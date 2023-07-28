Торговля сингапурским долларом: что нужно знать

Июль 28, 2023 14:20

Сингапур — одно из самых комфортных мест в мире для иностранных специалистов, хотя стоимость жизни в стране высока. Сингапур входит в группу сильнейших экономик Азии, привлекая инвестиции и технологические инновации со всего мира. Поскольку Сингапур является мощным экономическим центром, это способствует укреплению сингапурского доллара.

В этой статье мы поделимся важнейшей информацией о сингапурском долларе и экономике Сингапура, которая, вероятно, окажется полезной для трейдеров.

Экономика Сингапура: насколько она сильна?

Сингапур — город-государство, располагающийся на острове в юго-западной Азии, недалеко от Малайского полуострова. Сингапур стал колонией Британской короны в 1946 году, присоединился к Федерации Малайзии в 1963 году, но в конечном итоге стал независимым 9 августа 1965 года. Республика Сингапур (ее официальное название) является высокоразвитой экономикой и одним из самых важных портов в Восточной Азии. Сингапур принадлежит к группе так называемых четырех азиатских тигров, куда входят Тайвань, Южная Корея и Гонконг, которые являются одними из самых развитых экономик в этой части мира.

Экономисты считают Сингапур глобальным экономическим центром, благоприятным для развития бизнеса. Сингапур привлекает большое количество иностранных инвестиций благодаря своему стратегическому положению, квалифицированной рабочей силе, низким налоговым ставкам и развитой инфраструктуре. Сингапур занял четвертое место среди самых конкурентоспособных экономик мира в 2023 году, согласно последнему рейтингу конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD), потеряв одну позицию по сравнению со статистикой 2022 года.

Денежно-кредитное управление Сингапура и сингапурский доллар

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), созданное в 1971 году, является центральным банком Сингапура и интегрированным финансовым регулятором. MAS также работает с финансовой индустрией над развитием Сингапура как динамичного международного финансового центра. Принятие закона MAS дало ему право регулировать сектор финансовых услуг в Сингапуре.

Ему также было поручено содействовать денежной стабильности т проводить кредитную и валютную политику, способствующую росту экономики. Согласно сайту MAS, в настоящее время этот орган ответственен за различные законы, касающиеся денег, банковского дела, страхования, ценных бумаг и финансового сектора. После слияния с Советом председателей по денежному обращению в 2002 году MAS также взяла на себя функцию выпуска валюты.

Сингапурский доллар (SGD – S$) является официальной валютой Республики Сингапур с 1967 года. Согласно обзору Triennial Central Bank Survey, публикуемому Банком международных расчетов (БМР), сингапурский доллар занимает десятое место среди самых торгуемых валют в мире.

Сингапурский доллар на рынке

Валютная пара USD/SGD достигла многолетнего максимума 1 сентября 2022 года, торгуясь на уровне 1,43 доллара США, как видно на месячном графике ниже.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDSGD, Monthly – Диапазон данных: 1 мая 2018 г. — 27 июля 2023 г. по состоянию на 27 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Однако в четвертом квартале 2022 года сингапурский доллар укрепился, и пара достигла многолетнего минимума в начале нового года, торгуясь на уровне 1,31 доллара США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDSGD, Daily – Диапазон данных: 2 мая 2023 г. — 27 июля 2023 г. по состоянию на 27 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В течение 2023 года наблюдались колебания: сингапурский доллар демонстрировал свою силу по отношению к американской валюте, а пара торговалась в диапазоне 1,32–1,35 доллара США.

Что аналитики думают о сингапурском долларе и сингапурской экономике

Возможно, вы не знаете, но MAS не диктует уровень ставки, как это происходит в других странах, таких как США или Великобритании. С 1981 года центральный банк Сингапура управляет обменным курсом, а не процентными ставками. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему MAS решил сделать это вместо того, чтобы следовать политике ФРС или ЕЦБ.

MAS, процентные ставки и обменный курс сингапурского доллара

Причина заключается в том, что Сингапур — это небольшая экономика, зависящая от торговли. Это значит, что на инфляцию сильно влияет сила или слабость сингапурского доллара по сравнению, например, с японской иеной или другими валютами, такими как доллар США и т. д. MSA пообещало контролировать силу сингапурского доллара, чтобы управлять потребительскими ценами; это делается с использованием номинального эффективного обменного курса сингапурского доллара (S$NEER). Номинальный эффективный обменный курс сингапурского доллара — это обменный курс сингапурского доллара к корзине валют основных торговых партнеров страны.

