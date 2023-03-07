Резервный банк Австралии повысил ставку. Рынки в ожидании выступления Джерома Пауэлла

Март 07, 2023 16:09

Резервный банк Австралии повысил процентную ставку, как и прогнозировали аналитики. Однако после заседания совет директоров отметил, что может изменить свою стратегию в отношении повышения ставок. Инвесторы и трейдеры находятся в ожидании выступления Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США.

Резервный банк Австралии повысил базовую процентную ставку на 0,25%

В соответствии с ожиданиями аналитиков Резервный банк Австралии повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас ставка составляет 3,60%, что представляет собой 11-летний максимум. После заседания правление банка отметило: «Совет директоров считает, что потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Это гарантирует, что инфляция вернется к целевому уровню, а этот период высокой инфляции окажется временным».

Экономисты упомянули, что правление Резервного банка Австралии сослалось на несколько предстоящих повышений ставок, о чем шла речь еще в феврале. Австралийский доллар ослаб по отношению к другим валютам, поскольку трейдеры видят вероятность изменения политики Резервного банка Австралии.

Председатель ФРС выступит перед Сенатом

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить перед Банковским комитетом Сената США. Ожидается, что Пауэлл поделится своим мнением о будущей денежно-кредитной политике центрального банка. Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике, вероятно, даст больше информации по вопросу относительно повышения процентных ставок в последующие месяцы.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила журналистам, что дальнейшее повышение процентных ставок возможно, если данные по инфляции и рынку труда снова ухудшаться. «Если импульс в экономике снова ускоряется, а инфляция завершает дезинфляционную тенденцию и переходит в период ускорения, то я готова поднимать процентные ставки до того уровня, который будет необходим для ценовой стабильности», — отметила она.

Положительное сальдо торгового баланса Китая превзошло ожидания

Данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, показали, что общее положительное сальдо торгового баланса Китая достигло 116,88 млрд долларов США в январе и феврале по сравнению с 78,01 млрд долларов США в декабре.

Экспорт упал на 6,8% в годовом исчислении, а импорт — на 10,2%. Уходящий премьер-министр Ли Кэцян заявил, что объем торговли товарами в 2022 году превзошел ожидания.

Отчет по ВВП еврозоны за четвертый квартал 2022 года

Экономический рост евроблока в четвертом квартале 2022 года станет темой предстоящего отчета Евростата. Экономисты прогнозируют рост на 0,1% в квартальном исчислении и на 1,9% в годовом исчислении.

Высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ продолжают оказывать давление на еврозону. В публикации Reuters отметили следующие слова главы ЕЦБ Кристин Лагард: «Базовая инфляция в еврозоне останется высокой в ближайшее время, поэтому есть большая вероятность повышения процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 50 базисных пунктов в конце этого месяца». Лагард добавила, что экономика еврозоны демонстрирует лучшие, чем того ожидали, результаты, а производство должно ускориться после стагнации в последнем квартале 2022 года.

Розничные продажи в еврозоне в январе сократились больше, чем ожидалось

Отчет Евростата, опубликованный в понедельник, показал, что розничные продажи в еврозоне за первый месяц этого года сократились больше, чем ожидалось. Продажи упали на 2,3% в годовом исчислении, что на 0,4% больше, чем прогнозировали аналитики. В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с ожидаемым 1,0%.

Аналитики ING подчеркнули: «учитывая не самые лучшие результаты в четвертом квартале, а также недавние исследования, результаты в начале года очень неоднозначны. Это затрудняет понимание того, куда движется экономика в краткосрочной перспективе, но если судить по сегодняшнему отчету о розничных продажах, похоже, что экономика еще не начала восстанавливаться».

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