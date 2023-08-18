Торговля мексиканским песо: что нужно знать

Август 18, 2023 12:29

При упоминании Америки большинство из нас думает о Соединенных Штатах Америки и лишь немногие – о Канаде. Однако Мексика входит в число стран с растущей экономикой и самой богатой историей на континенте. Торговля мексиканским песо (MXN) по отношению к основным валютам, таким как доллар США, евро или британский фунт, может стать вариантом для трейдеров, которые хотят диверсифицировать свой торговый портфель.

Однако мексиканское песо не так популярно, как другие валюты Североамериканского континента. В этой статье мы поделимся с вами ценными сведениями о мексиканском песо и мексиканской экономикой, которые сложно найти в рамках одной статьи.

Мексиканское песо и мексиканская экономика

Население Мексики составляет 128 000 000 человек, а страна занимает 14-е место в мире по величине ВВП в номинальном выражении. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Мексики на 2023 год до 2,6%, что на 0,8% больше, чем прогнозировавшийся в апреле рост на 1,8%.

Пересмотренный прогноз отражает положительные экономические результаты, которых страна добилась за последние несколько месяцев. В первом квартале 2023 года экономика выросла на 1,1%, превзойдя ожидания аналитиков и отметив шестой квартал роста подряд.

Согласно отчету, опубликованному Национальным институтом и статистики географии Мексики (INEGI), общая годовая инфляция ИПЦ в июле продолжила снижаться, достигнув 4,79%. Этот показатель оправдал ожидания аналитиков и стал шестым подряд снижением инфляции.

Основной целью Banco de México (центральный банк Мексики) является поддержание стоимости мексиканской валюты в долгосрочной перспективе для улучшения благосостояния мексиканцев при сохранении низкой и стабильной инфляции. Согласно его веб-сайту, Banco de México был основан 1 сентября 1925 года. В последние несколько десятилетий экономика Мексики переживала взлеты и падения, а центральный банк играл ключевую роль в снижении инфляции. С 1994 года Banco de México (Banxico) самостоятельно разрабатывает и реализует свою денежно-кредитную политику.

Мексиканское песо на рынке

После достижения многолетнего минимума в 21,50 в январе 2017 года по отношению к доллару США мексиканское песо начало ралли, и к сентябрю 2017 года оно торговалось рядом с отметкой 17,60. Следующие два года песо стабилизировалось, торгуясь между 18 и 20 песо за доллар США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDMXN, Monthly – Диапазон данных: с 1 октября 2017 г. по 17 августа 2023 г. по состоянию на 17 августа 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Начало пандемии в 2020 году ударило по мексиканской валюте. Стоимость мексиканского песо по отношению к доллару США снизилась, достигнув 25 песо к концу марта 2020 года. Однако к концу года песо удалось укрепить позиции, торгуясь на уровне 20 песо по отношению к доллару США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDMXN, Daily – Диапазон данных: с 31 января 2023 г. по 17 августа 2023 г. по состоянию на 17 августа 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В 2023 году мексиканский песо продолжал укрепляться по отношению к доллару США, торгуясь на уровне 16,75 (1 июля). Это был минимум за семь с половиной лет, из-за чего некоторые пользователи социальных сетей стали называть мексиканскую валюту «супер песо». В отчете ING отмечается, что, когда речь идет о валютах Латинской Америки, «мексиканский песо остается одним из лучших валют года, уступая только колумбийскому песо (с 14,4% предполагаемой доходности!). Действительно, денежные переводы работников обратно в Мексику в мае достигли рекордного уровня в 5,7 млрд долларов США».

Что прогнозируют аналитики относительно мексиканского песо и мексиканской экономики?

10 августа Банк Мексики сохранил базовую процентную ставку на уровне 11,25% в соответствии с прогнозами аналитиков, предполагая, что инфляционные перспективы остаются «очень сложными» и подразумевая, что ставка может оставаться стабильной еще несколько месяцев. В заявлении после собрания руководство банка заявило: «Для достижения устойчивого движения общей инфляции в сторону целевого показателя в 3% совет считает необходимым поддерживать базовую ставку на ее текущем уровне в течение более длительного периода».

В отчете, опубликованном 18 июля, аналитики ING отметили что «рыночный дисконт приведет к снижению ставки мексиканского центрального банка в ноябре. Мы согласны с этим, и на самом деле считаем, что после этого ставки будут снижаться быстрее, чем рыночный дисконт. Об этом можно судить по повышению курса песо и падению рыночных курсов». Они также добавили: «Мексиканская кривая (TIIE) отражает высокую степень политического комфорта, и мы все больше и больше склоняемся к тому, чтобы ожидать начала процесса смягчения политики в ближайшие месяцы. Учетная ставка на уровне 11,25% примерно на 6% выше ставки ФРС. За последние 15 лет разница была больше только в двух случаях — экстренное сокращение ФРС во время финансового кризиса 2007-2008 гг. и в начале пандемии. Нет необходимости в том, чтобы эта разница была еще больше. На самом деле, мы полагаем, что она сократится, поскольку ФРС еще немного поднимет ставку, в то время как Banxico сохранит ее без изменений».

Экономисты Morgan Stanley предполагают, что аутсорсинг в ближнее зарубежье (ниаршоринг), вероятно, подстегнет мексиканскую экономику. В своем обращении к инвесторам, опубликованном 27 июля, они отметили: «Если производство в США должно меньше зависеть от Китая, мы думаем, что решением станет Мексика. Ожидается, что ниаршоринг поможет в создании новых экосистем в существующих производственных центрах Мексики. По мере роста ВВП и производства в Мексике должны расти и корпоративные прибыли, особенно в финансовом, промышленном и потребительском секторах. На самом деле, в периоды роста ВВП выше среднего, мексиканские акции, как правило, выигрывали с точки зрения оценки, прибыльности и операционных показателей. Тенденция к ниаршорингу уже вызвала переоценку мексиканских акций, и стратеги видят дальнейший рост местных компаний в следующие пять лет, поскольку вторая волна роста набирает обороты».

Поскольку ожидается, что граждане Мексики будут голосовать на выборах в следующем году, аналитики Commerzbank предполагают, что результат может иметь решающее значение для мексиканского песо и местной экономики. «Предстоящие выборы в июле 2024 года станут решающими для мексиканской экономики и песо. Инвестиции в инфраструктуру, безопасность и человеческий капитал, а также благоприятные для бизнеса реформы должны не только увеличить присущий Мексике потенциал роста, но и повысить привлекательность страны как направления для инвестиций. Мы считаем, что при соответствующих реформах Мексика имеет хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из расширения деятельности глобальных компаний по ниаршорингу, что окажет положительное долгосрочное влияние на MXN», — написали они в своем отчете.

Управление рисками при торговле мексиканским песо

Как и в случае с любой другой валютной парой, торговля мексиканским песо по отношению к доллару США, евро, британскому фунту стерлингов или другим менее популярным валютам сопряжена с риском. Начинающим трейдерам, не имеющим опыта работы на валютных рынках, следует потратить некоторое время на увеличение своих финансовых знаний. Знание основ валютного рынка поможет трейдерам которые только начали торговать, в построении комплексной стратегии.

Хорошо подготовленная стратегия может помочь начинающим трейдерам снизить риск. Своевременного анализа финансовых новостей и того, как работают рынки, будет недостаточно, если вы не изучите инструменты управления рисками. Такие инструменты, как стоп-лосс, помогут уменьшить потерю средств, если рынки начнут двигаться против вас. Если вы не слышали об инструментах управления рисками, лучше это исправить.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.