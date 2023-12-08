Торговля акциями игровых компаний на фоне ажиотажа вокруг GTA VI

Декабрь 08, 2023 18:57

Торговля акциями компаний, работающих в игровой индустрии, набирает обороты, пока такие компании, как Microsoft и Sony, борются друг с другом за долю на рынке, выпуская передовые игровые консоли и приобретая студии. Несколько лет назад торговля в игровом секторе, вероятно, имела бы меньший приоритет, но ситуация изменилась. События в игровом секторе, такие как недавний выпуск трейлера Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, попадают в заголовки новостей, поскольку в следствии пандемии игровая индустрия выросла до беспрецедентного уровня.

Учитывая шумиху, вызванную первым трейдером Grand Theft Auto VI, мы хотим поделиться ценной информацией для трейдеров.

Трейлер GTA 6 от Rockstar потряс Интернет, но не рынки

5 декабря стал знаменательным днем для большинства геймеров, ожидавших выхода трейлера Grand Theft Auto 6 от Rockstar. Многие полагают, что GTA 6 — самая ожидаемая игра десятилетия, и сам трейлер побил рекорд самого просматриваемого немузыкального видео на YouTube за 24 часа, набрав 85 миллионов просмотров. Количество просмотров трейлера уже превысило количество просмотров трейлера GTA 5, игры, вышедшей в 2013 году и до сих пор являющейся одной из «дойных коров» компании Take Two. Take-Two Interactive владеет Rockstar Games, а также 2K, двумя важнейшими компаниями в игровой индустрии.

Следует отметить, что выпуск GTA 5 для консолей Sony Playstation, Microsoft Xbox и ПК принес компании Take-Two Interactive доход в почти 8 млрд долларов США и более чем 185 млн проданных копий игры. GTA 5 продолжает приносить доход за счет ежегодных подписок и внутриигровых покупок.

Однако релиз трейлера GTA 6 не увидел большого энтузиазма на торговом рынке. Хотя некоторые ожидали, что цена акций Take-Two Interactive вырастет после появления первого видео долгожданной игры, этого не произошло. Цена акций Take-Two Interactive (TTWO) упала почти на 4% на премаркете, восстановив позиции, когда торги возобновились, и зафиксировала потерю в стоимости на 1%.

Финальный кадр трейлера Grand Theft Auto 6 (Источник: YouTube

В чем же причина падения? Некоторые аналитики предположили, что надпись «Coming 2025» («Выйдет в 2025 г.») в конце трейлера стал причиной падения, поскольку геймеры по всему миру, а также инвесторы прогнозировали, что GTA 6 появится на полках магазинов к концу 2024 года. Утечки информации в социальных сетях позволяют предположить, что стоимость создания GTA 6 превысит 2 млрд долларов США, учитывая, что разработчики Rockstar работают над ней уже почти 10 лет.

Что аналитики рынка говорят о Take-Two Interactive и GTA VI

Ни для кого не секрет, что инвесторы хотели бы видеть выход GTA VI к праздничному сезону на Рождество 2024 года. Ожидается, что продажи GTA VI превысят продажи ее предшественницы, а выпуск игры может вызвать рост продаж игровых консолей среди тех, кто захочет сыграть, как считают некоторые, в лучшую видеоигру на свете.

Акции Take-Two Interactive в этом году выросли на 52%, опередив некоторые популярные индексы, такие как Nasdaq. Руководители Take-Two объявили о выпуске трейлера GTA VI в первую неделю ноября, и с тех пор акции выросли на 16%.

В беседе с журналистами Forbes аналитики Oppenheimer & Co. Inc. заявили, что выпущенный трейлер «позволяет убедиться, что качество игры, превзошло все ожидания, несмотря на предыдущие утечки и высокие требования», добавив, что не исключено, что игра выйдет не в начале 2025 года.

В том же отчете Forbes экономисты Deutsche Bank предположили, что «GTA VI принесет более 1 млрд долларов США в виде дополнительных чистых заказов игры в первый год своего существования на рынке, что потенциально является мощным драйвером роста продаж, учитывая, что Take-Two зарегистрировала общий чистый объем заказов на 5,3 миллиарда долларов США в прошлом финансовом году».

Экономисты Bank of America (BofA), похоже, не разделяют оптимизма своих коллег. В отчете BofA рейтинг акций Take-Two Interactive снизился с «Покупки» до «Нейтрального», поскольку «не все инвесторы готовы продлевать срок действия более 15 месяцев», предполагая, что GTA 6 может выйти осенью 2025 года, а не в первом квартале года, согласно консенсусу аналитиков.

В исследовании отмечается: «Судя по моделям запросов инвесторов, спрос значительно расширился с момента достижения акциями дна год назад. Мы ожидаем дальнейшего роста спроса, что снижает риск падения цен, но на данный момент мы не видим значительного потенциала для дальнейшего роста».

Sony против Microsoft — PS5 против Xbox

Видеоигры, такие как GTA 6, как правило, способствуют увеличению продаж игровых консолей. Игра выйдет на Sony PS5 и Microsoft Xbox, но обновлений о выпуске для ПК пока нет. Согласно отчету Sony, за второй финансовый квартал, завершившийся 30 сентября, компания продала 4,9 млн PS5. Общее количество проданных консолей с 2020 года составляет 46,6 млн. Всего месяц назад Sony представила новую версию консоли PS5 Slim, сделав ее меньше в размерах, поскольку первая версия была довольно громоздкой. Некоторые аналитики предполагают, что обновленная версия PS5 Pro выйдет в ноябре 2024 года.

Microsoft является аутсайдером, поскольку было продано 23,90 млн единиц Xbox Series X|S, при этом доля рынка США составляет 35%. В прошлом году продажи Xbox упали на 5% в годовом исчислении. Microsoft пообещала переломить ситуацию, приобретя такие важные студии, как Activision Blizzard.

Инструменты управления рисками и создание торговых стратегий

В отличие от видеоигр, торговля сопряжена с риском. Начинающие трейдеры с ильнее подвержены рискам, поскольку у них нет необходимых знаний для того, чтобы регулярно принимать верные решения. Недостаток знаний или опыта может привести к ошибкам; вот почему начинающим трейдерам следует использовать обучающие материалы, подготовленные опытными трейдерами, такие как статьи, практические руководства и вебинары, и научиться строить свои торговые стратегии.

Начинающим трейдерам не следует пренебрегать изучением инструментов управления рисками, таких как ордера стоп-лосс или тейк-профит, которые доступны на самых популярных торговых платформах. Такие инструменты гарантируют, что трейдеры смогут управлять своими потерями в случае, если рынки двинутся против них. Инструменты управления рисками дают больше свободы в распределении средств и помогают трейдерам наслаждаться процессом, испытывая меньший стресс.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.