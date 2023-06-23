Торговля шведской кроной: что нужно знать

Июнь 23, 2023 11:08

Знаете ли вы, что валютой Швеции является шведская крона? Вероятно, ответ на этот вопрос знают немногие, поскольку шведская крона (SEK) не так популярна, как евро или британский фунт, в то время как Швеция больше известна своими знаменитыми компаниями, такими как IKEA, H&M, Volvo, Saab и т. д.

Швеция и Дания сохранили свои собственные валюты вместо принятия евро, поскольку так они могут контролировать свою денежно-кредитную политику без необходимости следовать указаниям Европейского центрального банка (ЕЦБ), хотя они должны придерживаться руководящих принципов Европейского Союза в отношении государственного долга и т. д.

В этой статье мы поделимся ценными сведениями о шведской кроне и поможем расширить ваши торговые знания.

Шведская крона: валюта небольшой, но сильной экономики

Население Швеции составляет всего 10,4 миллиона человек, но ее экономика занимает 25-е место в мире и 11-е место в Европе. Экономика Швеции является высокоразвитой, ориентированной на экспорт, опирающейся на древесину, гидроэнергетику и железную руду. Рабочая сила Швеции одна из самых образованных и технически подготовленных в Европе. Страна привлекла множество крупных корпораций со всего мира, которые включили ее в свои инвестиционные планы, чтобы воспользоваться ее огромным потенциалом.

Шведская крона является 11-й самой торгуемой валютой в мире согласно исследованию Triennial Central Bank Survey на рынках иностранной валюты и внебиржевых деривативов. Крона, что в переводе со шведского означает «корона», заменила риксдалер в 1873 году. Обменный курс шведской кроны зависит от денежно-кредитной политики, проводимой Риксбанком, старейшим центральным банком и третьим старейшим банком в мире, основанным в 1688 году. Следует отметить, что Риксбанк был учрежден Риксдагом и был полностью независим от власти короля, который сыграл важную роль в закрытии банка-предшественника Риксбанка из-за чрезмерного печатания банкнот.

Денежно-кредитная политика Риксбанка и шведская крона

Глядя на графики курса евро к шведской кроне (SEK-kr), мы видим, что валюта Швеции зафиксировала 4-летний максимум по отношению к единой валюте 1 октября 2021 года на уровне 9,91 кроны. Однако с тех пор евро укрепился, и по состоянию на 22 июня 2023 года валютная пара торгуется на уровне 11,74 кроны.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURSEK, Monthly – Диапазон данных: 1 января 2018 г. – 22 июня 2023 г. по состоянию на 22 июня 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Правление центрального банка Швеции проведет собрание 29 июня, чтобы принять решение по процентным ставкам. Некоторые экономисты предполагают, что Риксбанк постарается снизить темпы повышения ставки, подняв ее на 25 базисных пунктов.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , EURSEK, Daily – Диапазон данных: 22 марта 2023 г. – 22 июня 2023 г. по состоянию на 22 июня 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Следует отметить, что в апреле совет решил поднять процентные ставки на 50 базисных пунктов, а протоколы заседаний показали, что политики без колебаний ужесточат денежно-кредитную политику еще больше, если отчеты по экономическим данным оправдают этот шаг.

ING: шведская крона, вероятно, останется уязвимой

Валютные аналитики ING предположили в своем отчете, что действий Риксбанка может быть недостаточно для укрепления кроны. «Ястребиная политика, возможно, была основным инструментом Риксбанка для поддержки шведской кроны, и трудно представить, что это изменится в июне, особенно если инфляция продолжит двигаться в нужном направлении. Как недавно признал сам Флоден, Риксбанк, возможно, и хочет укрепить валюту, но мало что может для этого сделать. Слабость шведской кроны может подтолкнуть Риксбанк к рассмотрению возможности валютной интервенции, но мы неоднократно подчеркивали, что лишь угроза интервенцией кажется нам более вероятной, чем ее фактическое развертывание, учитывая относительно низкий запас резервов», — отмечают они в отчете, опубликованном 18 мая.

Комментируя предстоящее заседание правления, экономисты Dutch bank отметили, что заявление после заседания может предоставить возможность для дальнейшего повышения ставок. «Подняв ставки на 50 базисных пунктов в апреле, шведский Риксбанк, вероятно, снизит темпы роста до 25 базисных пунктов 29 июня. Учитывая новые прогнозы, которые должны быть представлены на заседании в этом месяце, вопрос заключается в том, назовут ли политики этот уровень максимумом в цикле повышения процентных ставок или укажут на дальнейшее повышение осенью. Хотя мы подозреваем, что банк, возможно, не будет так явно говорить о повышении в сентябре, как это было в апреле, недавно опубликованный прогноз по процентной ставке, вероятно, оставит возможность для нового повышения, если это будет необходимо».

Swedbank: Крона может начать укрепляться в долгосрочной перспективе

В беседе с эстонским новостным сайтом ERR главный экономист Swedbank Тыну Мерцина сказал, что, хотя крона упала до рекордно низкого уровня по отношению к евро, он прогнозирует рост в долгосрочной перспективе.

Мерцина сказал, что стоимость кроны по сравнению с ее конкурентами зависит от состояния шведской экономики и от того, как Риксбанк будет проводить свою денежно-кредитную политику, добавив, что повышение процентных ставок представляет серьезную опасность для шведской экономики, а инвесторы стали более настороженными в отношении шведской кроны.

Шведская крона: управляйте торговыми рисками с помощью правильных инструментов

Шведская крона может не так популярна, как доллар США или британский фунт, но трейдеры могут использовать ее для диверсификации портфеля. Шведская крона обычно не попадает в заголовки финансовых новостей, поэтому трейдерам придется проводить более тщательные исследования, если они хотят включить шведскую валюту в свои стратегии.

Независимо от популярности шведской кроны, торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. У начинающих трейдеров может не хватить навыков или опыта для формирования стратегии, которая минимизировала бы потери в случае разворота рынка. Таким образом, начинающие трейдеры зачастую более подвержены риску потери средств в процессе торговли.

Вы можете использовать инструменты управления рисками могут для снижения риска, беспокойства и стресса. Начинающие трейдеры, не привыкшие к их использованию, могут учиться этому по-разному. Онлайн-брокеры предлагают образовательные вебинары, статьи и электронные книги, к которым могут получить доступ начинающие трейдеры и воспользоваться знаниями опытных профессионалов. Правильное использование инструментов управления рисками позволяет начинающим трейдерам разрабатывать свои собственные торговые планы, не подвергая опасности средства при достижении своих финансовых целей.

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