Торговля фунтом стерлингов на фоне опасений по поводу рецессии

Ноябрь 06, 2023 14:29

Стоимость фунта стерлингов по отношению к другим основным валютам, таким как доллар США и евро, снизилась, поскольку экономика Великобритании продолжает сталкиваться с высокими показателями инфляции и результатами жесткой денежно-кредитной политики Банка Англии.

2 ноября Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) объявил, что сохранит процентную ставку на прежнем уровне, поскольку прогноз по экономическому росту указывает на то, что страна, возможно, уже стоит на пороге рецессии, которая может начаться в 2024 году.

Давайте проанализируем последние новости, касающиеся экономики Великобритании и торговли британским фунтом на фоне опасений по поводу рецессии.

Ставки Банка Англии, вероятно, останутся высокими в течение длительного периода

Во время выступлении после заседания председатель Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что MPC решил сохранить процентные ставки без изменений, как этого и ожидали экономисты. Банк Англии сохранил ставки без изменений второй раз подряд и сейчас они остаются на самом высоком уровне со времен финансового кризиса 2008 года.

Хотя решение Банка Англии не удивило финансовые рынки, оно стало еще одним элементом отчета по итогам заседания, который привлек внимание рыночных аналитиков. Прогноз экономического роста показал, что существует повышенная вероятность того, что рецессия может ударить по экономике Великобритании в следующем году.

Прогноз по росту ВВП Банка Англии предполагает, что темпы роста могут оставаться неизменными в течение 2024 года с вероятностью 50/50, что рецессия начнется после весенних выборов.

Комментируя монетарную политику Банка Англии, Эндрю Бэйли отметил: «Ещё слишком рано думать о снижении ставок. Более высокие процентные ставки работают, а инфляция падает. Но нам необходимо, чтобы инфляция продолжала снижаться вплоть до нашего целевого показателя в 2%. В этом месяце мы сохранили ставки без изменений, но будем внимательно следить за тем, потребуется ли дальнейшее повышение ставок. Нам не следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику слишком долго. Мы должны помнить о балансе, чтобы не делать слишком мало и слишком много».

Что прогнозируют аналитики относительно экономики Великобритании и британского фунта

Аналитики ING предполагают, что более высокие процентные ставки могут стать тормозом для экономической активности в Великобритании. В отчете, опубликованном 3 ноября, они отметили: «Цикл повышения ставок Банком Англии почти наверняка завершился, и сейчас основное внимание уделяется началу снижения ставок. Банк неуклонно говорит о том, что до этого еще далеко, и рынки в основном согласны с этой точкой зрения. Хотя этим летом мы стали свидетелями значительного снижения ожиданий по процентной ставке в Великобритании, инвесторы по-прежнему ожидают, что в течение следующих трех лет банковская ставка останется выше 4%».

Экономисты TD Securities заявили, что Банк Англии поддержал британский фунт своей «ястребиной» позицией, добавив, что «глядя на рыночные ожидания сокращений в следующем году, кажется, что в отношении экономики Великобритании наблюдается больше оптимизма по сравнению с экономикой еврозоны, тогда как мы ожидаем, что Банк Англии возглавит глобальный цикл сокращения ставок. Соответственно, мы видим потенциал роста пары EUR/GBP, поскольку рынки продолжают смягчать ожидания в отношении Великобритании. Мы прогнозируем более низкий фунт стерлингов по сравнению с AUD и NZD, где результаты роста инфляции не выглядят такими безобидными и где ожидается наверстывание упущенного».

Решение Банка Англии оправдало ожидания экономистов Danske Bank. Комментируя пару EUR/GBP, они написали: «Мы по-прежнему рассматриваем относительные ставки как умеренно позитивный фактор для EUR/GBP с возможностью дальнейшего снижения в 2024 году. Мы по-прежнему считаем, что относительная динамика экономики еврозоны и Великобритании станет важным драйвером. Мы прогнозируем умеренный рост курса EUR/GBP до 0,89 в 2024 году».

Аналитики MUFG опубликовали отчет, в котором подтвердили следующе: «Решения ФРС и Банка Англии, по нашему мнению, схожи и говорят о большой вероятности того, что дальнейшие повышения не потребуются, но не исключает такой возможности полностью. Эти события подтверждают наш прогноз дальнейшего ослабления фунта. Британский рынок ставок в настоящее время прогнозирует снижение ставок примерно на 55 б.п. к концу следующего года. Мы по-прежнему ожидаем, что в следующем году Банк Англии проведет больше сокращений, чем предполагается сейчас».

Валютные аналитики Commerzbank предположили, что для временного восстановления британского фунта будут возможности. В своем обращении к трейдерам они упомянули: «Во время пресс-конференции председатель Банка Англии Эндрю Бэйли неоднократно подчеркивал, что стабильность цен является задачей Банка Англии, а не предотвращение, например, рецессии. Более того, рассматривать вопрос о снижении ставок было преждевременно. Вопрос заключается в том, будет ли Банк Англии придерживаться этих комментариев, если инфляция окажется более упорной. Однако на данный момент рынок, похоже, доволен, и у фунта стерлингов могут быть возможности для временного восстановления».

Управление рисками при торговле британским фунтом

Фунт стерлингов является одной из самых торгуемых валют в мире. Валютные пары с британским фунтом, такие как GBP/USD и GBP/EUR, пользуются огромной популярностью среди трейдеров. Они также часто появляются в новостях, поскольку многие трейдеры включают их в свои портфели, поэтому информационных и аналитических статей здесь предостаточно.

У начинающих трейдеров может возникнуть соблазн добавить пары с британским фунтом в свои портфели. Однако торговля британским фунтом сопряжена с рисками, которые могут привести к потере средств в случае принятия неверных решений. Начинающим трейдерам важно расширять свои знания о торговле, смотря вебинары и другие обучающие видео, читая статьи, руководства и т. д. Обучающие материалы можно найти в Интернете, и они могут сыграть большую роль в успехе стратегии начинающего трейдера.

Также очень важно научиться использовать инструменты управления рисками, доступные на популярных торговых платформах, таких как MT4 и MT5. Используя инструменты управления рисками, начинающие трейдеры могут строить свои стратегии, одновременно снижая вероятность потери значительных сумм средств в случае, если рынки начнут двигаться против них.

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