставка, зафиксированная с августа 2021 года. Это удивило аналитиков, ожидавших, что инфляция составит 0%. Комментируя цифры, представители правительства подтвердили, что существуют признаки, оправдывающие принятие пакета экономических стимулов.

Тайский пакет стимулов вызвал переполох

Пакет стимулирующих мер стал темой разговоров и дебатов в Таиланде, поскольку правительство объявило о финансовой помощи в размере 14 млрд долларов США, чтобы дать толчок экономике страны. Некоторые экономисты и бывшие руководители центральных банков предупреждают, что эти расходы могут спровоцировать рост инфляции и увеличить бюджетный дефицит. Если план будет реализован, почти 50 миллионов человек получат 280 долларов США на цифровой кошелек в мае 2024 года.

Когда премьер-министр Сретта Тависин объявил о своих намерениях, акции ритейлеров выросли, в то время как облигации и валюты упали, поскольку аналитики рынка выразили свои опасения по поводу воздействия пакета мер на экономику.

Управление рисками при торговле тайским батом

Доллар США по отношению к тайскому бату (USD/THB), вероятно, является самой популярной валютной парой, включающей тайскую валюту, с которой могут столкнуться начинающие трейдеры на своем торговом пути. Прежде чем добавить ее в свой торговый портфель, лучше потратить некоторое время на прокачивание своих торговых знаний.

Начинающим трейдерам следует сосредоточиться на обучении торговле, а затем совершенствовать свои навыки. Брокеры предлагают широкий спектр образовательных материалов, включая вебинары, статьи, практические руководства и т. д., которые являются ценными источниками информации и идей. Знание основ поможет начинающим трейдерам построить свои стратегии и войти в мир трейдинга, одновременно снизив свои риски.

Говоря о рисках, опытные трейдеры подчеркивают, насколько важно использовать инструменты управления рисками при реализации стратегий. Начинающим трейдерам следует практиковаться в использовании таких инструментов, как стоп-лосс, чтобы снизить риски, которые могут поставить под угрозу их средства и финансовые цели.

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