Торговые новости для начинающих: Как определить и торговать по категориям новостей

Сентябрь 01, 2022 18:04

Вспомните случай, когда вас удивила неожиданная новость. Была ли она хорошей или плохой, новость появилась неожиданно и вызвала соответствующую реакцию, запустив цепочку событий, целью которых было справиться с последствиями новости или адаптироваться к новым обстоятельствам.

В общем, мы говорим об изменениях. Изменения – это катализатор, благодаря которому торговые и инвестиционные рынки остаются динамичными и полными возможностей. С изменениями приходит риск и необходимость следить за торговыми новостями, чтобы быть в курсе последних событий. Умение быстро адаптироваться к изменениям и не сбиться с пути само по себе является важным навыком.

Изменения, отраженные в торговых новостях, – это то, что заставляет рынки двигаться вверх и вниз. Трейдеры и инвесторы адаптируются к новым сигналам от финансовых лидеров. Экономические события и статистические результаты аналитического сектора также влияют на торговые и инвестиционные решения.

Некоторые изменения настолько неожиданны, что могут шокировать участников рынка. Другие изменения вызваны запланированными экономическими отчетами. Они выходят регулярно каждый месяц или квартал. Но даже эти регулярно публикуемые отчеты могут преподносить сюрпризы, которые меняют состояние рынка.

Итак, на какие категории можно разделить торговые новости и как по ним торговать?

Регулярные торговые новости

Регулярные торговые новости выходят каждый месяц, квартал или год и представляют собой информацию об обновлении состояния экономики. Регулярные новости делятся на множество различных подкатегорий, некоторые из них мы рассмотрим ниже.

Новости: разделение по секторам экономики

Экономика похожа на двигатель, и различные части двигателя состоят из экономических секторов, каждый из которых вносит свой вклад в его работу.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) является крайне важным бенчмарком (индикатором): он измеряет уровень производительности в секторах услуг и производства, играющих чрезвычайно важную роль в каждой экономике. Данные по PMI публикуются ежемесячно и ежегодно и дают трейдерам представление о силе экономики.

Отчеты о розничных продажах, потребительских расходах, заказах на товары длительного пользования и потребительском доверии являются важными показателями. Трейдерам стоит следить за этими отчетами, чтобы понять, растет экономика или падает. Эти контрольные показатели также отражают, насколько потребители готовы тратить деньги на повседневные нужды и желания, или же они считают, что лучше откладывать деньги на черный день из-за неопределенности в экономике.

Потребительские расходы тесно связаны с рынком труда, сектором, имеющим большое значение для экономики в целом. Уровень безработицы и занятости населения является ключевым индикатором, который помогает трейдерам понять, является ли экономика сильной, слабой или находится в стагнации. Когда рабочих мест много, потребительские расходы, скорее всего, будут расти. Когда безработица высока – потребительские расходы падают, а значит, падает и прибыль компаний.

Сектор импорта и экспорта — еще один аспект, за которым следует внимательно следить. Отчеты по этому сектору указывают на состояние торговых отношений с другими странами и силу национальной валюты. Когда национальная валюта слаба, другие национальные валюты обладают более сильной покупательной способностью, поэтому экспорт растет. Потоки иностранной и национальной валюты необходимы для поддержания здоровой экономики: они превращаются в денежные потоки, направленные в производственный сектор, сектор услуг и финансовый сектор.

Жилищный и строительный сектор тесно связан с уверенностью населения, а отчеты из этого сектора дают представление о других секторах экономики: цементные заводы в производственном секторе; лесопилки на лесном рынке; и другие виды сырья, необходимые для строительства домов и других зданий.

И наконец, последним важным сектором является туризм и путешествия. Если вы сомневаетесь по этому поводу, учтите, что в 2019 году, незадолго до пандемии COVID-19, на долю туризма и путешествий приходилось 9 трлн долларов США мирового ВВП, что составляет около 10%. В 2021 году доля сократилась до 5,8 млрд долларов США из-за ограничений на поездки, значительного падения выручки и прибыли от туристических и деловых направлений.

Отчеты, обзоры и статистические данные из любого из вышеперечисленных секторов, как правило, оказывают влияние на торговые рынки и стоимость национальных валют.

Новости о росте ВВП

Отчеты по росту валового внутреннего продукта (ВВП) являются главными экономическими отчетами. От них сильно зависят торговые решения, принимаемые участниками рынка, а в случае неожиданных результатов, рынок может резко вырасти или обвалиться. Правительства публикуют результаты ВВП ежеквартально, раз в полгода и ежегодно, и их результаты могут повлиять на стоимость национальных валют.

Новости центральных банков, фискального государственного сектора и финансового сектора

Статистические данные из банковского сектора, финансового сектора и фискального сектора являются незаменимыми показателями для понимания работы финансовой системы и ценовой стабильности. Эти данные представлены в виде:

Уровня процентных ставок

Уровня ценовой инфляции

Уровня валютных резервов

Уровня дефолта по кредиту

Уровня заимствования и погашения кредита

Суверенного долга и уровня государственного долга

Как торговать на регулярных новостях

Стоимость национальной валюты по отношению к другим валютам характеризует состояние экономики страны. Стоимость евро, например, воплощает в себе экономические показатели, политику центрального банка и множество сложных финансовых процессов. Цифра постоянно меняется в зависимости от реакции на последние новости на торговых рынках.

Ежедневный выход новостей может испугать новичков, поскольку бывает трудно выбрать, на какой из них торговать. Именно поэтому Календарь Форекс от Admirals присваивает новостям уровни важности: низкий, средний и высокий (каждый обозначается своим цветом).

То, как торговать на этих новостях, будет зависеть от уровня приемлемого риска, навыков и финансовых целей каждого трейдера. Поэтому в начале будет разумно присоединиться к нашим вебинарам и посмотреть, как опытные трейдеры анализируют рыночные события в реальном времени, а затем практиковать различные стратегии на демо-счете. Такой подход поможет вам познакомиться с тем, как работает рынок Форекс.

Неожиданные новости

Неожиданные новости могут появиться в любой момент и, кажется, всегда в неподходящее время. К неожиданным новостным событиям относятся геополитические события, такие как войны, политические беспорядки и потрясения, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как COVID-19, и экономические потрясения, такие как Брексит.

Каждый трейдер должен уметь быстро адаптироваться к неожиданным событиям. Один из лучших подходов — узнать как можно больше об управлении рисками.

В то время как многие изобретательные трейдеры адаптируются к неожиданным событиям за счет новых идей, новичкам следует действовать осторожно и убедиться, что план Б готов на случай роста волатильности на рынках.

Таким образом, трейдеру стоит ежедневно уделять время чтению новостей и проверке Календаря Форекс от Admirals, чтобы подготовиться к предстоящим событиям и понять разницу между регулярными и неожиданными торговыми событиями.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.