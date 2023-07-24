Торговля польским злотым: что нужно знать

Июль 24, 2023 15:00

Торговля валютными парами с польским злотым к доллару США, фунту стерлингов и евро может заинтересовать некоторых трейдеров. Почему? Не так давно польский злотый и польская экономика были одними из самых слабых в Европе. Однако за последние несколько лет экономика Польши окрепла за счет прямых иностранных инвестиций в страну.

В результате стоимость польской валюты выросла и стала еще более популярной среди трейдеров, торгующих европейскими валютами. В этой статье мы поделимся ценной информацией и идеями о польском злотом, которые будут полезны начинающим трейдерам.

Польская экономика, злотый и Центральный банк Польши

Польская экономика значительно выросла за последние два десятилетия, обогнав другие европейские экономики и став шестой по величине экономикой в Европейском Союзе (ЕС) с ВВП на душу населения, превышающим 70% среднего показателя по ЕС (по паритету покупательной способности).

Согласно опросу, опубликованному Всемирным банком в апреле 2023 года, в 2022 году экономический рост Польши замедлился до 4,9%. Аналитики Всемирного банка предполагают, что в 2022 году рост ВВП, вероятно, замедлится до 0,7% из-за высокой инфляции, притока и поддержки беженцев, в то время как другие подчеркивают отсутствие инвестиций в НИОКР, которые составляют менее 1,5% ВВП, что ниже среднего показателя по ЕС.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с оптимизмом смотрит на будущее польской экономики, отметив в своем отчете следующее: «Высокие цены на энергоносители, слабый внутренний спрос и глобальная неопределенность означают, что в первой половине 2023 год рост ВВП, как ожидается, останется слабым. Тем не менее, по прогнозам, в 2024 году произойдет восстановление роста до 2,4%, в то время как инфляция достигнет пика в начале 2023 года, а затем упадет до 3,5% к концу 2024 года».

Национальный банк Польши (НБП) — центральный банк Республики Польша. Центральный банк Польши отвечает за стабильность польского злотого при разработке и реализации стратегии денежно-кредитной политики и руководящих принципов денежно-кредитной политики.

В апреле 1924 года в обращение был введен злотый, заменивший польскую марку, стоимость которой была уничтожена инфляцией. Польская валюта занимает 21-е место среди самых торгуемых валют на мировом валютном рынке, согласно обзору Triennial Central Bank Survey, публикуемому Банком международных расчетов (BIS).

Польский злотый на рынке

Как видно на месячном графике за пять лет ниже, польский злотый хорошо показал себя по отношению к доллару США, достигнув 3-летнего минимума 1 мая 2021 года, когда он торговался на уровне 3,65 злотых по отношению к доллару США.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , USDPLN, Monthly – Диапазон данных: 1 мая 2018 г. — 20 июля 2023 г. по состоянию на 20 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Однако следующие 16 месяцев оказались трудными для злотого, поскольку он сдал позиции. В начале сентября 2022 года польская валюта зафиксировала многолетний минимум на уровне 4,94 по отношению к доллару США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDPLN, Daily – Диапазон данных: 25 апреля 2023 г. — 20 июля 2023 г. по состоянию на 20 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

С тех пор польский злотый восстановился и «продолжает извлекать выгоду из сочетания положительного сальдо счета текущих операций, увеличения продаж иностранной валюты на рынке Министерством финансов, притока прямых иностранных инвестиций и портфельного капитала», — согласно экономистам ING.

Что аналитики думают о польском злотом и польской экономике

7 июля Национальный банк Польши (НБП) объявил о своем решении оставить процентные ставки без изменений. Согласно данным статистического управления, общая инфляция в Польше в июне составила 11,5% в годовом исчислении, по сравнению с пиковым показателем в 18,4% в феврале.

Отчет Reuters от 18 июля показал, что два члена управляющего совета НБП предполагают, что вскоре может начаться смягчение денежно-кредитной политики. Член Совета по денежно-кредитной политике Габриэла Масловска отметила: «Если, например, в сентябре или октябре органы, отвечающие за уровень ставок, сочтут, что поступающие данные достаточно убедительны, чтобы принять решение о первом сокращении, то я думаю, это будет уместно».

Аналитики Commerzbank написали в отчете, опубликованном 14 июля, следующее: «Мы прогнозируем, что евро сохранит свою силу до конца 2023 года, но снова ослабнет в течение 2024 года. Учитывая высокую бету польского злотого по отношению к евро, мы ожидаем, что курс евро/польский злотый снова вырастет до 4,75, поскольку инфляция снова вырастет в 2024 году». Они также написали: «Наш базовый сценарий по-прежнему заключается в том, что инфляция заметно замедлится в ближайшие кварталы, но не полностью приблизится к целевому уровню, поэтому мы рассматриваем 2024 год как потенциально негативный период для злотого».

В отчете, опубликованном 20 июля, аналитики ING предположили, что продолжающаяся дезинфляция в Польше может способствовать быстрому смягчению политики центральным банком. Экономисты голландского банка отметили, что «Совет официально завершил цикл повышения процентной ставки в июле, и рынок попытается заработать на быстром смягчении денежно-кредитной политики. Наш базовый сценарий предполагает два снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года (скорее всего, в сентябре и октябре). В то же время, учитывая данные по инфляции, представленные НБП в июльском прогнозе, пространство для снижения ставок явно меньше, чем в настоящее время оценивает рынок».

Торговля польским злотым и управление рисками

Польский злотый является валютой одного из крупнейших развивающихся рынков в мире, поэтому логично, что некоторые трейдеры хотят добавить его в свой портфель. Базовая сила польской экономики может привлечь инвесторов, которые хотели бы извлечь выгоду из изменения стоимости польского злотого. Однако торговля на рынке Форекс всегда сопряжена с риском, и отсутствие должной подготовки может привести к потере средств.

Начинающие трейдеры должны быть особенно осторожны при построении своих торговых стратегий, потому что им не хватает опыта и, возможно, необходимых торговых знаний, чтобы решить, какой курс действий будет верным. Чтобы значительно сократить шансы потери средств, начинающим трейдерам следует изучить различные аспекты трейдинга и, конечно же, способы использования инструментов управления рисками.

Существует широкий спектр учебных материалов, доступных онлайн, которые могут помочь начинающим трейдерам расширить свои торговые знания. Вебинары, статьи, учебные пособия и видеоролики, подготовленные экспертами по трейдингу, помогут начинающим трейдерам научиться использовать инструменты управления рисками. Эти инструменты важно применять, чтобы свести к минимуму потери в случае, если рынки начнут двигаться против трейдера.

Опытные трейдеры советуют начинающим трейдерам усердно учиться, прежде чем приступать к торговле. Не упустите возможность сделать свои планы максимально безопасными, используя правильные инструменты управления рисками.

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