Резервный банк Австралии повысил ставку. Рынок в ожидании речи Пауэлла

Февраль 07, 2023 13:56

Резервный банк Австралии повысил стоимость кредитов на 0,25% в соответствии с ожиданиями рыночных аналитиков. Экономисты предполагают, что центральный банк Австралии продолжит повышение процентной ставки в марте.

Цены на нефть выросли во вторник благодаря оптимизму в отношении восстановления спроса со стороны Китая, крупнейшего импортера сырой нефти в мире. В понедельник впервые за шесть месяцев Саудовская Аравия повысила цены на сырую нефть для азиатских покупателей, ожидая повышения спроса. Согласно отчету BP, компания сообщила о рекордной годовой прибыли, более чем вдвое превышающей прошлогоднюю.

Google анонсировала BARD, экспериментальный сервис на базе ИИ, похожий на ChatGPT. В Китае акции Baidu достигли 11-месячного максимума, когда компания заявила, что намерена запустить собственного чат-бота с искусственным интеллектом под названием «Ernie bot».

Резервный банк Австралии повысил процентную ставку

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии объявил об еще одном повышении ставки на 25 базисных пунктов, при этом базовая процентная ставка достигла значения в 3,35%, что является самым высоким уровнем, зарегистрированным за последние 11 лет. Это четвертое подряд повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов банком и девятое подряд повышение процентной ставки после периода пандемии.

Экономисты отмечают, что, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии, инфляция не показывает признаков замедления. В своем заявлении после встречи глава банка Филип Лоу сказал: «ожидается, что в этом году инфляция снизится как из-за глобальных факторов, так и из-за замедления роста внутреннего спроса». Лоу добавил, что РБА прогнозирует инфляцию на уровне 4% в 2023 году и 3,5% в 2024 году.

Это заявление укрепило австралийский доллар по отношению к доллару США, при этом австралийская валюта прибавила 0,68%.

Поспособствует ли речь Джерома Пауэлла укреплению доллара США?

Ожидается, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит вечером перед Экономическим клубом Вашингтона. На прошлой неделе комментарии Пауэлла о дезинфляции подтолкнули инвесторов к покупке акций, игнорируя вероятность очередного повышения процентной ставки центральным банком. Участники рынка, похоже, больше сосредоточены на снижении показателей инфляции, чем на отчетах о низких доходах и ожидаемом повышении процентных ставок.

Джанет Йеллен не видит признаков рецессии

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен в беседе с ABC заявила, что экономика страны сохраняет устойчивость. В частности, она отметила, что о рецессии не может идти речи, когда в стране самый низкий уровень безработицы за 53 года. Комментируя рост цен, Йеллен отметила, что инфляция высока, но показатели снижаются, добавив: «я уверена, что США найдут путь, при котором инфляция значительно снизится, а экономика сохранит свою силу».

Банк Англии продолжит дальнейшее повышение ставок?

В понедельник фунт стерлингов упал до месячного минимума по отношению к доллару США, хотя член правления Банка Англии заявил, что центральный банк должен продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. В своем выступлении Кэтрин Манн заявила, что прекратить повышение стоимости кредитов сейчас было бы ошибкой.

Комментируя денежно-кредитную политику Банка Англии, она отметила: «Если инфляция действительно окажется более устойчивой, то банковскую ставку необходимо будет снова поднять после паузы, а затем последует разворот. На мой взгляд, управление политикой по принципу «ужесточить-стоп-ужесточить-ослабить» слишком сложное, чтобы такая политика была действительно хорошая».

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