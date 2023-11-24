Торговля на рынке предметов роскоши: замедление в 2024 году?

Ноябрь 24, 2023 18:17

Рождество уже не за горами, пришло время для покупки подарков. Потребители будут планировать покупки для своих близких, отталкиваясь от своего бюджета. Те, у кого бюджет больше, выберут люксовые бренды, стоимость товаров которых выше среднего. Рынок предметов роскоши обычно получает импульс во время рождественских праздников, за счет чего эти компании укрепляют свое финансовое положение.

Но как поведет себя рынок предметов роскоши в 2023 году? Что следует знать или ожидать трейдера от этого рынка? В нашей статье мы поделимся ценными сведениями о работе рынка предметов роскоши, которые окажутся полезными для любого трейдера при построении его стратегии.

Торговля на рынке предметов роскоши: результаты 2023 года

Некоторые аналитики предполагают, что рынок предметов роскоши в 2023 году пошел по пути других рынков под воздействием высоких процентных ставок и инфляции, которые съедают потребительские бюджеты и сокращают расходы. Многим людям во всем мире было непросто удовлетворять свои потребности, поскольку экономический спад ударил даже по более богатым потребителям. 2023 год еще не закончился, но уже есть данные, которые могут пролить свет на то, что происходит на рынке предметов роскоши на данный момент.

Bain & Company, глобальная консалтинговая фирма в области управления, опубликовала отчет, показывающий, что мировой рынок предметов роскоши может вырасти на 8,0% в этом году, что является хорошими темпами роста, учитывая финансовую среду в 2023 году. Тем не менее до темпов роста в 26%, зафиксированных в 2021 и 2022 годах, ему далеко.

Согласно отчету, «мировой рынок предметов роскоши, по прогнозам, достигнет 1,5 трлн евро в 2023 году. Ключевой сегмент — предметы роскоши для личного пользования — будет продолжать расти в 2023 году и к концу года достигнет 362 млрд евро, что на 4% выше, чем в 2022 году по текущему обменному курсу».

Однако аналитики менее оптимистичны в отношении следующего года. Как они предполагают, текущий сценарий указывает на снижение показателей продаж предметов роскоши для личного пользования в 2024 году. В докладе прогнозируется, что к 2030 году «китайские покупатели будут составлять 35-40% рынка предметов роскоши для личного пользования, в то время как европейцы и американцы вместе — 40%».

Результаты LVMH в третьем квартале 2023 года разочаровали

11 октября LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, известный как LVMH, гигант в сфере предметов роскоши, объявил свои результаты за третий квартал года, которые оказались разочаровывающими. Замедление роста выручки (+9% вместо 11% в годовом исчислении) спровоцировало массовые продажи акций, в результате чего цена акций упала до самого низкого уровня за последний год. В результате LVMH уступила первое место в Европе по рыночной стоимости датской фармацевтической компании Novo Nordisk.

В сопроводительном отчете финансовый директор LVMH отметил , что «после трех бурных и выдающихся лет рост приближается к цифрам, которые больше соответствуют среднему историческому уровню». Представители компании отметили, что «в неопределенной экономической и геополитической обстановке группа уверена в продолжении своего роста».

Экономисты UBS, похоже, не разделяют оптимизма руководителей LVMH, поскольку 21 ноября они объявили о своем решении понизить рейтинг акций компании с “buy” («покупать») до “neutral” («нейтральный»). Аналитики банка заявили, что может наступить период, когда LVMH не сможет поддерживать свою исключительную траекторию роста, что приведет к более защитной позиции в отношении ее акций.

Прибыль Richemont во втором полугодии 2023 года не оправдала ожидания

Compagnie Financière Richemont S.A, известная как Richemont, еще одна группа из Швейцарии в сфере предметов роскоши, владеющая Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels и другими, 10 ноября объявила свои результаты за первое полугодие 2023 года.

Чистая прибыль Richemont за первые шесть месяцев года составила 1,51 млрд евро, что ниже прогноза в 2,17 млрд евро, при этом продажи также выросли не так сильно, как того ожидали аналитики. Акции Richemont упали почти на 6% после публикации отчета. Глава Richemont Иоганн Руперт отметил, что «произошло снижение спроса, чего и следовало ожидать, потому что именно этого и хотят центральные банки мира. Они хотели падения спроса, и это касается всех классов активов».

Комментируя ситуацию на азиатских рынках, Рупер добавил: «Мы предсказывали, что [восстановление рынка] Китая займет немного больше времени, чем ожидали большинство аналитиков рынка и даже конкуренты. Хотя в Гонконге, Макао и даже Японии мы начинаем видеть признаки того, что рынок пока существует, просто отсутствует фактор хорошего самочувствия».

Hermes не поддалась спаду в третьем квартале 2023 года

Hermès International S.A. — французский производитель предметов роскоши с почти 200-летней историей на рынке и владелец брендов Crystal Saint-Louis, John Lobb, Le Crin и J3L. Hermes была одной из немногих крупных групп по производству предметов роскоши, которой удалось добиться роста продаж на 16% в третьем квартале года, превзойдя ожидания аналитиков.

Руководители Hermes сообщили журналистам: «Хорошие результаты в третьем квартале отражают привлекательность наших коллекций по всему миру, с устойчивой динамикой в Азии и Америке. Более чем когда-либо, в условиях нестабильной глобальной ситуации, мы укрепляем наши инвестиции и наши команды для поддержки роста».

Компания планирует продолжать инвестировать в Азию, открывая новые магазины для удовлетворения потребностей своих клиентов, поскольку, согласно отчету о финансовых результатах, «регион продолжает набирать обороты».

Торговля на рынке предметов роскоши и управление рисками

Рынок предметов роскоши является одним из самых сильных в мире, поскольку, несмотря на периодические экономические спады, он доказывает свою устойчивость. Трейдеры, начинающие свой путь сейчас, вероятно, сочтут заманчивым торговать CFD на акции люксовых брендов. Однако, как и в случае с любыми инструментами, торговля требует знания фундаментальных факторов и правильного выбора времени для реализации стратегии.

Начинающим трейдерам следует сосредоточиться на расширении своих знаний и научиться использовать инструменты управления рисками. Брокеры бесплатно предлагают обучающие материалы, подготовленные опытными трейдерами, включая статьи, практические руководства и видео, вебинары и т. д., которые помогут научиться строить комплексную торговую стратегию. Начинающим трейдерам не следует откладывать на потом изучение того, как использовать инструменты управления рисками. Например, ордер стоп-лосс может уменьшить объем убытка в случае, если рынки начнут двигаться против вас. Улучшение своих торговых знаний — то, чем нужно заняться, прежде чем приступить к захватывающему опыту.

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