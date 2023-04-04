Решение РБНЗ по ставке и цены на нефть в центре внимания

Апрель 04, 2023 14:11

Учитывая что Резервный банк Австралии оставил ставки без изменений, инвесторы и трейдеры сосредоточены на завтрашнем решении Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке, поскольку некоторые экономисты предполагают, что повышение ставок повлияло на инфляцию и потребительские расходы.

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к росту цен на нефть на 6% в понедельник. Комментируя сокращение добычи нефти, рыночные аналитики заявили, что Федеральной резервной системе США (ФРС), возможно, придется пересмотреть свои планы, поскольку возможны более высокие показатели инфляции.

Однако аналитики Morgan Stanley понизили свой прогноз цен на нефть на 2023 год. Стратеги Morgan Stanley написали: «(это решение) кое-что говорит нам о том, ч то происходит на рынке нефти. И давайте будем честными, когда спрос растет… у ОПЕК нет причина на сокращение».

Решение РБНЗ по процентной ставке

Ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии объявит о своем решении по процентным ставкам в среду. Аналитики предполагают, что официальная денежная ставка, вероятно, будет повышена на 25 базисных пунктов.

Экономисты ASB предполагают, что нас ждут еще два повышения ставок, но отмечают, что более высокие ставки уже оказали свое влияние на экономику страны. «Импульс экономики ослабевает быстрее, чем ожидалось, что означает, что денежно-кредитная политика начнет претерпевать изменения. Впереди нас ждет еще большее воздействие на политику: средняя ставка по ипотечным кредитам находится примерно на полпути от минимума к пику», — отмечают они в своем отчете.

Экономисты Westpac не согласны с количеством ожидаемых повышений: «в настоящее время мы прогнозируем пик в 5% для этого цикла, хотя мы признаем, что риски смещены в сторону более высокого пика, нежели низкого. Пока РБНЗ не получит четкого подтверждения того, что экономика замедляется, он будет продолжать подчеркивать возможность дальнейшего повышения ставок».

Резервный банк Австралии оставил процентные ставки без изменений

Резервный банк Австралии объявил о своем решении сохранить базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,60% после 10 последовательных повышений ставки. Решение совпало с ожиданиями экономистов.

Управляющий РБА Филип Лоу заявил, что, по его мнению, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В заявлении отмечалось: «Совет директоров принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне в этом месяце, чтобы предоставить дополнительное время для оценки влияния повышения ставок на сегодняшний день и экономических перспектив. Совет признает, что денежно-кредитная политика работает с запаздыванием и что полный эффект от этого существенного повышения процентных ставок еще предстоит ощутить. Инфляция достигла своего пика в Австралии, и ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция цен на товары снизится».

Сокращение добычи нефти спровоцировало рост цен

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) объявили, что с мая сократят добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки. Сроки принятия решения удивили рынки, хотя ОПЕК+ пообещала сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023 года.

Представители ОПЕК+ заявили, что этот шаг призван поддержать стабильность цен, в то время как некоторые рыночные аналитики предполагают, что организация нацелена на более высокую прибыль. Сокращение добычи нефти может вызвать напряженность в отношениях между членами ОПЕК+ и западными правительствами, поскольку показатели инфляции начали снижаться на фоне снижения цен на энергоносители.

Что думают ING и Goldman Sachs?

Это заявление заставило аналитиков ING изменить свой прогноз относительно цен на нефть. «Эти неожиданные сокращения означают более жесткие условия на рынке в этом году. В результате нам пришлось пересмотреть наши прогнозы по нефти на оставшуюся часть 2023 года в сторону повышения. Более жесткий рынок означает, что теперь стоит ожидать повышения цен на нефть. До этих объявленных сокращений мы прогнозировали, что средняя цена на нефть марки Brent во второй половине года составит 97 долларов США за баррель. Однако теперь мы ожидаем, что средняя цена составит 101 доллар США за баррель», — отметили они в своем обновленном отчете.

Экономисты Goldman Sachs повысили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на декабрь 2023 года до 95 долларов США за баррель. Они также ожидают, что в декабре 2024 года баррель Brent будет стоить 100 долларов США. В своем отчете, опубликованном в воскресенье, они написали: «Хотя этот шаг был неожиданным, оно было принято с учетом важных экономических и, вероятно, политических соображений. Сокращение добычи может привести к росту цен на нефть на 7%, способствуя увеличению доходов Саудовской Аравии и ОПЕК+ от нефти. Отказ пополнить Стратегический нефтяной резерв США в 2023 финансовом году, возможно, также поспособствовал решению ОПЕК+ о сокращении добычи.

Данные по PMI в сфере услуг от ISM за март

Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США в марте. Ожидается, что индекс деловой активности в сфере услуг от ISM останется устойчивым, снизившись с 55,1 до 54,5. Февральский отчет PMI в сфере услуг показал, что PMI в сфере услуг укрепился по сравнению с производственным PMI, который сокращается четвертый месяц подряд.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг США от S&P Global, опубликованный на прошлой неделе, показал гораздо большее, чем ожидалось, улучшение, что может означать, что инфляция не снизится до ожидаемого уровня в этом месяце.

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