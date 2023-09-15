Торговля гонконгским долларом: что нужно знать

Сентябрь 15, 2023 19:14

Гонконг – место, где Восток встречается с Западом. Расположенный на юго-востоке Китая, Гонконг был британской колонией в течение 150 лет, но теперь принадлежит Китаю. Даже валюта Гонконга называется гонконгским долларом (HKD). Торговля гонконгским долларом, возможно, более привычна для азиатских трейдеров, но, конечно, она не так популярна, как торговля основными валютами на мировом рынке. Тем не менее, экономика Гонконга устойчива, поскольку город остается одним из центров экономической власти на азиатском континенте.

В этой статье мы поделимся интересными сведениями о торговле гонконгским долларом и о том, как на нее влияет реализуемая экономическая политика.

Гонконгский доллар (HKD) и экономика Гонконга

Как упоминалось ранее, Гонконг был британской колонией с 1841 по 1997 год. Правительство Великобритании согласилось передать всю территорию Китаю по истечении срока аренды Новых Территорий в 1997 году. В результате Гонконг стал специальным административным районом (САР) по крайней мере до 2047 года. Некоторые говорят, что Гонконг – это место, где китайские жизненные ценности встречаются с западными идеями экономической свободы и законодательства.

Согласно отчету, опубликованному Reuters, правительство Гонконга пересмотрело прогноз по росту на 2023 год в сторону роста с прежних 3,5-5,5% до 4,0-5,0%. В сопроводительном заявлении экономисты заявили, что сложная глобальная экономическая ситуация продолжит влиять на экспорт, но «въездной туризм и частное потребление останутся основными драйверами экономического роста до конца года».

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) предположили, что, хотя в 2022 году экономика застопорилась, ожидается, что 2023 год станет годом роста. В отчете МВФ отмечается: «Восстановление экономики в САР Гонконг застопорилось в 2022 году из-за вспышки COVID и ужесточения денежно-кредитной политики США. Но в 2023 году реальный ВВП, по прогнозам, вырастет на 3,5%. Ожидается, что при умеренном давлении на заработную плату инфляция постепенно вырастет примерно до 2,25% к концу 2023 года».

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), основанное в 1993 году, является центральным банковским учреждением Гонконга. Основными целями HKMA являются поддержание стабильности валюты в рамках системы связанных валютных курсов, содействие стабильности и целостности финансовой системы и помощь в сохранении статуса Гонконга как международного финансового центра.

Гонконгский доллар является официальной валютой Гонконга. Валюта в Гонконге выпускается правительством и тремя местными банками под контролем HKMA. Гонконгский доллар привязан к доллару США по соглашению, существующему уже более 40 лет. Некоторые, возможно, не знают, что гонконгский доллар также используется в соседнем Макао, поскольку он привязан к патаке Макао (MOP).

Что аналитики думают о динамике гонконгского доллара

Что касается динамики, то в последние недели гонконгский доллар переживал тяжелые времена. В августе валюта Гонконга потеряла 0,6% своей стоимости по отношению к американскому аналогу. Это худшие ежемесячные показатели за последние 38 лет. Процентные ставки в Гонконге растут, поскольку денежно-кредитная политика меняется в соответствии с Федеральной резервной системой США, поскольку его валюта привязана к доллару США.

Гонконгский индекс Hang Seng, один из самых популярных индексов среди трейдеров, также претерпел значительные колебания в первой половине года. Некоторые экономисты предполагают, что восстановление экономики Китая поможет индексу восстановить утраченные позиции во второй половине года.

Экономисты ANZ Bank предполагают, что гонконгский доллар может выступать в качестве резервной валюты на фоне дедолларизации. В своем отчете они отмечают: «Привязка гонконгского доллара к юаню не повышает ценность развития Китая, поскольку рынок CNH уже существует. Вместо этого HKD является кандидатом на то, чтобы стать резервной валютой, подкрепленной прочной финансовой инфраструктурой и режимом свободно конвертируемого обменного курса. Привязка HKD похожа на «стабильную монету», поскольку ее стоимость привязана к эталонному активу. Технология блокчейн и токенизация государственных облигаций повысят качество безопасности и сделают их более привлекательными для инвесторов, которые стремятся к диверсификации из обычного долларового режима в цифровую эпоху».

Комментируя динамику курса гонконгского доллара и призывая привязать гонконгский доллар к китайскому юаню (RMB), экономисты BNP Paribas написали в отчете: «Гонконг призывают отказаться от доллара США и перейти на привязку к юаню. Несмотря на растущую экономическую интеграцию Гонконга с материковым Китаем, на данный момент это не представляется целесообразной альтернативой, поскольку гонконгский доллар является твердой валютой при открытом счете операций с капиталом, а юань – мягкой валюте при закрытом счете. Привязка гонконгского юаня также означает, что Гонконгу придется следовать денежно-кредитной политике Китая, а этот шаг подорвет международное доверие, поскольку управление денежно-кредитной политикой Китая пока не сформировалось до конца».

Торговля гонконгским долларом (HKD) и управление рисками

Гонконгский доллар является одной из самых сильных валют в Азии, поскольку Гонконг славится высококачественными финансовыми услугами и устойчивой экономикой. Торговля гонконгским долларом сопряжена с рисками, которые начинающим трейдерам не следует игнорировать. Вы можете потерять большую сумму средств в кратчайшие сроки, поэтому подготовка – единственное решение, если вы не хотите ставить под угрозу свой бюджет и финансовые цели.

Крайне важно научиться торговать и углубить свои знания об инструментах управления рисками. Брокеры предлагают широкий спектр образовательных инструментов, которые помогут вам усовершенствовать свои методы торговли. Вебинары, электронные книги, статьи, руководства есть в распоряжении каждого начинающего трейдера. Это лучший способ изучить основы торговли, прежде чем перейти к работе на реальных рынках.

Торговля без управления рисками – это занятие, за которое начинающим трейдерам не следует браться, поскольку это подвергнет их финансы опасности. Популярные торговые платформы оснащены инструментами управления рисками, которые помогут в случае, если рынок движется вразрез с вашей стратегией и целями. Изучение того, как использовать стоп-лосс или любой другой подобный инструмент, избавит вас от стресса и позволит вам получать удовольствие от торговли, минимизируя потерю средств. Не забывайте, что знания – один из ключей к успешной стратегии.

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