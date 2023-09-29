Торговля чилийским песо: что нужно знать

Сентябрь 29, 2023 12:04

Чили — латиноамериканская страна с интересной политической историей, что, тем не менее, не помешало ей стать одной из развивающихся экономик в регионе. Чили выделяется среди остальных стран Латинской Америки, хотя ее денежно-кредитная история в прошлом также была нестабильной. Торговля чилийским песо (CLP) по отношению к основным валютам, таким как доллар США, является привычным для трейдеров, в торговые портфели которых добавлены валюты Латинской Америки.

Мы поделимся с вами интересными фактами о чилийском песо и чилийской экономике, которые помогут вам сформировать собственное мнение и решить, хотите ли вы включить эту валюту в свои торговые стратегии.

Чилийское песо и кто есть кто в чилийской экономике

Чили – один из экономических лидеров региона Латинской Америки. Следует отметить, что Чили является крупнейшим производителем меди в мире и вторым по величине производителем лития.

Всемирный банк заявляет: «Чили имеет достижения в области развития и сильную экономическую динамику, наблюдаемую в последние десятилетия. Однако темпы роста замедляются, что приводит к стагнации производительности. Высокая инфляция, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе, учитывая инерцию, но, по прогнозам, к концу 2024 года она приблизится к целевому показателю на фоне отрицательного разрыва между производимыми объемами и снижения ценового давления».

По данным Международного валютного фонда (МВФ): «Чилийская экономика приближается к концу цикла адаптации к более устойчивому росту и снижению инфляции в сложных внешних условиях. Власти проводят очень решительную политику, направленную на сохранение макроэкономической стабильности и восстановление буферных резервов. Правительство настроено на проведение реформ, направленных на повышение налоговых поступлений, сокращение неравенства, реформ в отношении пенсий и здравоохранения, а также содействие развитию «зеленой» экономики».

Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в отчете об экономике Чили отметили: «Дефицит составит 2,0% ВВП в 2023 году и 2,1% ВВП в 2024 году, что не станет угрозой устойчивости долга. Центральный банк продолжает ужесточать политику по сдерживанию инфляции и контролю инфляционных ожиданий, подняв ставку до 11,25% и пообещав удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не произойдет явное приближение инфляции к целевому показателю».

Они также добавили, что «реальный ВВП сократится на 0,1% в 2023 году, но восстановится на 1,9% в 2024 году. Отмена мер поддержки экономики, введенных в связи с пандемией, и жесткие денежно-кредитные условия будут сдерживать потребление и инвестиции в 2023 году, но эти эффекты должны ослабнуть в начале 2024 года».

Статистические данные, опубликованные в середине августа, показали, что экономика Чили сокращалась на протяжении трех кварталов подряд, при этом наблюдается значительное сокращение инвестиций. В отчете указано, что с апреля по июнь 2023 года сокращение ВВП составило -1,1% в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные центральным банком в августе, оценили падение ВВП на -0,50% к концу года. Если этот прогноз сбудется, Чили станет одной из немногих стран Латинской Америки, у которой в 2023 году статистика роста будет отрицательная.

Центральный банк Чили и чилийское песо

Центральный банк Чили (Banco Central de Chile) был создан в 1925 году. Одной из целей Центрального банка Чили является обеспечение стабильности валюты, то есть поддержание инфляции на низком и стабильном уровне с течением времени. Банк также способствует стабильности и эффективности финансовой системы, обеспечивая нормальное функционирование внутренних и внешних расчетов. Согласно его сайту, Центральный банк Чили «принял режим денежно-кредитной политики с целевыми показателями инфляции и политикой плавающего обменного курса. Цель, установленная в рамках этого режима, заключается в том, чтобы годовая инфляция (измеряемая как процентное изменение ИПЦ за 12-месячный период) оставалась большую часть времени на уровне около 3% с диапазоном +/- 1%.

Чилийское песо выпускается центральным банком и в своей нынешней версии находится в обращении с 1975 года. Курс чилийского песо оставался в режиме регулируемых скользящих коридоров в период с 1974 по 1979 год, а после этого он был привязан к доллару США по фиксированному обменному курсу на следующие три года. В 1984 году чилийский песо вернулся к системе регулируемых скользящих коридоров до 1999 года, когда были принят режим свободно плавающего валютного курса.

