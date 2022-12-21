Небольшой рост на Уолл-стрит прервал полосу неудач

Декабрь 21, 2022 14:11

Во вторник на Уолл-стрит завершились четырехдневные массовые продажи активов: Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones показали скромный рост на 0,01%, 0,10% и 0,28% соответственно. Тем временем доходность казначейских облигаций США продолжала расти, при этом доходность 10-летних облигаций достигла самого высокого уровня за месяц.

Одной из главных тем этого года, несомненно, оставались цены на энергоносители. В марте цены на сырую нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года в ответ на вторжение России в Украину. Следовательно, это усугубило инфляцию, которая уже вышла из-под контроля из-за проблем в цепочке поставок, вызванных пандемией Covid-19.

Однако с июня цены на нефть начали снижаться. Нефть Brent и WTI упали на 37,5% и 38,4% соответственно от уровня мартовских максимумов, при этом обе почти полностью свели на нет свой годовой прирост.

Вчера Brent завершила торговую сессию ростом на 2,8% (с начала года), в то время как рост WTI составил 1,4% (с начала года). Таким образом, сырая нефть торгуется недалеко от того уровней, на котором она была в начале года, но с совершенно иной перспективой.

Прежде всего, перспектива глобальной рецессии оказывает сильное давление на цены на нефть. Проще говоря, когда экономика сокращается, спрос на нефть падает, что, естественно, приводит к снижению цены.

Кроме того, всплеск случаев заболевания Covid-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, также вызвал обеспокоенность относительно перспектив спроса. Тем не менее более резкое, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти в США, оказало ценам поддержку. Это говорит о том, что спрос на нефть остается устойчивым.

Учитывая экономические перспективы, неудивительно, что цены на сырую нефть продолжают снижаться и в конце года. Помимо наблюдения за ситуацией в Китае, трейдеры, работающие с нефтью, должны следить за следующей встречей ОПЕК+ в феврале, в ходе которой они, вероятно, обсудят производственные цели.

Источник: TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Несмотря на вчерашний рост на Уолл-стрит, акции Tesla, входящие в состав индекса S&P 500, упали более чем на 8%, так как инвесторы считают, что генеральный директор Илон Маск, возможно, слишком много на себя взял.

Помимо Tesla, Маск также является генеральным директором Twitter и SpaceX, основателем The Boring Company — стартапа по строительству туннелей — и соучредителем Nueralink, стартапа в области нейротехнологий.

Похоже, что именно покупка Twitter настроила рынки против производителя электромобилей. Последний сброс акций произошел после того, как на этой неделе ряд брокерских контор снизили свои прогнозы по акциям Tesla, отметив, что Маск отвлекает свое внимание на Твиттер.

Цена акций Tesla упала более чем на 60% в 2022 году, значительно отставая от более широкого фондового рынка, и снизилась почти на 40% с тех пор, как Маск завершил приобретение Twitter и стал генеральным директором в конце октября.

Однако менее чем через два месяца после того, как он принял бразды правления, на выходных Маск провел опрос в Twitter, спрашивая подписчиков, стоит ли ему уйти с поста генерального директора Twitter.

Более 57% из 17,5 млн голосовавших ответили утвердительно, и вчера Маск подтвердил, что он уйдет в отставку, как только найдет подходящую замену.

Этот шаг, вероятно, принесет пользу акциям Tesla в долгосрочной перспективе: Маск сможет сосредоточиться на Tesla в условиях сложной экономической ситуации, и возместить часть ущерба, нанесенного бренду компании недавними действиями Маска. Однако до тех пор, пока не будет назван преемник Twitter, эта «драма», скорее всего, продолжится.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Tesla, Daily – Диапазон данных: 17 августа 2021 г. – 20 декабря 2022 г. по состоянию на 20 декабря 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Красными линиями отмечены основные события. Слева направо:

Маск начал покупку акций Twitter Маск предложил купить компанию после того, как стал самым крупным акционером Twitter Завершение покупки Twitter

Источник: Admirals MetaTrader 5, Tesla, Weekly – Диапазон данных: 29 мая 2016 г. – 20 декабря 2022 г. по состоянию на 20 декабря 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



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