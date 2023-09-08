Торговля румынским леем: что нужно знать

Сентябрь 08, 2023 12:26

Румыния была членом Восточного блока на протяжении многих десятилетий, но, похоже, ситуация изменилась с тех пор, как страна присоединилась к Европейскому Союзу (ЕС), особенно в вопросе экономических условий. Поскольку румынская экономика развивается, торговля румынским леем (RON) по отношению к основным валютам становится неплохим вариантом для некоторых трейдеров.

В этой статье мы поделимся с вами ценной информацией о румынском лее и румынской экономике, которая будет полезна валютному трейдеру.

Экономика Румынии, Национальный банк Румынии и лей

Румыния стала членом ЕС в 2007 году, после многих лет экономических трудностей. Доступ к средствам ЕС и экономические реформы помогли румынской экономике укрепиться. Согласно отчету «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному Международным валютным фондом (МВФ), ожидается, что ВВП Румынии вырастет на 2,4% в 2023 году. Хотя данный прогноз является пересмотром в сторону понижения предыдущего прогноза, который предполагал рост на 3,1%. Аналитики МВФ прогнозируют, что в 2024 году ВВП Румынии вырастет на 3,7%.

Экономика Румынии, как и большинство стран Европы, в последние несколько месяцев страдает от высоких показателей инфляции. По прогнозам, потребительские цены вырастут на 10,5% в 2023 году, после чего в 2024 году этот показатель снизится вдвое до 5,8%.

Европейская комиссия подчеркнула: «В целом прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2023 году и на 3,5% в 2024 году. Риски, вероятно, снизятся, поскольку задержки в реализации плана по восстановлению и повышению устойчивости (RRP) могут снизить объемы инвестиций. Средняя инфляция по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP), как ожидается, снизится до 9,7% в 2023 году и до 4,6% в 2024 году, но риски, скорее всего, вырастут, поскольку давление на повышение заработной платы является высоким».

Национальный банк Румынии (Banca Națională a României - BNR) был основан в 1880 году. Основной целью BNR является обеспечение и поддержание стабильности цен, разработка и реализация денежно-кредитной политики и политики обменного курса, а также выпуск румынских леев.

Первый румынский лей был выпущен в 1867 году. Интересный факт: в течение нескольких месяцев 2005 года румынский лей был самой дешевой валютной единицей в мире, но с тех пор многое изменилось. Румыния пока не является частью еврозоны, поскольку план принятия единой валюты перенесли на 2026 год.

Торговля румынским леем: динамика валюты

Как это видно на месячном графике ниже, румынский лей видел лучшие времена. В апреле 2020 года румынская валюта достигла многолетнего максимума по отношению к доллару США на уровне 4,39 леев.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDRON, Monthly – Диапазон данных: 1 октября 2017 г. – 7 сентября 2023 г. по состоянию на 7 сентября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В течение 2020 года румынский лей немного восстановился по отношению к валюте США, однако во второй половине 2021 года снова начал слабеть. 1 сентября 2022 года лей торговался на уровне 5,05 лея по отношению к американскому доллару.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , USDRON, Daily – Диапазон данных: 20 февраля 2023 г. – 7 сентября 2023 г. по состоянию на 7 сентября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На приведенном выше дневном графике видно, что румынский лей немного укрепился, а пара USDRON торговалась в диапазоне 4,4 - 4,6 в 2023 году.

Прогнозы аналитиков в отношении румынского лея и показателей экономики

Аналитики ING выразили обеспокоенность экономическим ростом Румынии. В своем отчете за август они написали: «Мы давно прогнозируем рост ВВП на 2,5% в 2023 году. Хотя данные, которые будут опубликованы 7 сентября, возможно, заставят по-другому взглянуть на динамику роста, мы уже понизили наш прогноз по росту ВВП в 2023 году до 1,5%, сохранив при этом рост ВВП в 2024 году на уровне 3,7%».

Отчет содержал комментарии по поводу реализации денежно-кредитной политики НБР, в которых отмечалось: «В зависимости от особенностей пересмотра бюджета, который должен состояться позднее в этом месяце, риски могут слегка сместиться в сторону снижения. Мы считаем, что НБР еще не планирует разворот в сторону «голубиной» позиции, несмотря на участившиеся «голубиные» заявления, исходящие от других центральных банков региона. Мы по-прежнему считаем, что первое снижение ставки произойдет в первом квартале 2024 года, а к концу 2024 года ключевая ставка достигнет уровня 5,5% ».

Комментируя опубликованные 7 сентября финансовые данные по румынской экономике, экономисты Erste Bank заявили, что подтверждают свой прогноз по росту ВВП в 2023 году на уровне 2,1%. В их отчете отмечалось: «Мы подтверждаем экономический рост на уровне 0,9% в квартальном исчислении и 1,1% в годовом исчислении. Румыния, похоже, демонстрирует один из самых быстрых квартальных темпов роста в регионе во втором квартале 2023 года, хотя годовой показатель снижается второй квартал подряд после достижения своего максимума в четвертом квартале 2022 года, и эта тенденция, вероятно, сохранится в следующих кварталах. В 2024 году мы прогнозируем восстановление темпов роста ВВП до 4,2% в годовом исчислении, что будет обусловлено ростом потребления, а также запаздывающим воздействием роста реальной заработной платы и сопутствующими эффектами от государственных инвестиций».

Аналитики BCR Bank предположили, что румынский лей не ослабнет в этом году более чем на 2-2,5% по сравнению со средним показателем прошлого года. Главный экономист BCR заявил: «Мы считаем, что к концу года лей ослабнет до 5,05 за евро, поскольку резкое снижение инфляции позволяет центральному банку допустить некоторую слабость валюты, чтобы препятствовать кредитованию корпоративного сектора в иностранной валюте, что в последнее время увеличилось из-за растущей разницы между процентными ставками».

Управление рисками при торговле румынским леем

Если вы хотите добавить румынский лей в свой торговый портфель, вам следует иметь в виду, что существует определенный риск при торговле валютой и любыми другими финансовыми инструментами. У начинающего трейдера может быть недостаточно знаний, чтобы определить, когда стоит прекратить торговлю или какие шаги в вашей стратегии смогут принести прибыль.

Обучение торговле должно быть вашей основной целью. Форекс-брокеры и образовательные центры по трейдингу предлагают широкий спектр образовательных материалов, таких как вебинары, электронные книги, семинары, блоги и т. д., которые могут помочь начинающим трейдерам разобраться в торговле и возможных подводных камнях.

Управление рисками — еще один аспект, который начинающим трейдерам не следует игнорировать. Современные торговые платформы предоставляют трейдерам передовые инструменты управления рисками, которые могут помочь им сократить потери в случае, когда рынки начинают двигаться против вас. Следует отметить, что инструменты управления рисками не устраняют риски полностью, но могут помочь вам защитить средства даже в случае торговой ошибки с вашей стороны. Таким образом, начинающие трейдеры не должны игнорировать инструменты управления рисками, если они хотят получать удовольствие от торговли и не терять при этом свои средства.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.