Является ли экономика Сингапура все еще одним из четырех азиатских тигров?

Согласно отчету, опубликованному Статистическим управлением страны, экономика Сингапура избежала технической рецессии во втором квартале 2023 года, увеличившись на 0,7% в годовом исчислении и на 0,3% в квартальном исчислении. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали темпы роста на уровне 0,3% в квартальном исчислении и 0,6% в годовом исчислении.

В ежегодном обзоре аналитики MAS написали, что «ближайшие перспективы остаются неопределенными, существует риск снижения. Если в ближайшие месяцы в мировой финансовой системе проявятся скрытые уязвимые места, доверие потребителей и инвесторов может пострадать еще больше, что будет иметь неблагоприятные последствия для экономики в целом». По оценкам MAS, валовой внутренний продукт на 2023 год уменьшится в диапазоне от 0,5% до 2,5% в этом году, что намного ниже, чем рост на 3,6% в 2022 году.

Экономисты HSBC предположили, что Сингапур имеет все возможности, чтобы возглавить регион после быстрого восстановления. Комментируя экономику Сингапура на CNBC, они сказали, что есть очаги экономической устойчивости, отметив следующее: «Хотя количество китайских туристов вернулось только к 30% от уровня 2019 года, Сингапур, тем не менее, Сингапур является чемпионом по степени восстановления прямых рейсов с Китаем. Это говорит о вероятном увеличении числа китайских туристов в ближайшие месяцы, что поддержит сектор услуг Сингапура».

В отчете UOB об инфляции в стране говорится: «Хотя общая инфляция снижается немного быстрее, чем ожидалось, замедление темпов базовой инфляции соответствует прогнозам. Таким образом, теперь мы ожидаем, что общая инфляция в среднем снизится до 4,7% (по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,0%), в то время как базовая инфляция составит в среднем 4,0% в 2023 году. Без учета влияния налога на товары и услуги в 2023 году мы ожидаем, что общая инфляция составит в среднем 3,7% (по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,0%) и базовая инфляция – 3,0% (без изменений), что выше «стандартного» целевого уровня в 2%».

Аналитики ANZ поделились своими прогнозами в отношении сингапурского доллара в заметке, опубликованной 26 июня: «Сингапурский доллар не выиграет от перецентрирования политического коридора, как в прошлом году. Но, учитывая, что траектория роста пока сохраняется, мы ожидаем, что S$NEER продолжит двигаться выше и останется в верхней половине диапазона. Сингапур продолжает привлекать капитал, который MAS частично поглощает за счет увеличения своих валютных резервов. Сильная корреляция между SGD и DXY означает, что ключевым драйвером будет американский доллар. Поскольку Федеральная резервная система США близка к завершению цикла ужесточения политики, мы видим падение DXY во второй половине года, что поможет укрепить SGD». В отчете ANZ прогнозируется, что к концу года сингапурский доллар будет торговаться по отношению к доллару США на уровне 1,31 доллара США.

Управление рисками при торговле сингапурским долларом

Если вы решили включить сингапурский доллар в свой торговый портфель, вам необходимо оценить риски. Начинающие трейдеры иногда склонны переоценивать свои возможности. Ошибки в торговле могут иметь негативные последствия, иногда сильные, а иногда и не очень.

У начинающих трейдеров есть возможности для сокращения рисков. Один из них — углубить свои знания о трейдинге, изучая различные методы торговли и узнавая как можно больше о трейдинге. Вебинары, блоги, семинары, видео и широкий спектр образовательных материалов многие брокеры предоставляют в Интернете бесплатно.

Другой способ — научиться использовать такие инструменты управления рисками, как стоп-лосс. Эти инструменты доступны на торговых платформах, и вы можете использовать их в своих торговых стратегиях. Инструменты управления рисками помогают сократить потенциальные убытки, если рынки начнут двигаться против вас, и обеспечат безопасность ваших средств. Научитесь использовать их, чтобы иметь возможность построить финансовую стратегию, которая поможет вам получать удовольствие от торговли.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.