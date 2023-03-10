Торговля какао: каким будет 2023 год?

Март 10, 2023 13:18

Как часто вы читаете о торговле какао? Ответ, вероятно, не очень часто. Сельскохозяйственные товары играют большую роль в мировой торговле. Какао является важным сырьевым товаром, которым торгуют во всем мире, поскольку оно является одним из основных ингредиентов нашего повседневного рациона.

Многие факторы влияют на спрос и предложение какао. В этой статье мы поделимся информацией о торговле какао, которую должен знать каждый начинающий трейдер.

Общие сведения о какао

Археологические исследования показали, что дерево какао впервые было культивировано в экваториальной части Южной Америки. Археологи предполагают, что ольмеки в Центральной Америке потребляли какао-бобы в период между 1500 и 1400 годами до нашей эры. Какао-бобы использовались в качестве валюты в торговых операциях между племенами в Центральной и Южной Америке до того, как туда прибыли испанские конкистадоры.

Испанские захватчики были в восторге от какао-бобов и привезли их с собой в Европу. Испанцы начали создавать плантации деревьев какао во время завоевания территории коренных племен, чтобы обеспечить какао Европу и основать очень прибыльное торговое предприятие.

Кот-д’Ивуар, Гана и Индонезия — крупнейшие производители какао-бобов в мире. В целом, какао-бобы произрастают в довольно влажных регионах и очень близко к экватору. Соединенные Штаты, Нидерланды и Великобритания являются основными производителями товаров на основе какао.

Торговля какао: цена на рынке

Как видно на графике ниже, 2018 год оказался очень неспокойным для торговли какао. 1 апреля 2018 года стоимость какао в США составляла 2821 доллар США за тонну, а 1 сентября 2018 года она упала до 2009 долларов США за тонну. С тех пор наблюдалось много колебаний, связанных с изменениями спроса и предложения.

Источник: Admirals MetaTrader 5, US Cocoa, Monthly – Диапазон данных: 1 марта 2018 г. – 9 марта 2023 г. по состоянию на 9 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

26 октября 2022 года какао торговался по цене 2252 доллара США за тонну. В течение последних месяцев сельскохозяйственный товар, похоже, набирает силу. В середине февраля 2023 года он установил многомесячный максимум.

US Cocoa, Daily – Диапазон данных: 7 октября 2022 г. – 9 марта 2023 г. по состоянию на 9 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Cocoa, Daily – Диапазон данных: 7 октября 2022 г. – 9 марта 2023 г. по состоянию на 9 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Цена на какао зависит от многих факторов. Некоторые из них — погодные условия и климат, геополитическая неопределенность, болезни урожая и проблемы с рабочими.

Производство какао пострадало из-за погодных условий?

Данные, опубликованные GEPEX, группой, включающей 6 крупнейших в мире производителей какао, объявили, что в феврале 2023 года объем молотых какао-бобов в Кот-д'Ивуаре вырос на 16% в годовом исчислении до 58 452 тонн.

Общий объем молотых какао-бобов с начала сезона 2022/23 в октябре к концу февраля составил 292 195 тонн, что почти на 12% больше, чем год назад.

В отчете Investing.com, опубликованном 15 февраля, говорится, что в четвертом квартале 2022 года объем спроса на молотые какао-бобы в Северной Америке упал на 8,13% в годовом исчислении. На основании этих данных, рыночные аналитики предполагают, что цены на какао могут продолжить повышается в течение следующих 3-4 месяцев. Тем не менее, начинающие трейдеры должны учитывать, что рынок какао нестабилен, поскольку различные внешние факторы, такие как, например, погодные условия, могут влиять на спрос и предложение.

Кот-д’Ивуар ограничил закупки какао-бобов

В отчете агентства Reuters, опубликованном 23 февраля, говорится, что регулирующий орган Кот-д'Ивуара ограничил 20 крупных продавцов, в том числе Cargill и Barry Callebaut, в закупке бобов на экспорт после того, как они достигли установленного лимита.

Cargill Inc и Barry Callebaut являются крупнейшими переработчиками какао в стране и крупнейшими покупателями какао-бобов, произведенных в Кот-д'Ивуаре. Обе компании объявили о начале переговоров с Советом по кофе и какао.

Reuters полагают, что этой меры может быть недостаточно, поскольку количество осадков ниже среднего и плохие погодные условия в последние несколько месяцев нанесли ущерб производству. Тем не менее, погодные условия, похоже, улучшились в феврале, поскольку в отчете из Кот-д'Ивуара говорится: «не по сезону обильные дожди в большинстве районов выращивания какао на прошлой неделе помогут улучшить объем и качество урожая с апреля по сентябрь».

Расширьте свои торговые возможности с помощью обучения

Несмотря на то, что сырьевые товары, такие как металлы, энергоносители и прочие, иногда бывают менее волатильными торговыми инструментами по сравнению, например, с валютными парами, не следует забывать, что торговля сопряжена с риском. Довольно часто начинающие трейдеры в процессе трейдинга теряют средства из-за недостаточной подготовки. Достижение ваших финансовых целей не должно осуществляться посредством чрезмерной торговли, особенно если вы только начинаете работу на рынках.

Как начинающие трейдеры могут улучшить результаты своей торговли? Ответ — обучение. Опытные трейдеры и торговые аналитики подчеркивают важность изучения того, как работает трейдинг. Существуют различные методы торговли, о которых должны знать начинающие трейдеры. Что еще более важно, существуют инструменты управления рисками, которые уменьшат вероятность совершения ошибки и помогут вам достичь ваших торговых целей.

Существует множество ресурсов, которые вы можете использовать для повышения уровня своих знаний о трейдинге. Брокеры предлагают доступ к вебинарам, семинарам, электронным книгам, учебным пособиям, подготовленным экспертами, а иногда это совершенно бесплатно. Совершенствование своих торговых знаний — вот чему начинающим трейдерам стоит посвящать свое время.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.