Торговля чешской кроной: что нужно знать

Август 25, 2023 13:45

За последние несколько лет экономика стран Восточной Европы, таких как Чехия и Польша, стала сильнее, быстро приняв стандарты Европейского Союза (ЕС). Чешская Республика не присоединилась к еврозоне, поскольку сохранила чешскую крону, чтобы иметь возможность изменять денежно-кредитную политику по своему желанию. Чешская Республика, всего через 3 десятилетия после распада Чехословакии, может похвастаться одной из самых конкурентоспособных экономик в ЕС, которая включает в себя тяжелую промышленность, такую как линии по производству автомобилей и т. д.

В этой статье мы поделимся ценной информацией о торговле чешской кроной и экономике страны, которая может помочь начинающим трейдерам сформировать мнение о потенциале валюты.

Перспективы экономики Чехии, Чешский национальный банк и чешская крона

В своем экономическом обзоре за 2023 год Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост ВВП Чехии на 0,1% в этом году, а затем на 2,4% в 2024 году, поскольку мировая экономика, вероятно, восстановится.

Отчет ОЭСР более оптимистичен, чем отчет чешских властей. Минфин прогнозирует снижение на 0,5%, а Чешский национальный банк (ЧНБ) - на 0,3%. С середины 2022 года страна находится в рецессии. В докладе ОЭСР предполагается, что в этом году инфляция достигнет 13,0%, тогда как оценка министерства составляет 10,4%, а прогноз ЧНБ - 10,8%. В 2024 году ОЭСР прогнозирует снижение инфляции до 4,1%. ОЭСР заявила, что Чешская Республика имеет один из самых высоких показателей базовой инфляции в ЕС и что инфляция носит широкий и укоренившийся характер. Аналитики предполагают, что инфляция приблизится к целевому показателю центрального банка в 2% только к концу 2024 года.

Чешский национальный банк или Česká Národní Banka на чешском языке (CNB) был основан в 1993 году после распада Чехословакии. Миссия ЧНБ состоит в том, чтобы поддерживать стабильность цен, финансовую стабильность и следить за здоровой работой финансовой системы в Чешской Республике, выпускать банкноты и монеты, контролировать обращение валют, клирингом между банками, а также деятельность организаций, работающих на финансовом рынке.

Чешская крона (CZK) заменила чехословацкую крону в 1993 году после распада Чехословакии. Крона является одной из восьми валют Европейского Союза. Хотя чешская экономика кажется достаточно сильной, чтобы принять единую валюту, внутри Чехии, похоже, существует мощная оппозиция этому шагу.

Торговля чешской кроной

Как видно на месячном графике, с 2019 года чешская крона часто колебалась по отношению к доллару США Незадолго до начала карантина в Европе (март 2020 года) один доллар США был равен 24,8 чешской кроны. Чешская валюта укрепилась, достигнув многомесячного минимума в мае 2021 года, торгуясь на уровне 20,7 крон по отношению к американской валюте.

Источник: Admirals MetaTrader 5

Однако в сентябре 2022 года доллар США начал укрепляться по отношению к чешской кроне, достигнув двухлетнего рекордного максимума и торговавшись на уровне 25,0 крон.

MetaTrader 5

Источник: Admirals, USDCZK, Daily – Диапазон данных: 14 июня 2023 г. – 24 августа 2023 г. по состоянию на 24 августа 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Последние несколько месяцев оказались благоприятными для кроны, которая с начала этого года выросла и торгуется на уровне 21,0-22,0 чешских крон по отношению к доллару США.

Прогнозы аналитиков в отношении чешской кроны

Комментируя денежно-кредитную политику центрального банка Чехии, в своем обращении к инвесторам аналитики HSBC отметили: «По нашему мнению, на данный момент мы достигли стадии, когда нынешнее сочетание роста экономики и инфляции больше не оправдывает такие жесткие монетарные условия. Действительно, на своем августовском заседании ЧНБ объявил об окончании режима валютных интервенций. Последние протоколы MPC показали, что все члены согласились с тем, что не стоит спешить со снижением ставок. По нашему мнению, относительно агрессивная позиция по ставкам предполагает, что ЧНБ еще не готов к смягчению своих ставок».

Экономисты Commerzbank ожидают, что пара EUR/CZK немного снизится в этом году, прежде чем в 2024 году тренд снова развернется. В своем отчете они написали: «Центральный банк (ЧНБ) объявил о прекращении режима валютных интервенций. Это означает, что центральный банк не будет использовать валютные интервенции для борьбы со слабостью валюты. Но, поскольку в последнее время интервенции не проводились, практической разницы это не окажет. Кроме того, если возникнет новая чрезвычайная ситуация, ЧНБ может сделать еще одно объявление и возобновить валютные интервенции. Следовательно, любая слабость валюты, вызванная резкой реакцией рынка, скорее всего, изменится в ближайшие кварталы».

Что касается прогноза по паре на следующий год, они предполагают следующее: «В 2024 году мы видим возможность дальнейшего обесценивания кроны. Основной риск заключается в том, что инфляция не сможет снизиться до целевого уровня, что снова повлияет на доверие к ЧНБ. Более того, обострились разногласия между правительством и центральным банком, поскольку последний критикует экспансионистскую бюджетную политику как главную причину высокой инфляции. Подобные события могут снова повысить волатильность чешской кроны в следующем году, если инфляция окажется устойчивой, как мы ожидаем».

В отчете ING об инфляции в Чешской Республике отмечается: «Неопределенность траектории инфляции является, по мнению совета директоров, основным риском на данный момент. Наш прогноз оставался неизменным в течение некоторого времени после первого снижения ставки ЧНБ в ноябре. Мы считаем, что важным условием станет сентябрьская инфляция около 7% в годовом исчислении, что и является нашим прогнозом. Это должно вселить в совет директоров уверенность в том, что целевой показатель инфляции достижим в январе следующего года. Однако, если картина не прояснится, совет, возможно, будет ждать январской инфляции, что будет означать отсрочку сокращения до февраля или марта 2024 года».

Как снизить риск при торговле чешской кроной

Если вы решите добавить чешскую крону в свой торговый портфель, вы должны помнить, что торговля на Форекс сопряжена с риском. Если ваш план не сработает из-за того, что рынки двинутся против вас, есть вероятность, что вы понесете убытки. Поэтому начинающим трейдерам следует быть очень осторожными во время трейдинга.

Один из способов снизить риск — расширить свои знания о торговле. Брокеры предлагают широкий спектр образовательных материалов и инструментов, таких как электронные книги, вебинары, статьи и руководства о том, как торговать, минимизируя риски. Начинающие трейдеры, которые понимают, как работает торговля и какие опасности могут повлиять на их финансовые планы, могут корректировать свои стратегии в соответствии со своими целями.

Иногда знаний может быть недостаточно без подходящих инструментов. Наличие необходимых инструментов управления рисками, особенно в трейдинге, крайне важно, поскольку без них вероятность неудачи возрастает. Брокеры обычно предлагают набор инструментов управления рисками, таких как стоп-лосс, который поможет минимизировать убытки при колебаниях рынка. Сочетание знаний с подходящими инструментами управления рисками может сократить стресс и беспокойство во время торговли.

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