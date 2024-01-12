Торговля акциями Boeing VS Airbus: главные соперники

Январь 12, 2024 16:33

Всего несколько дней назад авария с самолетом Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines, в результате которой, к счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, привлекла много внимания к таким авиационным компаниям, как Boeing и Airbus, которые являются крупнейшими конкурентами в мире в данной отрасли.

Инцидент привел к дискуссиям о продукции Boeing, вызвав падение стоимости акций Boeing на протяжении двух дней подряд. В этой статье начинающие трейдеры смогут узнать больше о Boeing и Airbus, что поможет им сформировать собственное мнение о торговле акциями компаний, работающих в авиационной отрасли.

Инцидент Alaska Airlines и падение акций Boeing

Прежде чем мы проанализируем результаты деятельности Boeing, давайте посмотрим, что произошло с рейсом Alaska Airlines. По сообщениям СМИ, панель салона, которая закрывала аварийный выход, оторвалась во время полета, поставив под угрозу жизнь пассажиров. Пилотам удалось вернуться в аэропорт и посадить самолет; обошлось без человеческих жертв и серьезных травм среди пассажиров.

Проблемы с безопасностью полетов нанесли ущерб Boeing

Это не первый инцидент с моделью 737 Max. Две катастрофы с моделью 737 Max 8 в 2018 и 2019 годах привели к многочисленным человеческим жертвам и вызвали обеспокоенность по поводу безопасности самолета, а следователи Федерального управления гражданской авиации (FAA) выявили проблемы в работе системы автопилота. Остановка парка 737 Max в 2019 году, длившаяся двадцать месяцев, обошлась примерно в 21 млрд долларов США.

Такие авиакомпании, как United Airlines, AeroMexico, Turkish Airlines и другие, были вынуждены работать со специалистами Boeing для решения любых вопросов. Инцидент с Alaska Airlines побудил компании пересмотреть состояние своего парка самолетов.

Стоимость акций Boeing упала на 8% 8 января после временной приостановки эксплуатации некоторых самолетов 737 MAX авиационным регулятором США. 10 января генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун заявил репортерам CNBC, что ситуация с самолетом авиалинии Alaska Airlines произошла из-за «несоответствия требованиям к качеству». На просьбу объяснить, что означает этот термин, Кэлхун ответил, что это «то, что обнаруживается в ходе проверок... все, что потенциально может привести к несчастному случаю». Выступая перед сотрудниками Boeing, генеральный директор Boeing сказал: «Мы подойдем к этой ситуации, признав свою ошибку. Мы подойдем к ней со 100% прозрачностью на каждом этапе пути».

Некоторые аналитики рассматривают недавний инцидент с 737 Max 9 как временную неудачу для американской компании. Другие, однако, заявили, что «несоответствия требованиям к качеству» неприемлемы в отрасли, в которой такие несоответствия могут иметь серьезные последствия.

Boeing теряет позиции в противостоянии с Airbus

До 2019 года компания Boeing сообщала о высоких продажах с выручкой более 100 млрд долларов США. При поддержке американской дипломатии компания Boeing заключила контракты с компаниями в странах Персидского залива вместо Airbus, но последующие годы оказались неудачными для американского производителя. Технические проблемы с авиалайнером 737 Max и коммерческая война между США и Китаем, которая вытолкнула компанию с одного из крупнейших рынков в мире, сделали свое дело.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Boeing Co. (#BA), Monthly – Диапазон данных: с 1 апреля 2016 г. по 12 января 2024 г. по состоянию на 12 января 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Владельцы авиакомпаний, такие как Майкл О'Лири (Ryanair), использующих 737 Max, недовольны тем, что работу их парка самолетов приостановили, поскольку появляется все больше доказательств того, что существуют проблемы с контролем качества.

В отчете Reuters отмечается, что в 2023 году Boeing поставила 528 самолетов и получила 1314 новых заказов по сравнению с 480 поставками и 774 новыми заказами в 2022 году. В прошлом году компания поставила 396 узкофюзеляжных самолетов 737, достигнув пересмотренной цели по выпуску как минимум 375 узкофюзеляжных самолетов, но не достигнув первоначальной цели в 400–450 самолетов.

Airbus растет и занимает лидирующие позиции

Airbus — это европейский ответ Boeing, созданный в 1970 году в результате сотрудничества европейских аэрокосмических компаний, стремящихся составить конкуренцию своим американским коллегам. Первым продуктом Airbus стал А300, выпущенный в 1972 году, первый в мире широкофюзеляжный двухдвигательный самолет. С тех пор компания Airbus выпустила широкий спектр коммерческих авиалайнеров, в том числе A340 и A320neo, а также гигантский A380, прямой конкурент Boeing 747 на рынке дальнемагистральных перевозок.

Airbus уже пять лет является производителем самолетов номер один в мире. 11 января Airbus опубликовала свои запланированные заказы и поставки на 2023 год. Отчет показал, что в 2023 году Airbus получила 2094 заказа на самолеты, что является рекордным числом для компании, поскольку предыдущий показатель составил 1503. Несмотря на проблемы с цепочкой поставок, в прошлом году Airbus поставила клиентам 735 самолетов, превысив собственный план в 720 поставок.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Airbus Group SE (#AIR), Monthly – Диапазон данных: с 1 апреля 2016 г. по 12 января 2024 г. по состоянию на 12 января 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер отметил: «Первоначально мы ожидали, что авиация восстановится где-то в 2023-2025 годах, но в 2023 году мы увидели, наряду с рынком узкофюзеляжных самолетов, возвращение широкофюзеляжных самолетов произошло гораздо раньше, чем ожидалось, и более энергично». Шеред добавил: «Мы никогда не продавали столько самолетов А320 или А350 ни за один год… Путешествия вернулись в нашу жизнь и набирают серьезные обороты».

Торговля акциями Boeing, Airbus и других авиационных компаний для начинающего трейдера

Торговля акциями таких компаний, как Boeing, Airbus или других авиационных компаний, таких как Embraer, может заинтересовать начинающих трейдеров, поскольку известность бренда иногда может сыграть роль при выборе финансовых инструментов для торговли. Когда этим хотят заниматься начинающие трейдеры, проблемой является отсутствие у них торговых знаний и опыта.

Как начинающие трейдеры могут это исправить? Правильно будет начать с изучения основ торговли, используя учебные материалы, предоставляемые брокерами. Просмотр вебинаров и других видеороликов, чтение образовательных статей и практических руководств поможет начинающим трейдерам расширить свои знания.

Другая часть торговой стратегии, которой не следует пренебрегать, — это использование инструментов управления рисками, таких как ордера стоп-лосс и тейк-профит. Инструменты управления рисками следует использовать для снижения риска, а также стресса при реализации торговых стратегий. Инструменты управления рисками могут максимально сократить потерю средств, если их правильно использовать.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.