Падение цен на сырую нефть и опасения замедления роста экономики Китая

Декабрь 07, 2022 13:35

На фоне внезапного снижения цен на сырую нефть и опасений по поводу замедления роста экономики Китая внимание рынков обратилось на ключевые макроэкономические данные, которые в краткосрочной перспективе могут дать представление о том, чего стоит ожидать: глобального роста и рецессии.

Цены на сырую нефть опустились ниже рекордных значений около 122 долларов США за баррель, наблюдавшихся летом, и приближаются к 70 долларам США за баррель на момент написания статьи. Если принять во внимание войну в Украине и неопределенность в отношении поставок энергоносителей из региона, это неожиданный поворот событий поддерживает усилия мировой экономики по преодолению пандемии COVID-19.

На фундаментальном уровне предложения запасы сырой нефти в США сократились на 12,58 млн баррелей за неделю, закончившуюся 25 ноября. Новые данные поступят сегодня позже, при этом рынок прогнозирует снижение на 3,305 млн баррелей за неделю, закончившуюся 2 декабря. Это указывает на здоровый спрос и доступное предложение. Похоже, мы приближаемся к моменту, когда спрос и предложение достигнут баланса после трех кварталов волатильности на энергетических рынках. Или нет?

Китай ослабляет ограничения, введенные из-за COVID-19

Многое зависит от Китая, являющегося второй по величине экономикой мира. После почти трех лет проведения политики нулевой терпимости к COVID выяснилось, что сегодня правительство Китая ослабило ограничения, отменив требование к людям предъявлять отрицательные тесты для поездок по стране. Местное производство будет остановлено только в том случае, если в конкретном районе высок риск вспышки заражений коронавирусом, а это означает, что производительность промышленной отрасли, вероятно, вырастет в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Улучшение промышленного производства в Китае поддержит ожидания роста экономики и может также повлиять на инфляцию в стране. Мы получим больше информации в четверг, когда будут опубликованы данные об уровне инфляции в Китае за ноябрь. Рынок считает, что уровень инфляции в годовом исчислении составит 1,6% по сравнению с 2,1% ранее. В отличие от экономики США, экономика Китая не перегрелась после пандемии из-за ограничительных мер в ключевых промышленных регионах, а это значит, что инфляция по-прежнему относительно низкая. С другой стороны, Китаю предстоит многое сделать, прежде чем он вернется к своим обычным темпам роста.

Данные индекса цен производителей Китая (ИЦП) — еще один ключевой индикатор, за которым стоит следить в четверг. ИЦП за ноябрь в этом году ожидается на уровне -1,4% по сравнению с предыдущим результатом в -1,3% в годовом исчислении. Это стоит сравнить с показателями индекса цен производителей США в годовом исчислении, который будет опубликован в пятницу. Энергетическая инфляция, которая составила 7,2% в ноябре этого года (8% в 2021 году), отразилась на ценах производителей в США.

Таким образом, наблюдается сильная неопределенность в отношении будущего мирового роста и показателей двух крупнейших экономик мира. Эту точку зрения поддерживает Международный валютный фонд (МВФ), который недавно заявил, что глобальный экономический спад продолжается. МВФ недавно понизил свой прогноз относительно глобального роста на 2022 год на 0,4% до 3,2% и на 0,9% до 2,7% в 2023 году.

«Хотя эти данные подвержены исключительной неопределенности, риски ухудшения экономики сильно возросли, и опасения по поводу рецессии растут», - IMF Fall 2022 MENA Regional Economic Outlook.

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