Торговые новости для начинающих: Как связаны между собой спреды и новости

Август 26, 2022 19:23

В этой статье вы узнаете больше о том, как связаны между собой спреды и торговые новости, в том числе:

Что такое спреды на Форекс?

Что такое торговые новости?

В чем заключается закладывание информации в цену?

Ожидаемые и неожиданные торговые новости

Влияние волатильности, вызванной торговыми новостями, на спреды

Что такое спреды на Форекс?

Спред — это разница между ценами Ask и Bid, присутствующая при заключении валютных сделок. Значения спредов меняются в зависимости от спроса, предложения и спреда, взимаемого провайдеров финансовых услуг.

Объем торгов эквивалентен спросу и влияет на цену инструмента, двигая ее вверх или вниз. Ордера, которые заполняются контрагентом, являются эквивалентом предложения. Мы не будем вдаваться в подробности спредов Форекс в этой статье, если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать о них в этой статье.

Что такое торговые новости?

Торговыми новостями называют публикацию различных экономических статистических данных, выпускаемых государственными ведомствами, такими как Бюро экономического анализа США, и частными компаниями, занимающимися экономическим анализом, такими как S&P Global. Результаты их исследований публикуются и оказывают влияние на торговые рынки, побуждая трейдеров покупать или продавать валютные инструменты. СМИ быстро распространяют новые данные исследований.

К примерам торговых новостей можно отнести заявления центральных банков, результаты и прогнозы экономического роста, потребительские расходы, уровень инфляции и уровень безработицы. Другие примеры торговых новостей можно найти в Календаре Форекс от Admirals.

В чем заключается закладывание информации в цену?

Информация распространяется по Интернету так быстро, что публикация торговых новостей может вызвать почти мгновенную реакцию на валютных рынках.

Влияние торговых новостей быстро закладывается в цену инструментов трейдерами по всему миру. Они склонны резко реагировать на любые неожиданные результаты. Когда реакция принимает большие масштабы, наблюдается формирование тренда валютной пары. Тренды могут быть нисходящие (медвежьи) или восходящие (бычьи), которые можно увидеть наглядно на графике в торговой платформе, что используется в техническом анализе.

Ожидаемые и неожиданные торговые новости

Рынок обычно устанавливает ожидания относительно результатов торгового события. Каждый прогноз рынка исходит от финансовых аналитиков и освещается в финансовых СМИ.

Трейдеры внимательно следят за СМИ. Например, когда США публикует свои квартальные результаты экономического роста, этому событию предшествует множество рыночных прогнозов. Прогноз бывает удивительно точным. Это связано с тем, что он представляет собой не просто догадки, а основывается на предыдущих результатах и тенденциях в смежных секторах экономики. Имейте в виду, что любой рыночный прогноз относится к событию в будущем и должен восприниматься как экспертное мнение, а не как факт.

Влияние волатильности, вызванной торговыми новостями, на спреды

Торговые новости влияют на спреды, поскольку могут вызывать рост волатильности на валютных рынках. Волатильность может ускорить любой текущий тренд и вызвать резкие колебания цен активов, поэтому опытные трейдеры знают, что необходимо устанавливать лимит стоп-лосс при открытии позиции по валютной паре.

Спреды могут расширяться или сужаться в зависимости от обстоятельств. Быстрый рост волатильности может привести к расширению спредов, поскольку контрагенты, такие как банки и другие учреждения, больше не готовы рисковать. Это может привести к снижению объемов торгов, например, в результате события типа «Черный лебедь».

В то время как более высокая волатильность характеризуется более резкими максимумами или минимумами, оказывающими давление на движение цены актива, на рынках всегда происходят определенные изменения. Здоровые ценовые движения характеризуются некоторой волатильностью, который говорит об интересе к покупке или продаже со стороны трейдеров, основывающимся на веских причинах фундаментального характера. В такие периоды спреды могут сужаться по мере роста уверенности на торговых рынках.

В заключение отмети, что не следует забывать о связи между торговыми новостями и спредами на рынке Форекс. Отслеживание возможностей для расширения и сужения спредов должно быть ключевым элементом вашей стратегии управления рисками.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.