Торговля чилийским песо и его динамика

На динамику чилийского песо по отношению к доллару США с 2018 года влияют экономические факторы, в частности колебания цен на медь, а также меры по поддержанию стабильности перед внешним давлением.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDCLP, Monthly – Диапазон данных: 1 октября 2017 г. – 28 сентября 2023 г. по состоянию на 28 сентября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Курс пары доллара США к чилийскому песо какое-то время оставался относительно стабильным, но столкнулся с проблемами, когда цена на медь, важнейший экспортный товар для Чили, снизилась. Это снижение негативно отразилось на чилийском песо, вызвав его ослабление по отношению к валюте США.

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDCLP, Daily – Диапазон данных: 6 июня 2023 г. – 28 сентября 2023 г. по состоянию на 28 сентября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В июле 2023 года Центральный банк Чили объявил о самом сильном снижении ставки за последние 14 лет — на 100 базисных пунктов с 11,25% до 10,25%, что помогло доллару США укрепиться по отношению к чилийскому песо.

Прогноз аналитиков в отношении чилийского песо и экономики

В отчете, опубликованном в сентябре, аналитики ING заявили, что Чили приступила к масштабному циклу смягчения денежно-кредитной политики. «Центральный банк Чили продолжил смягчение на 100 б.п. в июле снижением ставки на 75 б.п. в сентябре. Ставка сейчас составляет 9,50%. Ожидается, что ставка будет снижена до 7,75/8,00% к концу года на заседаниях в октябре и декабре. Уверенное снижение ставок происходит на том основании, что двухлетние инфляционные ожидания остаются стабильными на уровне 3%. Однако базовая инфляция по-прежнему превышает 8%. Если базовая ставка не упадет так быстро, как ожидалось, а центральный банк сократит свою ставку, CLP может пострадать сильнее. Внешняя среда не благосклонна к валютам Латинской Америки. Но если наш прогноз по доллару США верный, пара USD/CLP может снизиться позднее в этом году», — отметили они.

В середине сентября аналитики Morgan Stanley проявили оптимизм в отношении чилийских облигаций в евро и долларах США, ссылаясь на «дешевую оценку по сравнению с большинством облигаций инвестиционного уровня, отсутствие ожидаемого выпуска в ближайшем будущем и постоянное восстановление макроэкономической ситуации». По их словам, политический риск также снизился, поскольку правительство было вынуждено свернуть планы по повышению налогов.

В отчете Wells Fargo говорится, что центральный банк Чили, возможно, снижает процентные ставки более агрессивно, чем ожидали финансовые рынки. В частности, аналитики Wells Fargo предположили: «Политики в Чили и Бразилии, по-видимому, чувствуют себя достаточно комфортно, агрессивно смягчая денежно-кредитную политику. В результате мы пересмотрели наш прогноз по процентной ставке Центрального банка Чили в сторону понижения, чтобы отразить позицию политиков, и теперь мы считаем, что целевой уровень однодневной процентной ставки в Чили может снизиться до 7,25% к концу этого года.»

Управление рисками при торговле чилийским песо

Торговля чилийским песо, как и любой другой валютой на рынке Форекс, сопряжена с риском. Хотя правильные шаги приблизят вас к достижению ваших финансовых целей, неправильные могут дорого вам обойтись. Начинающие трейдеры могут не знать об опасностях работы на волатильных рынках.

Есть способы стать более опытным трейдером; один из них – обучение. Изучение трейдинга и его основ потребует некоторого времени, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги. Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, как начать обучение? Все, что вам нужно, это доступ к образовательным материалам, таким как практические руководства, видео, электронные книги и статьи по торговле, подготовленные опытными трейдерами. Брокеры предлагают доступ к образовательным материалам, поэтому ресурсов предостаточно.

Еще один способ снизить риски при торговле — использовать инструменты управления рисками, доступные в торговых платформах. Сделав эти инструменты частью своей стратегии, вы сможете сберечь часть своих средств в случае, если рынки начнут двигаться против вас. Узнайте, как использовать инструменты управления рисками, такие как ордера стоп-лосс, которые уменьшать ваши беспокойство и стресс при реализации торговых стратегий.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.