Торговля канадским долларом: что нужно знать

Июль 14, 2023 11:49

Символ доллара ($) — один из самых известных в мире. Канадский доллар и австралийский доллар являются самыми популярными долларами после американского. Валютные пары канадского доллара с долларом США, евро и британским фунтом часто добавляются трейдерами в их портфели для диверсификации.

Следует отметить, что Канада является четвертой по величине страной по добыче и экспорту нефти в мире. Канада также обладает обширными ресурсами природного газа, полезных ископаемых, древесины и т. д., поэтому некоторые экономисты отмечают, что канадская валюта имеет тенденцию коррелировать с ценами на сырьевые товары.

В нашей статье вы познакомитесь с канадским долларом, а также узнаете о прогнозах, предоставленных важными учреждениями.

Канадский доллар и Банк Канады

Канадский доллар является официальной валютой Канады. Символ канадского доллара — $, его код — CAD, при этом некоторые трейдеры называют его «луни» (англ. "Loonie") из-за изображения гагара (loon — «гагара») на монете в один доллар. В 1867 году провинция Канада, Нью-Брансуик и Новая Шотландия объединились в федерацию под названием Канада. В результате их валюты были объединены в единый канадский доллар. Согласно опросу Банка международных расчетов (БМР), канадский доллар является седьмой валютой в мире по объему торгов.

Банк Канады (БК) был основан в 1934 году. Задача управляющего совета БК заключается в проведении денежно-кредитной политики и продвижении безопасной и эффективной финансовой системы. Совет Банка Канады собирается восемь раз в год для принятия решений по процентным ставкам и вопросам, связанным с проведением денежно-кредитной политики.

Банк Канады повышает процентные ставки

12 июля Банк Канады объявил о своем решении повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это было десятое повышение ставок с марта 2022 года, после которого ставки достигли самого высокого уровня за последние 22 года. Действия Банка Канады оправдали ожидания экономистов, поскольку повышение стоимости заимствований — это способ контролировать перегретую экономику, которая сталкивается с высокими показателями инфляции и сильным рынком труда.

Во время пресс-конференции после заседания глава Банка Канады Тифф Маклем заявил, что банк ожидает снижения инфляции, но достижение целевого уровня в 2% может занять период до середины 2025 года. Глава Банка Канады также отметил, что с учетом текущих экономических условий говорить о каком-либо снижении процентной ставки слишком рано.

Движение канадского доллара на рынке

За последние три года наблюдались значительные колебания курса канадского доллара по отношению к доллару США. Канадская валюта достигла 4-летнего минимума в начале марта 2020 года, торгуясь на уровне 1,40 доллара США.

Admirals MetaTrader 5

Источник:, USDCAD, Monthly – Диапазон данных: 17 апреля 2018 г. – 12 июля 2023 г. по состоянию на 12 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Луни восстановился, достигнув 6-летнего максимума в мае 2021 года, торгуясь на уровне 1,20 по отношению к доллару США, но с тех пор он продолжил терять позиции.

Admirals MetaTrader 5 Daily – Диапазон данных: 17 апреля 2023 г. – 12 июля 2023 г. по состоянию на 12 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:, USDCAD,– Диапазон данных: 17 апреля 2023 г. – 12 июля 2023 г. по состоянию на 12 июля 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Канадский доллар показал средние результаты среди основных валют G10 в первой половине года. Повышение ставки 12 июля и ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики способствовали росту стоимости канадского доллара по отношению к доллару США.

Торговля канадским долларом: прогноз аналитиков

Экономисты TD Securities предположили, что канадский доллар может выиграть от потенциального падения доллара США во второй половине года. «CAD, скорее всего, поймает попутный ветер от слабости доллара США, что, вероятно, вызовет движение к 1,30 в ближайшем будущем. При этом имейте в виду, что Банк Канады будет обращать пристальное внимание на данные, как и другие центральные банки. В свою очередь, он вряд ли повысит ставку еще раз. Учитывая это, мы также думаем, что CAD может потерять свою привлекательность в кросс-курсах, учитывая наш прогноз замедления роста в США во втором полугодии. Более глубокий спад доллара США, который мы ожидаем во втором полугодии, безусловно, принесет пользу канадскому доллару, но это будет не лучший момент сыграть на более глубоком падении доллара США», — отмечают они.

Аналитики Macquarie Futures USA, похоже, настроены не очень оптимистично в отношении роста канадской экономики во второй половине года. «Наш взгляд на вторую половину 2023 года по-прежнему основан на перспективе того, что экономика Канады перенесет более серьезное замедление, чем США. Повышение ставок уже произошло, и домохозяйства начнут ощущать давление, поскольку ипотечные кредиты с фиксированной ставкой пролонгируются по более высокой ставке. До сих пор этот эффект не наблюдался, поскольку банки пытались продлить срок действия новых ипотечных кредитов, чтобы облегчить платежное бремя для домохозяйств, имеющих чрезмерную задолженность. Но у всего есть свой предел», — написали они в своем отчете.

Валютные эксперты ING подчеркивают, что на канадский доллар может повлиять возможный негативный пересмотр прогноза экономического роста США. В своем отчете они написали: «Целевой уровень на конец 3 квартала по нашему прогнозу по доллару США/канадскому доллару до заседания Банка Канады составлял 1,30. Теперь мы думаем, что шансы на то, что 1,30 будет достигнут раньше, довольно высоки. Позже в этом году отрицательный пересмотр ожиданий роста в США и предполагаемые снижения ставки ФРС в конце 2023 года могут негативно повлиять на CAD. Но новое ужесточение политики Банка Канады означает, что к концу года USD/CAD может торговаться ближе к уровню 1,25, чем к 1,30».

Повлияет ли падение цен на сырьевые товары на луни?

Аналитики рынка NBC отметили, что потенциальное замедление мировой экономики может повлиять на цены на сырьевые товары, ослабив экспорт Канады и, таким образом, ослабив канадский доллар.

В своем отчете они отметили: «Канадский доллар был пятой наиболее эффективной основной валютой по отношению к доллару США в первой половине 2023 года. Одним из основных факторов повышения курса канадского доллара в первой половине года было значительное ужесточение дифференциала процентных ставок в США и Канады. Без повышения процентных ставок перспективы канадского доллара будут все больше зависеть от цен на сырьевые товары. Это может привести к ослаблению канадца в ближайшие месяцы».

Торговля канадским долларом и управление рисками

Некоторые трейдеры предпочитают добавлять пары канадского доллара к доллару США (CAD к USD), евро (CAD к EUR) и британскому фунту (CAD к GBP) в свой портфель. Канадский доллар является одной из самых популярных валют на мировом рынке из-за размера канадской экономики, а также ее силы, поскольку Канада является членом G7. Возникает вопрос, должны ли начинающие трейдеры включать канадскую валюту в свой портфель.

Торговля канадским долларом, как и всеми валютными парами, требует практики и построения стратегии, включающей использование инструментов управления рисками. Начинающим трейдерам следует внимательно изучить рынок и разработать стратегию, которая соответствовала бы их финансовым целям.

Минимизация рисков требует, чтобы начинающие трейдеры научились пользоваться правильными инструментами, предоставляемыми брокерами. Широкий спектр образовательных материалов, доступных в Интернете, таких как блоги, семинары, вебинары, поможет вам укрепить свои знания в области торговли и избежать потенциальных ловушек. Узнайте, как использовать инструменты управления рисками, чтобы снизить торговые риски, которые могут поставить под угрозу ваши планы.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.