Автомобильная группа Stellantis приобрела компанию First Investors Financial Service Group

Сентябрь 02, 2021 16:10

Многие инвесторы, услышав название Stellantis, не поймут, о чем идет речь. Однако, если мы добавим, что Stellantis принадлежат такие бренды, как Peugeot, Citroën, Opel, Fiat и Jeep, всем станет ясно, что речь идет об автомобильном гиганте.

В частности, Stellantis является результатом слияния бывших концернов PSA и FCA (Fiat Chrysler Automobiles), которое началось в прошлом году и завершилось в текущем. Штаб-квартира группы расположена в Нидерландах. По оценкам, что в результате слияния две группы получат более 3,7 млрд евро дополнительного дохода благодаря синергетическому эффекту, при этом необходимости закрытия производственных предприятий не будет.



В результате слияния в состав группы вошли 14 брендов:

FCA (Италия) FCA (США) PSA Group Fiat Chrysler Peugeot Abarth Dodge Citroën Alfa Romeo Jeep DS Automobiles Lancia Ram Trucks Opel Maserati Vauxhall

Источник: Wikipedia

Сегодня Stellantis объявила о покупке компании First Investors Financial Service Group на сумму около 285 млн долларов США.

First Investors Financial Service Group – американская компания, специализирующаяся на автокредитовании. Благодаря этому приобретению группа стремится выйти на данный рынок и надеется добиться увеличения выручки и прибыли, а также повысить лояльность своих клиентов.

На графике акций Stellantis можно увидеть, что в течение этого года цена находилась в восходящем тренде, в результате чего на конец августа ее рост составил 37,22%. Однако, после достижения годовых максимумов на уровне около 22 долларов за акцию 13 августа, цена в настоящее время находится в коррекции.

На данный момент цена старается удержать уровень поддержки, в качестве которого выступает уровень коррекции Фибоначчи 50%. После пересечения краткосрочной и среднесрочной скользящих средних в результате коррекции, возможно, цена будет двинется к следующему уровню поддержки в области, где проходит ее 200-дневная скользящая средняя (красного цвета) и уровень восстановления Фибоначчи 61,8%.

Потеря этого уровня приведет к дальнейшей коррекции в направлении к линии восходящего тренда и важного уровня поддержки/сопротивления, выделенного оранжевой полосой. Однако, пока цена сможет сохранять эти уровни, настроения рынка останутся положительными.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Stellantis NV, H4 – Диапазон данных: 18 января 2021 г. по 2 сентября 2021 г. по состоянию на 2 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.





Результаты за последние пять лет:

2020: 23.12%

2019: 12.52%

2018: -18.94%

2017: 96.52%

2016: -0.15%

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