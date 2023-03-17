Торговля природным газом и энергетический кризис

Март 17, 2023 17:50

Природный газ является одним из важнейших источников энергии в мире. Популярность торговли природным газом в последние годы начала расти, особенно после начала войны в Украине. Причина этого в том, что Россия, один из крупнейших производителей газа в мире, столкнулась с санкциями, введенными США, ЕС и другими странами. Страны Европейского Союза пытались сократить потребление природного газа, в то время как другие страны нашли возможность увеличить добычу природного газа.

Многие страны обратились к возобновляемым источникам энергии, а также к природному газу для покрытия своих энергетических потребностей. В этой статье мы поделимся некоторыми соображениями и прогнозами относительно торговли газом.

Что нужно знать о природном газе

Природный газ является ископаемым топливом. Морские растения и животные, умершие много миллионов лет назад, были погребены на дне океана под слоем песка и камней. Высокие температуры и огромное давление превратили останки в нефть и природный газ. Залежи природного газа также можно найти на суше. Нефтяные и газовые компании бурят скважины сквозь слои песка и горных пород, чтобы добраться до залежей нефти и газа. Природный газ иногда превращают в сжиженный природный газ (СПГ), чтобы упростить транспортировку и минимизировать объем. Этот процесс известен как сжижение.

Древние персы были заинтригованы пылающими источниками, которые образовывались, когда природный газ, просачивающийся из трещин в земле, воспламенялся от молнии. Иногда они строили храмы вокруг этих вечных огней. Более двух с половиной тысяч лет назад китайцы добывали газ из скважин и использовали его для выпаривания морской воды для получения соли. В 1816 году Балтимор стал первым городом в США, в котором улицы стали освещаться с помощью природного газа.

Согласно отчету Visual Capitalist, в тройку крупнейших производителей природного газа входят США (934 млрд кубометров), Россия (701 млрд кубометров) и Иран (256 млрд кубометров). Эксперты предполагают, что запасы природного газа в России составляют 37 триллионов кубометров. На 10 крупнейших производителей природного газа приходится почти 70% мирового производства.

Торговля природным газом: цена на рынке

Тренд цены на природный газ в период с 2018 по 2021 год характеризовался периодами движения вверх и вниз. Погодные условия, геополитические события и, конечно же, пандемия Covid-19 сыграли решающую роль.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , NGAS, Monthly – Диапазон данных: 1 марта 2018 г. – 16 марта 2023 г. по состоянию на 16 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Поскольку экономическая активность из-за пандемии коронавируса замедлилась, цены на природный газ во втором квартале 2020 года упали. По данным МЭА, в 2020 году мировой спрос на газ упал примерно на 2,5%, или 100 миллиардов кубометров, — это самое большое падение за всю историю наблюдений.

Источник: Admirals MetaTrader 5 , NGAS, Daily – Диапазон данных: 26 октября 2022 г. – 16 марта 2023 г. по состоянию на 16 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



1 августа 2022 года цены на природный газ достигли многолетнего максимума, торгуясь на уровне 9,1 доллара США. Однако в последующие месяцы цены снова упали, как видно на графике.

Куда движутся цены на природный газ?

В опубликованном 13 марта отчете Moody’s Investor Services по энергетическому рынку США говорится: «Прогнозы по ценам на природный газ и электроэнергию на 2023 год резко ухудшились. Ожидаемые цены на природный газ в 2023 году примерно на 44% ниже рыночных прогнозов в декабре».

Аналитики Управления энергетической информации США предполагают, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в США, вероятно, увеличится на 14% в годовом исчислении в 2023 году и на 5% в 2024 году. В отчете Управления отмечается: «мы прогнозируем рост экспорта СПГ из США из-за высокого мирового спроса, поскольку СПГ будет продолжать вытеснять экспорт природного газа из России в Европу по трубопроводам. До сих пор в этом году умеренные зимние температуры и большие, чем обычно, запасы привели к снижению цен на СПГ».

Согласно отчету Международного энергетического агентства: «в результате конфликта в Украине и резкого роста цен на энергоносители спрос на природный газ в 2022 году в Европейском союзе упал на 55 млрд кубометров, или на 13%, что стало самым резким падением в истории. Снижение эквивалентно количеству газа, необходимого для снабжения более 40 миллионов домов». В отчете также отмечается, что несмотря на это историческое падение спроса, расходы ЕС на импорт газа в 2022 году приблизились к 400 млрд евро, что более чем в три раза превышает уровень 2021 года.

В отчете Reuters, опубликованном в середине марта, говорится, что к 2030 году новые заводы по производству СПГ могут увеличить поставки более чем на 60% до 636 млн тонн в год по сравнению с уровнями 2021 года. Согласно тому же отчету, к 2027 году масштабный проект по расширению производства СПГ в Катаре увеличит объемы на 49 млн тонн в год. Проекты в США могут увеличить производство на 125 млн тонн в год (16,4 миллиарда кубических футов в день) к концу 2027 года.

Государственная нефтяная компания Бразилии Petrobras SA объявила, что работает над увеличением добычи природного газа из морских подсолевых месторождений. Объявляя результаты о доходах за 4 квартал 2022 года, финансовый директор компании сказал: «мы будем искать новые сегменты для добычи природного газа, потому что сжигание природного газа является частью энергетического перехода. Это лучше, чем сжигать дизельное топливо, мазут или уголь. Мы развиваемся, делая это для человечества и для Бразилии… И мы знаем, как это сделать. Мы можем заправлять грузовики в Бразилии вместо дизеля природным газом. Мы пройдем этот путь».

Решения для торговли и управления рисками

Начинающим трейдерам зачастую хочется воспользоваться различными торговыми возможностями. Привлекательные заголовки финансовых новостей иногда приводят к эмоциональным торговым решениям. Слишком большой объем информации сбивает с толку новичков, поскольку те не всегда умеют ее отфильтровывать. Начинающие трейдеры, которым не хватает необходимых знаний для построения правильной торговой стратегии, часто совершают торговые ошибки. К сожалению, такие ошибки влекут за собой потерю средств, что может нарушить ваши финансовые планы.

Как снизить вероятность торговой ошибки? Обучение и инструменты управления рисками. Опыт приобретается со временем, но уже сейчас для вас доступны бесчисленные образовательные ресурсы. Брокеры предлагают широкий спектр образовательных материалов, таких как вебинары, электронные книги, статьи и т. д. Обычно вам даже не нужно платить за доступ к ним. Если вы начинающий трейдер, вам следует подумать о том, чтобы воспользоваться возможностью подтянуть вои торговые знания.

Управление рисками становится проще, если вы знаете, как использовать правильные инструменты. Учебники, подготовленные опытными трейдерами, покажут вам основы управления рисками. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, вы можете протестировать инструменты управления рисками, такие как ордера стоп-лосс, в безопасной среде на демо-счете. Знания являются ключом к успеху любого трейдера.

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